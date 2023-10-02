Диффузное альвеолярное кровотечение

К жалобам и симптомам диффузного альвеолярного кровотечения легкой степени тяжести относятся: одышка, кашель и лихорадка. Кровохарканье встречается часто, но у трети пациентов может отсутствовать. Большинство пациентов страдают анемией и продолжающимся кровотечением, что приводит к снижению гематокрита. Однако у многих пациентов развивается острая дыхательная недостаточность, которая в некоторых случаях приводит к смерти.

Здравый смысл и предостережения

При физикальном обследовании специфические симптомы не обнаруживаются.

Другие проявления зависят от основного предрасполагающего заболевания (например, диастолический шум у пациентов с митральным стенозом).