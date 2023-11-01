Инфекция вызванная Taenia Solium (свиной цепень) и цистицеркоз

Нейроцистицеркоз сложно поддается лечению. Подробное клиническое руководство по Diagnosis and Treatment of Neurocysticercosis было издано Американским обществом инфекционных заболеваний и Американским обществом тропической медицины и гигиены в 2017 году.

Первоначальными целями при лечении клинически выраженного нейроцистицеркоза являются

Уменьшение воспаления, связанного с подтверждённой с помощью МРТ дегенерацией цистицерков

Предупреждение судорог при их наличии или при высоком риске их возникновения

Снижение повышенного внутричерепного давления, если этот симптом присутствует

Кортикостероиды (преднизон до 60 мг перорально 1 раз/день или дексаметазон в дозе 12-24 мг перорально 1 раз/день) используются для уменьшения воспаления и повышенного внутричерепного давления. Пациенты, получающие длительную кортикостероидную терапию, должны быть обследованы на наличие сопуствующего латентного туберкулеза и стронгилоидоза и получать антибиотики для профилактики пневмоцистной пневмонии (1, 2).

Пациентам с судорогами назначаются традиционные противосудорожные препараты. Эти препараты могут назначаться с профилактической целью пациентам с высоким риском судорог, особенно тем, у кого есть множественные очаги дегенерации с ассоциированным воспалением.

Нейрохирургическое вмешательство может понадобиться пациентам с повышенным внутричерепным давлением или с цистицерками, расположенными внутри мозговых желудочков.

Антигельминтная терапия нейроцистицеркоза затруднена, рекомендована консультация специалиста. Начало антигельминтной терапии не является неотложным, однако крайне важно, чтобы антигельминтная терапия проводилась после купирования воспаления кортикостероидами. Выбор метода лечения зависит от местоположения, количества, жизнеспособности и размера цистицерков, стадии заболевания и клинических проявлений. Перед началом антипаразитарного лечения для исключения наличия цистицерков в глазу необходимо проведение офтальмологического обследования. Антигельминтные препараты никогда не следует назначать пациентам с неконтролируемым повышенным внутричерепным давлением.

Не все пациенты реагируют на лечение и не всех пациентов нужно лечить (кисты могут быть уже мертвыми и кальцинированными, либо же потенциальная реакция воспаления на лечение может иметь худшие последствия, чем само заболевание, как при цистицерковом энцефалите, когда у пациента имеется большое количество кист и обширное воспаление мозга).

При назначении противогельминтной терапии лечение альбендазолом, по-видимому, считается более эффективным, чем альтернативное лечение празиквантелом. Сообщалось, что у пациентов с более чем 2мя паренхиматозными кистами сочетание албендазола с празиквантелом приводит к лучшим показателям рентгенограммы по сравнению с использованием только альбендазола. Назначение альбендазола отдельно или в сочетании с празиквантелом на 30 и более дней используется для лечения при наличии цист в субарахноидальном пространстве (гроздевидный цистицеркоз), которые труднее поддаются лечению антигельминтными препаратами. Пациенты, получающие длительную терапию высокими дозами альбендазола, нуждаются в мониторинге ввиду возможного угнетения костного мозга и возникновения гепатита, связанного с приемом лекарственных препаратов. Применение антигельминтных препаратов не приводит к быстрому купированию симптомов. Поэтому антигельминтные препараты следует назначать в сочетании с симптоматическим лечением судорог, воспаления и/или гидроцефалии. Нейровизуализация повторяется с 6-месячными интервалами, пока результаты не будут указывать на разрешение.

Одновременно с противоглистным препаратом назначается преднизолон или дексаметазон для уменьшения воспаления, которое возникает в ответ на гибель цист в мозге. Кортикостероиды увеличивают концентрацию активного метаболита альбендазола в спинномозговой жидкости (СМЖ), однако уменьшают концентрацию празиквантела в СМЖ. Метотрексат используется в качестве препарата с кортикостероидсберегающим действием у пациентов, требующих более 2 недель противовоспалительной терапии.

Ни альбендазол, ни празиквантел не должны назначаться пациентам с цистицерками в глазах или спинном мозге из-за потенциальных побочных эффектов от воспалительной реакции, возникающей при умирании цисты.

Наличие внутрижелудочковых цистицерков является также относительным противопоказанием для антигельминтных препаратов, так как в результате воспалительной реакции, вызванной умирающими цистами, может развиться обструктивная гидроцефалия.

При обструктивной гидроцефалии (в связи с внутрижелудочковыми цистицерками, включая находящихся в четвёртом желудочке) либо при спинномозговом или глазном цистицеркозе может понадобиться хирургическое лечение. По возможности внутрижелудочковые цистицерки удаляют эндоскопически. Для уменьшения повышенного внутричерепного давления могут понадобиться желудочковые шунты.