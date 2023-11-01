Инфекция вызванная Taenia Solium (свиной цепень) и цистицеркоз

Taenia solium (тениоз) - кишечная инфекция, вызванная взрослыми особями ленточных червей, которая возникает из-за употребления в пищу инфицированной свинины. Взрослые черви могут вызвать умеренные признаки раздражения желудочно-кишечного тракта или выделение подвижного членика с калом. Цистицеркоз- инфекция, вызванная личинками T. solium, которая развивается после употребления в пищу яиц, выделенных из организма человека с фекалиями. Цистицеркоз обычно протекает бессимптомно, если личинки не вторгаются в центральную нервную систему, что приводит к нейроцистицеркозу, который может вызывать различные неврологические признаки. Нейроцистицеркоз можно распознать на томографии головного мозга. Менее половины пациентов, страдающих нейроцистицеркозом, имеют в кишечнике взрослые особи T. solium, и таким образом, яйца или проглоттиды в кале. Взрослые черви могут быть уничтожены празиквантелом или никлозамидом. Симптоматическое лечение нейроцистицеркоза является сложным; оно включает кортикостероиды, противосудорожные препараты и, в некоторых случаях, албендазол или празиквантел. Возможно хирургическое лечение.
Симптоматика, диагностика и лечение кишечной инфекции, вызванной взрослыми особями T. solium, похожи на те, которые описаны при инфицировании T. saginata (бычий солитер).
Однако люди также могут быть промежуточными хозяевами личинок свиного цепня, если они проглотят яйца свиного цепня, находящиеся в человеческих экскрементах (см. рис. Жизненный цикл свиного цепня). Некоторые эксперты утверждают, что, если взрослый солитер присутствует в кишечнике, во время рвоты зрелые членики (сегменты солитера) ретроградно могут попадать в желудок, где онкосферы (незрелая форма паразита, заключенная в эмбриональную оболочку) выходят из членика, внедряются в слизистую оболочку желудка, далее в кровь и оттуда способны мигрировать к подкожной ткани, мышцам, внутренним органам и центральной нервной системе.
Взрослые ленточные черви могут жить в тонкой кишке в течение многих лет. Они достигают 2–8 м в длину и производят до 1 000 проглоттид; каждая содержит приблизительно 50 000 яиц.
Жизненный цикл Taenia solium
У людей может развиться кишечная инфекция, вызванная взрослыми особями после приема в пищу зараженной свинины, или цистицеркоз после употребления в пищу еды, загрязненной яйцами (что делает людей промежуточными хозяевами).
Тениидоз и цистицеркоз встречаются во всем мире. Цистицеркоз довольно широко распространен, а нейроцистицеркоз является главной причиной судорожных расстройств в Латинской Америке. Цистицеркоз редко встречается в странах с низким потреблением свинины. Инфекция в США или Канаде редко встречается у тех, кто не путешествовал за границу, но инфекция может возникнуть при употреблении яиц от людей, которые побывали в эндемичных странах и скрыто переносят взрослых T. solium.
В редких случаях нейроцистицеркоз, помимо Taenia, могут вызывать другие возбудители рода T. solium.
Клинические проявления
Кишечная инфекция
У людей, инфицированных взрослыми особями T. solium, не проявляются симптомы, но иногда они жалуются на легкое расстройство функции желудочно-кишечного тракта. Люди могут обнаружить проглоттиды в кале.
Цистицеркоз
Жизнеспособные цистицерки (личиночная форма) в большинстве органов вызывают минимальную тканевую реакцию или вовсе не вызывают ее, однако умирающие цисты в центральной нервной системе, глазу или спинном мозге могут выделять антигены, которые стимулируют интенсивный ответ в ткани. Таким образом, симптомы часто не проявляются в течение многих лет после инфицирования.
Инфекция головного мозга (нейроцистицеркоз) может привести к тяжелым симптомам, обусловленным воздействием скопления цистицерков, и воспалению, вызванному их дегенерацией и высвобождением антигенов.
В зависимости от расположения и количества цистицерков у пациентов с нейроцистицеркозом могут быть судороги, признаки повышенного внутричерепного давления, гидроцефалия, фокальные неврологические признаки, измененное психическое состояние или асептический менингит.
Цистицерки могут также поразить спинной мозг, мышцы, подкожные ткани и глаза.
Устойчивый вторичный иммунитет развивается после личиночной инфекции.
Диагностика
Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды
КТ и/или МРТ и серологическое обследование пациентов с симптомами поражения центральной нервной системы
Кишечная инфекция, вызванная взрослыми червями T. solium, обычно диагностируется при микроскопии кала и идентификации яиц и/или проглоттид. Однако их яйца неотличимы от яиц T. saginata и T. asiatica. Яйца T. solium присутствуют в ≤50% образцов кала пациентов с цистицеркозом.
