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Идиопатический гемосидероз лёгких

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Идиопатический гемосидероз лёгких – редкое заболевание, проявляющееся периодическим развитием диффузного кровоизлияния в альвеолы в отсутствие явных признаков основного заболевания; развивается в основном у детей < 10 лет. У пациентов с идиопатическим гемосидерозом легких повторное альвеолярное кровотечение может в конечном итоге привести к легочному гемосидерозу и фиброзу.

Заболевание считается обусловленным дефектом эндотелия капилляров альвеол, возможно, вследствие аутоиммунного поражения. Много пациентов с этой патологией имеют сопутствующуюцелиакию.

Симптомы и признаки идиопатического легочного гемосидероза

Симптомы и признаки идиопатического гемосидериоза легких у детей включают повторяющиеся приступы одышки и кашля, особенно изначально непродуктивного. На более поздних сроках развивается кровохарканье. Единственными симптомами идиопатического гемосидериоза легких у детей могут быть отставание в физическом развитии и железодефицитная анемия. У взрослых заболевание чаще всего проявляется одышкой при физической нагрузке и усталостью вследствие легочной кровопотери и развивающейся железодефицитной анемии.

Диагностика идиопатического легочного гемосидероза

  • Бронхоальеволярный лаваж

Диагноз идиопатического легочного гемосидероза включает демонстрацию сочетания характерных клинических признаков, железодефицитной анемии и гемосидерин-нагруженных макрофагов в бронхоальвеолярном лаважной (БАЛ) жидкости или образцах биопсии легких плюс отсутствие признаков васкулита мелких сосудов (легочного капиллярита) или другого пояснительного диагноза.

Если другие результаты неубедительны, диагноз подтверждают с помощью биопсии легких.

Лечение идиопатического легочного гемосидероза

  • Кортикостероиды

Кортикостероиды могут снижать заболеваемость и смертность при острых эпизодах альвеолярного кровотечения и могут контролировать прогрессирование заболевания фиброза легких. Некоторые пациенты могут нуждаться в дополнительных иммунодепрессантах.

Пациенты с целиакией должны находиться на безглютеновой диете.

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