Обзор фармакодинамики (Overview of Pharmacodynamics)

Фармакодинамика (под которой понимают то, как препарат действует на организм) - это изучение биохимических, физиологических и молекулярных эффектов лекарственных средств на организм, в том числе связывание с рецептором (включая его чувствительность), пострецепторные эффекты и химические взаимодействия. Фармакодинамика, совместно с фармакокинетикой (то, как организм воздействует на лекарственное средство, или каким процессам подвергается лекарственное средство внутри организма), помогают объяснить характер зависимости между дозой и фармакологическим ответом, т.е. действие препарата. Фармакологический ответ зависит от степени связывания препарата с его молекулой-мишенью. Концентрация препарата в области рецептора также влияет на эффект.

Фармакодинамика лекарственного препарата может изменяться под влиянием физиологических изменений, вызванных

Расстройством или болезнью

Процессом старения

Другими препаратами

Состояния, способные повлиять на фармакодинамический ответ, включают генетические мутации, тиреотоксикоз, нарушение питания, миастению, болезнь Паркинсона и некоторые формы инсулин-резистентного сахарного диабета. Эти патологические состояния могут изменять степень связывания ЛС с рецепторами, влиять на концентрацию связывающих белков либо снижать чувствительность рецепторов.

Влияние возрастных изменений на фармакодинамический ответ обусловлено нарушением рецепторного связывания или чувствительности пострецепторных реакций (см. таблицу Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов).

Фармакодинамические межлекарственные взаимодействия реализуются путем конкуренции за связывание с рецептором, либо за счет изменения пострецепторного ответа.