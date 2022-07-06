Лекарственное взаимодействие – это изменение эффектов препарата, обусловленное недавним или одновременным приемом других лекарственных средств (межлекарственное взаимодействие) либо приемом препарата совместно с пищей (взаимодействие лекарств с пищей) или приемом биологически активных добавок (взаимодействие лекарств с диетическими добавками).

Взаимодействие лекарственных препаратов между собой может привести к усилению или ослаблению эффекта одного или нескольких препаратов в комбинации. Клинически значимые взаимодействия часто предсказуемы и обычно нежелательны (см. Препараты, назначение которых сопряжено с высоким риском потенциально серьезных межлекарственных взаимодействий). могут привести к проявлению побочных эффектов, либо отсутствию терапевтического действия. Реже клиницисты могут использовать предсказуемые межлекарственные взаимодействия для достижения желаемого терапевтического эффекта. Например, одновременное назначение лопинавира и ритонавира пациента с ВИЧ приводит к замедлению метаболизма лопинавира и повышению его плазменной концентрации, что увеличивает эффективность терапии.

Таблица Препараты, назначение которых сопряжено с высоким риском потенциально серьезных межлекарственных взаимодействий* Таблица

При одновременном приеме 2 лекарственных средств с похожими свойствами возможно суммирование их эффектов. Например, при приеме пациентом одного бензодиазепина в качестве транквилизатора и другого – в качестве снотворного средства на ночь, их кумулятивный эффект может привести к проявлениям токсичности.

Лекарственные взаимодействия включают:

При фармакодинамическом взаимодействии один препарат изменяет чувствительность или реакцию организма на другой препарат, обладая подобным (агонистическим) или блокирующим (антагонистическим) действием. Это эффекты обычно реализуются на уровне рецепторов, но могут возникать и в результате влияния на внутриклеточные системы.

При фармакокинетическом взаимодействии один из препаратов комбинации обычно изменяет абсорбцию, распределение, связывание с белками, метаболизм или элиминацию другого. Cоответственно, изменяется количество и продолжительность воздействия первого препарата на рецептор. Фармакокинетическое взаимодействие изменяет выраженность и длительность эффекта, но не его тип. Зачастую, его можно предсказать, основываясь на характеристиках отдельных препаратов, либо выявить в процессе мониторинга их концентрации или клинической симптоматики.