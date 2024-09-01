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Эпидемическая плевродиния

(Болезнь Борнхольма)

Авторы:Kevin Messacar, MD, PhD, University of Colorado Department of Pediatrics, Section of Infectious Diseases
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Эпидемическая плевродиния — заболевание с высокой лихорадкой, вызываемое обычно вирусом Коксаки группы B и энтеровирусами. Инфекция характеризуется тяжелой плевритной болью в груди или болями в животе.

Эпидемическая плевродиния может регистрироваться в любом возрасте, но наиболее распространена среди детей.

(См. также Обзор инфекций, вызванных энтеровирусами (Overview of Enterovirus Infections)).

Симптомы при эпидемической плевродинии

Сильная приступообразная боль обычно внезапно начинается в эпигастральной области или в нижней части груди, сопровождается лихорадкой, головной болью, фарингитом и недомоганием. Пораженные мышцы туловища могут опухать и становиться болезненными. Симптомы эпидемической плевродинии обычно утихают через 2–4 дня, но могут возобновиться в течение нескольких дней и сохраняться или возвращаться в течение нескольких недель.

Случаи эпидемической плевродинии нечасто связаны с асептическим менингитом, орхитом и, реже, с миоперикардитом.

Диагностика эпидемической плевродинии

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагноз эпидемической плевродинии может быть очевидным у ребенка, у которого есть необъяснимая сильная боль в грудной клетке и в животе во время эпидемии. Однако всегда следует исключать другие возможные причины таких болей.

Лабораторная диагностика заключается в обнаружении вируса в образцах из дыхательных путей или стула или, реже, в выявлении сероконверсии.

Уровень сывороточной креатинкиназы обычно повышается из-за воспаления мышц.

Лечение эпидемической плевродинии

  • Облегчение симптома, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Лечение эпидемической плевродинии включает НПВП и другие симптоматические меры.

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