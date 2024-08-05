В отличие от обструктивное апноэ сна, при котором обструкция дыхательных путей ограничивает поток воздуха, центральное апноэ сна (ЦАС) вызвано изменениями в активности дыхательного центра, которая во время сна сильно зависит от уровня углекислого газа. Различают два механизма:

ЦАС, ассоциированное с гиповентиляцией: угнетение активности дыхательного центра вызывает кратковременное снижение и/или паузы в дыхании.

ЦАС, ассоциированное с гипервентиляцией: увеличение активности дыхательного центра во время сна приводит к гипокапнии, которая вызывает компенсаторное падение уровня вентиляции, которое, если аномально затянуто, приводит к рецидивирующему центральному апноэ с пробуждениями.

ЦАС, связанное с гиповентиляцией, может быть результатом анатомического или функционального поражения дыхательных центров, которое напрямую нарушает вентиляцию, что приводит к высокому уровню углекислого газа (CO2) (гиперкапнии). ЦАС, связанное с гиповентиляцией, может возникнуть у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы или нервно-мышечными расстройствами. Опиоиды и другие лекарственные препараты являются распространенными причинами ЦАС, связанного с гиповентиляцией.

Как это ни парадоксально, но при центральном апноэ сна (ЦАС), связанном с гипервентиляцией, периоды гипервентиляции приводят к последующим апноэ. Временное увеличение уровня вентиляции по любой причине может привести к превышению целевого уровня углекислого (CO2) газа, вызывая гипокапнию. Гипокапния вызывает периоды последующей гиповентиляции и/или апноэ, что в конечном итоге приводит к гиперкапнии и последующему повторению цикла. У пациентов может периодически наблюдаться чередование гипер- и гиповентиляции, как при дыхании Чейна-Стокса, при котором у пациентов наблюдаются короткие периоды апноэ, за которыми следует постепенно ускоряющееся и глубокое дыхание, которое затем становится медленнее и поверхностнее, пока апноэ снова не наступит и цикл не повторится.

Нарушение вентиляции происходит прежде всего во время сна, потому что во время бодрствования существуют дополнительные внешние стимулы для поддержки дыхания.