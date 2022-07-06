Лекарственное взаимодействие – это изменение эффектов препарата, обусловленное недавним или одновременным приемом других лекарственных средств (межлекарственное взаимодействие) либо приемом препарата совместно с пищей (взаимодействие лекарств с пищей) или приемом биологически активных добавок (взаимодействие лекарств с диетическими добавками).
Взаимодействие лекарственных препаратов между собой может привести к усилению или ослаблению эффекта одного или нескольких препаратов в комбинации. Клинически значимые взаимодействия часто предсказуемы и обычно нежелательны (см. Препараты, назначение которых сопряжено с высоким риском потенциально серьезных межлекарственных взаимодействий). могут привести к проявлению побочных эффектов, либо отсутствию терапевтического действия. Реже клиницисты могут использовать предсказуемые межлекарственные взаимодействия для достижения желаемого терапевтического эффекта. Например, одновременное назначение лопинавира и ритонавира пациента с ВИЧ приводит к замедлению метаболизма лопинавира и повышению его плазменной концентрации, что увеличивает эффективность терапии.
Препараты, назначение которых сопряжено с высоким риском потенциально серьезных межлекарственных взаимодействий*
Механизм
Примеры
Узкий терапевтический диапазон†
Антиаритмические средства (например, хинидин)
Противоопухолевые препараты (метотрексат и др)
Дигоксин
Литий
Теофиллин
Варфарин
Интенсивный метаболизм печёночными ферментами
Алпразолам
Амитриптилин
Аторвастатин
Карбамазепин
Клозапин
Кортикостероиды
Циклоспорин
Диазепам
Ингибиторы протеазы ВИЧ
Имипрамин
Ловастатин
Мидазолам
Оланзапин
Фенитоин
Силденафил
Симвастатин
Такролимус
Тадалафил
Теофиллин
Триазолам
Варденафил
Варфарин
Ингибирование некоторых печёночных ферментов метаболизма‡
Апрепитант
Боцепревир
Циметидин
Ципрофлоксацин
Кларитромицин
Кобицистат
Кониваптан
Дилтиазем
Эритромицин
Флуконазол
Флуоксетин
Флувоксамин
Итраконазол
Кетоконазол
Пароксетин
Позаконазол
Ритонавир
Телапревир
Телитромицин
Верапамил
Вориконазол
Индукция некоторых печёночных ферментов
Барбитураты (например, фенобарбитал)
Бозентан
Карбамазепин
Эфавиренз
Фенитоин
Рифабутин
Рифампин
Зверобой пронзеннолистный
* Любой препарат, который будет использоваться одновременно с одним из этих препаратов, необходимо тщательно проверить на возможные взаимодействия.
†При отдельном использовании эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты. Совместное использование иного препарата,который увеличивает действие этих препаратов, еще больше увеличивает риск побочных эффектов. Дополнительную информацию о потенциальных межлекарственных взаимодействиях смотрите в достоверных источниках, например, на Drug.com - проверка взаимодействия лекарств (Drug Interaction Checker).
‡Ингибирование также может произойти после приема продуктов, содержащих грейпфрут.
При одновременном приеме 2 лекарственных средств с похожими свойствами возможно суммирование их эффектов. Например, при приеме пациентом одного бензодиазепина в качестве транквилизатора и другого – в качестве снотворного средства на ночь, их кумулятивный эффект может привести к проявлениям токсичности.
Лекарственные взаимодействия включают:
При фармакодинамическом взаимодействии один препарат изменяет чувствительность или реакцию организма на другой препарат, обладая подобным (агонистическим) или блокирующим (антагонистическим) действием. Это эффекты обычно реализуются на уровне рецепторов, но могут возникать и в результате влияния на внутриклеточные системы.
При фармакокинетическом взаимодействии один из препаратов комбинации обычно изменяет абсорбцию, распределение, связывание с белками, метаболизм или элиминацию другого. Cоответственно, изменяется количество и продолжительность воздействия первого препарата на рецептор. Фармакокинетическое взаимодействие изменяет выраженность и длительность эффекта, но не его тип. Зачастую, его можно предсказать, основываясь на характеристиках отдельных препаратов, либо выявить в процессе мониторинга их концентрации или клинической симптоматики.
Минимизация межлекарственных взаимодействий
Лечащий врач должен знать обо всех лекарственных средства, которые принимает пациент, в т.ч. назначенных другими специалистами, отпускаемых без рецепта, а также о пищевых добавках. Желательно опросить пациента о характере питания и употреблении алкоголя. Следует назначать минимальное количество препарата в минимальной эффективной дозе на кратчайший период времени. Необходимо определить эффекты (желаемые и побочные) всех принимаемых препаратов, поскольку они обычно включают спектр потенциальных лекарственных взаимодействий. Во избежание проявлений токсичности вследствие непредсказуемых лекарственных взаимодействий следует использовать препараты с более широким терапевтическим диапазоном.
Пациентов необходимо наблюдать на предмет развития нежелательных реакций, особенно после произведенных изменений схемы лечения; некоторые виды взаимодействий (например, в результате индукции фермента) могут проявляться спустя ≥ 1 неделю или позднее. Лекарственное взаимодействие необходимо рассматривать как возможную причину любых непредвиденных осложнений. При развитии неожиданной клинической реакции врачу может потребоваться определение концентрации отдельных принимаемых препаратов в сыворотке крови, а на основании этой информации, а также при получении соответствующих сведений из литературы либо от эксперта – клинического фармаколога возможно скорригировать дозу до достижения желаемого эффекта. Если коррекция дозы оказывается неэф-фективной, препарат необходимо заменить на другой, не взаимодействующий с теми, которые получает пациент.