Нейроцистицеркоз обычно диагностируется на КT или MРТ, когда эти исследования проводят с целью оценки неврологических признаков. Могут быть выявлены твердые узелки, цистицерки, кальцинированные цисты, расширяющие кольцо поражения, или гидроцефалия. Иммуноблоттинговый анализ Центров по контролю и профилактике заболеваний (с использованием образца сыворотки крови или спинномозговой жидкости) является высокоспецифичным и более чувствительным, чем другие иммуноферментные исследования (особенно при наличии > 2 поражений центральной нервной системы; чувствительность его ниже, когда есть только одна циста). Обратите внимание, что анализы на основе антител, такие как иммуноблот, не различают активные и неактивные фазы инфекций.
Анализы для выявления антигенов на основе моноклональных антител коммерчески доступны в Европе. Анализы для обнаружения антигена, по-видимому, обладают более высокой чувствительностью при субарахноидальном и вентрикулярном нейроцистицеркозе по сравнению с его паренхиматозным видом. Чувствительность при обнаружения антигена улучшается, если используется спинномозговая жидкость, а не сыворотка; однако при паренхиматозных видах заболеваниях могут быть получены ложноотрицательные результаты (1).
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы по диагностике
1. Pineda-Reyes R, White AC Jr.: Neurocysticercosis: an update on diagnosis, treatment, and prevention. Curr Opin Infect Dis 35(3):246-254, 2022. doi:10.1097/QCO.0000000000000831
Лечение
Для лечения кишечной инфекции (без нейроцистицеркоза): празиквантел или никлозамид (за пределами США)
При нейроцистицеркозе: кортикостероиды, противосудорожные препараты и иногда альбендазол или празиквантел и/или операция
Лечение кишечной инфекции
Кишечную инфекцию лечат празиквантелом; в качестве альтернативы, за пределами США, назначают никлозамид (см. Diagnosis and Treatment of Neurocysticercosis: 2017 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) и Американское общество тропической медицины и гигиены).
Исследование образца кала следует повторить через три месяца после завершения терапии для подтверждения излечения.
Антипаразитарные препараты следует использовать с осторожностью у пациентов, которые также имеют признаки нейроцистицеркоза (включая ранее бессимптомное или нераспознанное заболевание), поскольку гибель цист в головном мозге может вызвать воспалительную реакцию, ассоциированную с приступами или другими симптомами.
Лечение нейроцистицеркоза
Нейроцистицеркоз сложно поддается лечению. Подробное клиническое руководство по Diagnosis and Treatment of Neurocysticercosis было издано Американским обществом инфекционных заболеваний и Американским обществом тропической медицины и гигиены в 2017 году.
Первоначальными целями при лечении клинически выраженного нейроцистицеркоза являются
Уменьшение воспаления, связанного с подтверждённой с помощью МРТ дегенерацией цистицерков
Предупреждение судорог при их наличии или при высоком риске их возникновения
Снижение повышенного внутричерепного давления, если этот симптом присутствует
Кортикостероиды (преднизон до 60 мг перорально 1 раз/день или дексаметазон в дозе 12-24 мг перорально 1 раз/день) используются для уменьшения воспаления и повышенного внутричерепного давления. Пациенты, получающие длительную кортикостероидную терапию, должны быть обследованы на наличие сопуствующего латентного туберкулеза и стронгилоидоза и получать антибиотики для профилактики пневмоцистной пневмонии (1, 2).
Пациентам с судорогами назначаются традиционные противосудорожные препараты. Эти препараты могут назначаться с профилактической целью пациентам с высоким риском судорог, особенно тем, у кого есть множественные очаги дегенерации с ассоциированным воспалением.
Нейрохирургическое вмешательство может понадобиться пациентам с повышенным внутричерепным давлением или с цистицерками, расположенными внутри мозговых желудочков.
Антигельминтная терапия нейроцистицеркоза затруднена, рекомендована консультация специалиста. Начало антигельминтной терапии не является неотложным, однако крайне важно, чтобы антигельминтная терапия проводилась после купирования воспаления кортикостероидами. Выбор метода лечения зависит от местоположения, количества, жизнеспособности и размера цистицерков, стадии заболевания и клинических проявлений. Перед началом антипаразитарного лечения для исключения наличия цистицерков в глазу необходимо проведение офтальмологического обследования. Антигельминтные препараты никогда не следует назначать пациентам с неконтролируемым повышенным внутричерепным давлением.
Не все пациенты реагируют на лечение и не всех пациентов нужно лечить (кисты могут быть уже мертвыми и кальцинированными, либо же потенциальная реакция воспаления на лечение может иметь худшие последствия, чем само заболевание, как при цистицерковом энцефалите, когда у пациента имеется большое количество кист и обширное воспаление мозга).
