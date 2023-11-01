Обзор инфекций, вызванных цестодозами (Overview of Tapeworm Infections)

Ленточные черви (цестоды) - плоские паразитические черви. Четырьмя основными патогенными кишечными цестодами человека являются

Другие виды цестод также инфицируют людей, вызывая такие заболевания, как спарганоз, ценуроз, и эхинококкоз. Цестодозная инфекция, как правило, передается через пищу или развивается при случайном проглатывании беспозвоночных организмов-носителей.

Все цестоды проходят 3 стадии: яйца, личинки и взрослые особи. Взрослые особи обитают в кишечнике основных или окончательных хозяев, которые являются плотоядными млекопитающими, включая людей. Некоторые из взрослых ленточных червей, которые заражают людей, названы в честь их основного промежуточного хозяина (рыбный, бычий, и свиной цепни). Исключение составляет азиатский солитёр (Taenia asiatica), который во многих отношениях сходен с T. saginata, но заражение им происходит при употреблении свинины и ограничено азиатским регионом.

Инфицирование цестодами происходит, когда яйца, отложенные взрослыми особями ленточных червей, живущими в кишечнике окончательного хозяина, выделяются с экскрементами в окружающую среду и поглощаются промежуточным хозяином (как правило, другого вида). Из яиц вылупляются личинки, которые развиваются, попадают в кровоток промежуточного хозяина и инкапсулируются в мускулатуре или других органах. Когда промежуточного хозяина съедает в сыром или в недоваренным виде окончательный хозяин, паразиты в кишечнике высвобождаются из проглоченных цист и развиваются во взрослых ленточных червей, возобновляя их жизненный цикл. У некоторых видов цестод (например, T. solium), окончательный хозяин может также выступать промежуточным хозяином; то есть, если проглатывают яйца паразита, а не цисты, из яиц развиваются личинки, которые проникают в кровообращение и образуют цисты в различных тканях.

Человек служит окончательным хозяином для бычьего цепня и широкого лентеца после проглатывания кист, находившихся в пище. Человек служит промежуточным хозяином для представителей рода эхинококков после проглатывания яиц, попавших в пищу от собак или других окончательных хозяев. Человек может служить как окончательным хозяином после проглатывания цист, которые находились в пищевых продуктах, так и промежуточным хозяином после проглатывания яиц свиного цепня (T. solium).

Взрослые ленточные черви – мультисегментированные плоские черви, у которых отсутствует пищеварительный тракт и они поглощают питательные вещества непосредственно из тонкой кишки хозяина. В пищеварительном тракте хозяина взрослые ленточные черви могут стать большими; самый длинный паразит в мире – 40-метровый китовый цепень, Tetragonoporus calyptocephalus.

У ленточных червей тело делится на три различаемых части:

Сколекс (головка) функционирует как орган крепления, который примыкает к слизистой оболочке кишечника.

Шея – несегментируемая область с высокой регенеративной способностью. Если при лечении не устранить шею и сколекс, может восстановиться весь червь.

Остальная часть червя состоит из многочисленных проглоттид (сегментов или члеников). Самые близкие к шее проглоттиды не дифференцируются. Поскольку проглоттиды передвигаются нижней/хвостовой частью, у каждой развиваются двуполые половые органы. Отдаленные от центра проглоттиды беременны и содержит в матке яйца. Зрелые проглоттиды содержат один яичник - яйца заметны, потому что они видны при микроскопии.

Характерное строение ленточных червей, на примере Taenia solium.

Симптомы и признаки инфекций, вызванных ленточными червями Взрослые ленточные черви так хорошо приспосабливаются к условиям ЖКТ хозяина, что обычно вызывают минимальную симптоматику. Есть некоторые исключения. Тяжелые инфекции, вызванные Hymenolepis nana, могут привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте, диарее и потере веса; представители семейства Diphyllobothriidae latum могут стать причиной дефицита витамина B12 и мегалобластной анемии. В отличие от взрослых особей ленточных червей, их личинки могут привести к развитию тяжелого и даже смертельного заболевания, когда они развиваются вне кишечника, особенно в головном мозге, также в печени, легких, глазах, мышцах и подкожно-жировой клетчатке. У человека личиночная форма свиного цепня вызывает цистицеркоз, а личиночные формы однокамерного эхинококка и многокамерного эхинококка — кистозную гидатиду и альвеолярную болезнь, соответственно. T. saginata не вызывает цистицеркоз у людей. Пока не ясно, вызывает ли T. asiatica цистицеркоз у людей или нет. Редко личинки видов Spirometra, Sparganum proliferum, Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia brauni, и Taenia glomeratus могут также инфицировать людей, вызывая массовые поражения подкожной клетчатки или мышц, и реже, головного мозга или глаз в зависимости от вида инфекции.

Диагностика цестодозов Диагностика инфекции, вызванной взрослыми особями ленточных червей, предполагает микроскопическое исследование кала

Для заболевания, вызванного личинками, – визуализация Инвазия солитерами диагностируется по выявлению яиц или зрелых члеников в стуле. Заболевание, вызванное личиночной стадией паразита, лучше всего выявляется с помощью визуализации (например, КТ и/или МРТ головного мозга). Также помогают в диагностике серологические исследования.

Лечение инфекций, вызванных цестодозами Антигельминтные препараты Противоглистный препарат празиквантел эффективен при лечении кишечных инфекций, вызванных цестодами (1, 2). Никлозамид - является альтернативным препаратом, который недоступен в США. При инфекции H. nana назначается нитазоксанид. Некоторые внекишечные инфекции поддаются лечению противоглистными препаратами альбендазолом и/или празиквантелом; другие требуют хирургического вмешательства. Справочные материалы по лечению 1. Chai JY: Praziquantel treatment in trematode and cestode infections: an update. Infect Chemother 45(1):32-43, 2013. doi:10.3947/ic.2013.45.1.32 2. Braseth AL, Elliott DE, Ince MN: Parasitic Infections of the Gastrointestinal Track and Liver. Gastroenterol Clin North Am 50(2):361-381. 2021. doi:10.1016/j.gtc.2021.02.011