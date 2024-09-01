Эпидемическая плевродиния

Сильная приступообразная боль обычно внезапно начинается в эпигастральной области или в нижней части груди, сопровождается лихорадкой, головной болью, фарингитом и недомоганием. Пораженные мышцы туловища могут опухать и становиться болезненными. Симптомы эпидемической плевродинии обычно утихают через 2–4 дня, но могут возобновиться в течение нескольких дней и сохраняться или возвращаться в течение нескольких недель.

Случаи эпидемической плевродинии нечасто связаны с асептическим менингитом, орхитом и, реже, с миоперикардитом.