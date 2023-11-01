Обзор инфекций, вызванных цестодозами (Overview of Tapeworm Infections)

Ленточные черви (цестоды) - плоские паразитические черви. Четырьмя основными патогенными кишечными цестодами человека являются
Taenia saginata (бычий цепень)
Taenia solium (свиной цепень)
Hymenolepis nana (карликовый цепень)
Diphyllobothrium latum (рыбный цепень)
Другие виды цестод также инфицируют людей, вызывая такие заболевания, как спарганоз, ценуроз, и эхинококкоз. Цестодозная инфекция, как правило, передается через пищу или развивается при случайном проглатывании беспозвоночных организмов-носителей.
Все цестоды проходят 3 стадии: яйца, личинки и взрослые особи. Взрослые особи обитают в кишечнике основных или окончательных хозяев, которые являются плотоядными млекопитающими, включая людей. Некоторые из взрослых ленточных червей, которые заражают людей, названы в честь их основного промежуточного хозяина (рыбный, бычий, и свиной цепни). Исключение составляет азиатский солитёр (Taenia asiatica), который во многих отношениях сходен с T. saginata, но заражение им происходит при употреблении свинины и ограничено азиатским регионом.
Инфицирование цестодами происходит, когда яйца, отложенные взрослыми особями ленточных червей, живущими в кишечнике окончательного хозяина, выделяются с экскрементами в окружающую среду и поглощаются промежуточным хозяином (как правило, другого вида). Из яиц вылупляются личинки, которые развиваются, попадают в кровоток промежуточного хозяина и инкапсулируются в мускулатуре или других органах. Когда промежуточного хозяина съедает в сыром или в недоваренным виде окончательный хозяин, паразиты в кишечнике высвобождаются из проглоченных цист и развиваются во взрослых ленточных червей, возобновляя их жизненный цикл. У некоторых видов цестод (например, T. solium), окончательный хозяин может также выступать промежуточным хозяином; то есть, если проглатывают яйца паразита, а не цисты, из яиц развиваются личинки, которые проникают в кровообращение и образуют цисты в различных тканях.
Человек служит окончательным хозяином для бычьего цепня и широкого лентеца после проглатывания кист, находившихся в пище. Человек служит промежуточным хозяином для представителей рода эхинококков после проглатывания яиц, попавших в пищу от собак или других окончательных хозяев. Человек может служить как окончательным хозяином после проглатывания цист, которые находились в пищевых продуктах, так и промежуточным хозяином после проглатывания яиц свиного цепня (T. solium).
Взрослые ленточные черви – мультисегментированные плоские черви, у которых отсутствует пищеварительный тракт и они поглощают питательные вещества непосредственно из тонкой кишки хозяина. В пищеварительном тракте хозяина взрослые ленточные черви могут стать большими; самый длинный паразит в мире – 40-метровый китовый цепень, Tetragonoporus calyptocephalus.
У ленточных червей тело делится на три различаемых части:
Сколекс (головка) функционирует как орган крепления, который примыкает к слизистой оболочке кишечника.
Шея – несегментируемая область с высокой регенеративной способностью. Если при лечении не устранить шею и сколекс, может восстановиться весь червь.
Остальная часть червя состоит из многочисленных проглоттид (сегментов или члеников). Самые близкие к шее проглоттиды не дифференцируются. Поскольку проглоттиды передвигаются нижней/хвостовой частью, у каждой развиваются двуполые половые органы. Отдаленные от центра проглоттиды беременны и содержит в матке яйца. Зрелые проглоттиды содержат один яичник - яйца заметны, потому что они видны при микроскопии.
Характерное строение ленточных червей, на примере Taenia solium.
Размер и морфология варьируют в зависимости от вида и зрелости.
Симптомы и признаки инфекций, вызванных ленточными червями
Взрослые ленточные черви так хорошо приспосабливаются к условиям ЖКТ хозяина, что обычно вызывают минимальную симптоматику. Есть некоторые исключения. Тяжелые инфекции, вызванные Hymenolepis nana, могут привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте, диарее и потере веса; представители семейства Diphyllobothriidae latum могут стать причиной дефицита витамина B12 и мегалобластной анемии.
В отличие от взрослых особей ленточных червей, их личинки могут привести к развитию тяжелого и даже смертельного заболевания, когда они развиваются вне кишечника, особенно в головном мозге, также в печени, легких, глазах, мышцах и подкожно-жировой клетчатке. У человека личиночная форма свиного цепня вызывает цистицеркоз, а личиночные формы однокамерного эхинококка и многокамерного эхинококка — кистозную гидатиду и альвеолярную болезнь, соответственно. T. saginata не вызывает цистицеркоз у людей. Пока не ясно, вызывает ли T. asiatica цистицеркоз у людей или нет. Редко личинки видов Spirometra, Sparganum proliferum, Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia brauni, и Taenia glomeratus могут также инфицировать людей, вызывая массовые поражения подкожной клетчатки или мышц, и реже, головного мозга или глаз в зависимости от вида инфекции.
Диагностика цестодозов
Диагностика инфекции, вызванной взрослыми особями ленточных червей, предполагает микроскопическое исследование кала
Для заболевания, вызванного личинками, – визуализация
Инвазия солитерами диагностируется по выявлению яиц или зрелых члеников в стуле. Заболевание, вызванное личиночной стадией паразита, лучше всего выявляется с помощью визуализации (например, КТ и/или МРТ головного мозга). Также помогают в диагностике серологические исследования.
Лечение инфекций, вызванных цестодозами
Антигельминтные препараты
Противоглистный препарат празиквантел эффективен при лечении кишечных инфекций, вызванных цестодами (1, 2). Никлозамид - является альтернативным препаратом, который недоступен в США. При инфекции H. nana назначается нитазоксанид.
Некоторые внекишечные инфекции поддаются лечению противоглистными препаратами альбендазолом и/или празиквантелом; другие требуют хирургического вмешательства.
Справочные материалы по лечению
1. Chai JY: Praziquantel treatment in trematode and cestode infections: an update. Infect Chemother 45(1):32-43, 2013. doi:10.3947/ic.2013.45.1.32
2. Braseth AL, Elliott DE, Ince MN: Parasitic Infections of the Gastrointestinal Track and Liver. Gastroenterol Clin North Am 50(2):361-381. 2021. doi:10.1016/j.gtc.2021.02.011
Профилактика инфекций, вызванных цестодозами
Предотвращение и контроль включают следующее:
Тщательное приготовление свинины, говядины, баранины, мяса дичи и рыбы (при этом рекомендуемые при приготовлении температура и время варьируются)
Длительное замораживание мяса, – в отношении некоторых ленточных червей (например, широкого лентеца)
Регулярная профилактика гельминтозов у собак и кошек
Предотвращение рециркуляции через хозяев (например, собаки едят мертвую дичь или домашний скот)
Сокращение и предотвращение наличия промежуточных хозяев, таких как грызуны, блохи и амбарные вредители
Контроль мяса
Санитарная обработка отходов человека
Копчение и вяление мяса являются неэффективными мерами для предотвращения инфекции.