Эпидемическая плевродиния — заболевание с высокой лихорадкой, вызываемое обычно вирусом Коксаки группы B и энтеровирусами. Инфекция характеризуется тяжелой плевритной болью в груди или болями в животе.
Эпидемическая плевродиния может регистрироваться в любом возрасте, но наиболее распространена среди детей.
(См. также Обзор инфекций, вызванных энтеровирусами (Overview of Enterovirus Infections)).
Симптомы при эпидемической плевродинии
Сильная приступообразная боль обычно внезапно начинается в эпигастральной области или в нижней части груди, сопровождается лихорадкой, головной болью, фарингитом и недомоганием. Пораженные мышцы туловища могут опухать и становиться болезненными. Симптомы эпидемической плевродинии обычно утихают через 2–4 дня, но могут возобновиться в течение нескольких дней и сохраняться или возвращаться в течение нескольких недель.
Случаи эпидемической плевродинии нечасто связаны с асептическим менингитом, орхитом и, реже, с миоперикардитом.
Диагностика эпидемической плевродинии
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Диагноз эпидемической плевродинии может быть очевидным у ребенка, у которого есть необъяснимая сильная боль в грудной клетке и в животе во время эпидемии. Однако всегда следует исключать другие возможные причины таких болей.
Лабораторная диагностика заключается в обнаружении вируса в образцах из дыхательных путей или стула или, реже, в выявлении сероконверсии.
Уровень сывороточной креатинкиназы обычно повышается из-за воспаления мышц.
Лечение эпидемической плевродинии
Облегчение симптома, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Лечение эпидемической плевродинии включает НПВП и другие симптоматические меры.