При назначении противогельминтной терапии лечение альбендазолом, по-видимому, считается более эффективным, чем альтернативное лечение празиквантелом. Сообщалось, что у пациентов с более чем 2мя паренхиматозными кистами сочетание албендазола с празиквантелом приводит к лучшим показателям рентгенограммы по сравнению с использованием только альбендазола. Назначение альбендазола отдельно или в сочетании с празиквантелом на 30 и более дней используется для лечения при наличии цист в субарахноидальном пространстве (гроздевидный цистицеркоз), которые труднее поддаются лечению антигельминтными препаратами. Пациенты, получающие длительную терапию высокими дозами альбендазола, нуждаются в мониторинге ввиду возможного угнетения костного мозга и возникновения гепатита, связанного с приемом лекарственных препаратов. Применение антигельминтных препаратов не приводит к быстрому купированию симптомов. Поэтому антигельминтные препараты следует назначать в сочетании с симптоматическим лечением судорог, воспаления и/или гидроцефалии. Нейровизуализация повторяется с 6-месячными интервалами, пока результаты не будут указывать на разрешение.
Одновременно с противоглистным препаратом назначается преднизолон или дексаметазон для уменьшения воспаления, которое возникает в ответ на гибель цист в мозге. Кортикостероиды увеличивают концентрацию активного метаболита альбендазола в спинномозговой жидкости (СМЖ), однако уменьшают концентрацию празиквантела в СМЖ. Метотрексат используется в качестве препарата с кортикостероидсберегающим действием у пациентов, требующих более 2 недель противовоспалительной терапии.
Ни альбендазол, ни празиквантел не должны назначаться пациентам с цистицерками в глазах или спинном мозге из-за потенциальных побочных эффектов от воспалительной реакции, возникающей при умирании цисты.
Наличие внутрижелудочковых цистицерков является также относительным противопоказанием для антигельминтных препаратов, так как в результате воспалительной реакции, вызванной умирающими цистами, может развиться обструктивная гидроцефалия.
При обструктивной гидроцефалии (в связи с внутрижелудочковыми цистицерками, включая находящихся в четвёртом желудочке) либо при спинномозговом или глазном цистицеркозе может понадобиться хирургическое лечение. По возможности внутрижелудочковые цистицерки удаляют эндоскопически. Для уменьшения повышенного внутричерепного давления могут понадобиться желудочковые шунты.
Справочные материалы по лечению
1. Winthrop KL, Baddley JW: Pneumocystis and glucocorticoid use: to prophylax or not to prophylax (and when?); that is the question. Ann Rheum Dis 77(5):631-633, 2018. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212588
2. Park JW, Curtis JR, Moon J, Song YW, Kim S, Lee EB: Prophylactic effect of trimethoprim-sulfamethoxazole for pneumocystis pneumonia in patients with rheumatic diseases exposed to prolonged high-dose glucocorticoids. Ann Rheum Dis 77(5):644-649, 2018. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211796
Профилактика
Инфицирование T. solium возможно избежать в том случае, если цельные куски говядины готовить при температуре ≥ 63° C (≥ 145° F), измеряемой с помощью пищевого термометра, расположенного в самом крупном куске мяса, с последующим выдерживанием мяса в течение 3 минут перед тем, как его нарезать или употреблять в пищу. Измельченную свинину следует готовить при температуре ≥ 71° C (≥ 160° F). Измельченная свинина не должна долго храниться.
Важным мероприятием для профилактики цистицеркоза в общественном здравоохранении является обнаружение и лечение носителей взрослых T. solium. В США передача происходит, когда люди, которые были инфицированы в эндемичных районах, имеют в кишечнике взрослых червей T. solium, а затем заражают пищу своим стулом. Очень важно, чтобы работники сферы общественного питания, приехавшие из эндемичных районов, были обучены и придерживались практики тщательного мытья рук.
При путешествии по эндемичным регионам с плохими санитарными условиями необходимо избегать пищи, которая могла бы быть контаминирована человеческими фекалиями, а также избегать сырой и плохо приготовленной свинины.
Основные положения
Проглатывание цист T. solium может вызвать кишечную инфекцию; проглатывание яиц может привести к образованию кист в тканях (цистицеркоз), эта форма протекает особенно тяжело, в случае локализации цистицерка в головном мозге.
У пациентов с нейроцистицеркозом могут быть приступы, признаки повышенного внутричерепного давления, изменения психического состояния, локальные неврологические симптомы или асептический менингит.
Диагностика кишечной инфекции, вызванной взрослыми особями, включает выявление проглоттид в кале и микроскопическое исследование кала на наличие яиц.
Диагностика нейроцистицеркоза проводится с помощью методов нейровизуализации и серологического исследования.
Для лечения кишечной инфекции назначают празиквантел.
Проконсультируйтесь со специалистом по нейроцистицеркозу. Обычно пациентам с сопутствующими судорогами или для тех, у кого риск судорог высок, назначают кортикостероиды с антиконвульсантами.
Выбор лечения антигельминтными препаратами и/или хирургическим вмешательством при нейроцистицеркозе зависит от расположения, числа и размера цистицерков, стадии заболевания и клинических проявлений.