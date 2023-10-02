Синдром Гудпасчера представляет собой сочетание гломерулонефрита и альвеолярного кровотечения в присутствии специфических антител. Синдром Гудпасчера чаще всего проявляется диффузным альвеолярным кровотечением и гломерулонефритом, но иногда сопровождается изолированным гломерулонефритом (10–20%) или поражением легких (10%).

Антитела к гломерулярной базальной мембране направлены против неколлагенового (NC-1) домена α3 IV типа, который в наиболее высокой концентрации находится в базальных мембранах почечных и легочных капилляров.

Воздействие экологических факторов (наиболее часто– курение, вирусные инфекции верхних дыхательных путей, вдыхание гидрокарбонатных взвесей) активизирует презентацию антигенов альвеолярных капилляров циркулирующим антителам у людей с наследственной предрасположенностью (чаще всего у носителей аллелей HLA- DRw15, -DR4 и -DRB1). Циркулирующие антитела связываются с базальными мембранами, фиксируют комплемент и вызывают клеточный воспалительный ответ, приводящий к развитию гломерулонефрита и/или легочного капиллярита.