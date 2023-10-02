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Диффузное альвеолярное кровотечение

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Диффузное альвеолярное кровотечение представляет собой персистирующее или повторяющееся легочное кровотечение которое происходит из легочной паренхимы (т.е. альвеол), в отличие от кровотечения из дыхательных путей. Может быть вызвано множеством причин, но чаще всего развивается при аутоиммунных заболеваниях. В большинстве случаев заболевание проявляется одышкой, кашлем, кровохарканьем, а также появлением новых очагов затемнения легочной ткани при визуализирующих исследованиях органов грудной клетки. Для выявления возможной причины заболевания проводят диагностическое тестирование. Для лечения используются иммунодепрессанты (при аутоиммунных заболеваниях) и искусственная вентиляция легких (по необходимости).

Диффузное альвеолярное кровотечение не является самостоятельной нозологической единицей, но требует проведения специфического дифференциально-диагностического поиска и определенного алгоритма обследования. Некоторые заболевания, которые вызывают диффузное альвеолярное кровотечение, связаны с гломерулонефритом – в этом случае расстройство определяется как легочно-почечный синдром.

Патофизиология диффузного альвеолярного кровотечения

Диффузное альвеолярное кровотечение развивается в результате распространенного повреждения мелких легочных сосудов, что приводит к скоплению крови в альвеолах. При поражении достаточно большого количества альвеол нарушается газообмен. Патофизиология и проявления зависят от причины кровотечения. Например, изолированный слабоиммунный легочный капиллярит – это васкулит микрососудов легких; его единственное проявление – альвеолярное кровотечение, обычно возникающее у людей в возрасте 18–35 лет.

Этиология диффузного альвеолярного кровотечения

К развитию альвеолярного кровотечения могут привести:

Симптомы и признаки диффузного альвеолярного кровотечения

К жалобам и симптомам диффузного альвеолярного кровотечения легкой степени тяжести относятся: одышка, кашель и лихорадка. Кровохарканье встречается часто, но у трети пациентов может отсутствовать. Большинство пациентов страдают анемией и продолжающимся кровотечением, что приводит к снижению гематокрита. Однако у многих пациентов развивается острая дыхательная недостаточность, которая в некоторых случаях приводит к смерти.

Здравый смысл и предостережения

  • Кровохарканье может отсутствовать у трети пациентов с диффузным альвеолярным кровотечением.

При физикальном обследовании специфические симптомы не обнаруживаются.

Другие проявления зависят от основного предрасполагающего заболевания (например, диастолический шум у пациентов с митральным стенозом).

Диагностика диффузного альвеолярного кровотечения

  • Рентгенография грудной клетки

  • Бронхоальеволярный лаваж

  • Серологическое и другие исследования для установления причины

На подозрение диффузного альвеолярного кровотечения может указывать наличие одышки, кашля и кровохарканья, а также обнаружение диффузного билатерального легочного инфильтрата при рентгеноскопическом исследовании грудной клетки.

Для подтверждения диагноза настоятельно рекомендуется проведение бронхоскопии с бронхоальвеолярным лаважем (БАЛ), особенно когда проявления атипичны или если не была исключена геморрагия дыхательных путей. В образцах выявляют кровь с большим количеством эритроцитов и сидерофагов; лаважная жидкость, как правило, остается геморрагической или становится еще более геморрагической в следующих получаемых образцах.

Установление причины

Для выявления причины кровотечения проводятся дополнительные исследования. Анализ мочи позволяет исключить гломерулонефрит и пульмонально-ренальные синдромы; также следует определить уровень азота мочевины крови и креатинина.

Другие стандартные лабораторные исследования включают:

  • Общий анализ крови

  • Исследования свертывания крови

  • Количество тромбоцитов

  • Серологические тесты (антинуклеарные антитела, антитела к двухцепочечной ДНК [анти-дц], антитела к антигенам базальной мембраны клубочков почек [анти-БМК], антинейтрофильные цитоплазматические антитела [АНЦА], антифосфолипидные антитела, уровни комплемента)

Серологические тесты проводят для выявления основного заболевания. В некоторых случаях изолированного слабоиммунного легочного капиллярита повышены титры перинуклеарных-АНЦА (п-АНЦА).

Другие исследования зависят от клинической ситуации. При стабильном состоянии пациента можно провести исследование функции внешнего дыхания. Оно может выявить увеличение диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO) из-за усиления его поглощения интраальвеолярным гемоглобином; тем не менее эти данные, подтверждающие наличие кровотечения, не облегчают постановку точного диагноза.

Эхокардиография позволяет исключить митральный стеноз.

Биопсия легких или – при отклонениях в анализе мочи – почек может требоваться в том случае, если причина кровотечения неясна или заболевание развивается настолько быстро, что нет времени ждать результатов серологичекого исследования.

Лечение диффузного альвеолярного кровотечения

  • Кортикостероиды

  • Иногда назначают циклофосфамид, ритуксимаб или обменное переливание плазмы

  • Поддерживающие меры

Лечение предполагает устранение причины. Рекомендации по лечению зависят от типа и тяжести заболевания (1).

Кортикостероиды и, возможно, циклофосфамид используются в лечении васкулитов, системных ревматических заболеваний и синдрома Гудпасчера. В некоторых исследованиях изучался эффект ритуксимаба в основном при АНЦА-ассоциированном васкулите и было показано, что при индукционной терапии по эффективности он не уступает циклофосфамиду (2), а в лечении ремиссии превосходит азатиоприн (3). Ритуксимаб также используется для лечения внутриальвеолярного кровотечения, ассоциированного с системной красной волчанкой, синдромом Гудпасчера и антифосфолипидным синдромом.

Для лечения синдрома Гудпасчера также используется обменное переливание плазмы.

В некоторых исследованиях было показано успешное применение рекомбинантного активированного фактора VII человека при лечении тяжелого альвеолярного кровоизлияния, не поддающаяся лечению другими средствами, но такая терапия является спорной из-за возможных тромботических осложнений.

К другим методам лечения относится кислородотерапия, бронхолитики, коррекция коагулопатии, интубация с использованием защитных принципов в отношении острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС) и механической вентиляции.

Справочные материалы по лечению

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Прогноз при диффузном альвеолярном кровотечении

Пациентам может потребоваться механическая вентиляция легких; летальные исходы обусловлены дыхательной недостаточностью.

Рецидивирующий синдром диффузного альвеолярного кровотечения приводит к легочному гемосидерозу и фиброзу, которые развиваются, когда ферритин скапливается в альвеолах и оказывает токсические эффекты. Эмфизема может развиваться у некоторых пациентов с рецидивирующим диффузным альвеолярным кровоизлиянием, вторичным по отношению к микроскопическому полиангииту.

Основные положения

  • Хотя диффузная альвеолярная геморрагия может иметь различные причины (например, инфекции, токсины, лекарственные препараты, гематологические или сердечные заболевания), наиболее распространенными причинами являются аутоиммунные заболевания.

  • Симптомы, признаки и данные рентгеноскопического исследования грудной клетки не являются специфичными.

  • Диагноз диффузного альвеолярного кровотечения подтверждают с помощью бронхоальвеолярного лаважа, в последовательно получаемых образцах лаважной жидкости выявляющего признаки стойкого кровотечения.

  • Для выявления причины заболевания проводят стандартные лабораторные исследования, тестирование аутоантител, а иногда и другие тесты.

  • Лечите причину (например, кортикостероидами, циклофосфамидом, ритуксимабом, плазмообменом).

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