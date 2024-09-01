Энтеровирусный везикулярный стоматит (ЭВС)

Синдром "рука-нога-рот" (HFMD) – это лихорадочное заболевание, обычно вызываемое энтеровирусами, включая вирус Коксаки A6 или A16, а также энтеровирус A71. Инфекция вызывает везикулярную сыпь на руках (включая ладони), ногах (включая подошвы), слизистой оболочке полости рта и/или перианальной области/промежности. Атипичный HFMD, вызванный вирусом Коксаки А6, часто вызывает высокую лихорадку с папуловезикулярными поражениями, прогрессирующими до везикулобуллезных поражений и булл, которые распространены по телу более широко.

Болезнь наиболее распространена среди маленьких детей. Течение заболевания напоминает герпетическую ангину. (См. также Обзор инфекций, вызванных энтеровирусами (Overview of Enterovirus Infections)).

У детей воспаленное горло или боль во рту, они могут отказываться от еды. Лихорадка характерна. Везикулы располагаются на слизистой оболочке щек и языка, ладонях рук и подошвах ног, а также иногда в перианальной области/участках кожи, закрытых подгузником; обычно везикулы типичного синдрома "рот-кисть-стопа" болезненны, но доброкачественны и скоропроходящи (1).

Проявления заболевания кистей рук, стоп и полости рта Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражения рта и лица) Эта фотография показывает везикулы на языке и вокруг рта у пациента с заболеванием кистей рук, стоп и полости рта. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение полости рта) На этой фотографии показаны поражения полости рта после вскрытия пузырьков, имеющие вид эрозий и язв различного размера на эритематозной основе. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение кистей рук) На данной фотографии на ладони видны пузырьки, окруженные эритемой. © Springer Science+Business Media Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение стоп) На этой фотографии показаны везикулы и эритематозные папулы на подошве пациента с энтеровирусным везикулярным стоматитом. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Экзантема, вызванная вирусом Коксаки A (поражение стоп) На этом изображении продемонстрирован пузырек с прозрачным содержимым на пальце ноги у ребенка с вирусной пузырчаткой полости рта и конечностей. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражения рта и лица) Эта фотография показывает везикулы на языке и вокруг рта у пациента с заболеванием кистей рук, стоп и полости рта. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение полости рта) На этой фотографии показаны поражения полости рта после вскрытия пузырьков, имеющие вид эрозий и язв различного размера на эритематозной основе. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение кистей рук) На данной фотографии на ладони видны пузырьки, окруженные эритемой. © Springer Science+Business Media Заболевание кистей рук, стоп и полости рта (поражение стоп) На этой фотографии показаны везикулы и эритематозные папулы на подошве пациента с энтеровирусным везикулярным стоматитом. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Экзантема, вызванная вирусом Коксаки A (поражение стоп) На этом изображении продемонстрирован пузырек с прозрачным содержимым на пальце ноги у ребенка с вирусной пузырчаткой полости рта и конечностей. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Атипичная форма синдрома "рот-кисть-стопа" может иметь дополнительные признаки:

Распространённые везикулобуллезные поражения

Экзема Коксаки с высыпаниями, сосредоточенными в области экзематозной кожи (2)

Сыпь типа Джанотти-Крости (множественные, несливные эритематозные папулы с плоской верхушкой папулы, симметрично распределённые на лице, ягодицах и разгибательной поверхности конечностей)

Пурпурозное поражение

В период выздоровления может наблюдаться онихомадезис (безболезненное отслоение ногтей). HFMD, особенно вызванный EV-A71, могут сопровождать такие неврологические заболевания, как асептический менингит, энцефалит или острый вялый миелит (AFM).

Заболеваемость и смертность значительно выше при заражении вирусом EV-A71, чем при заражении другими вирусами. В 2018 году в США был отмечен кластер неврологических заболеваний, связанных с EV-A71 (3, 4).

Диагноз ЭВС обычно ставят на основании клинических данных.

Лечение HFMD является симптоматическим, включая обезболивание, местные средства (см. лечение стоматита) и гидратацию.

Тщательная гигиена рук, особенно при смене подгузников и после дефекации, а также избегание контакта с открытыми повреждениями кожи и выделениями из полости рта (слюной) могут помочь ограничить распространение инфекции. Три инактивированные EV-A71 вакцины в настоящее время доступны в Китае, но ни одна из них еще не одобрена для применения в Соединенных Штатах (5).