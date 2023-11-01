Инфекция, вызванная Taenia asiatica (азиатский солитер)

Заражение азиатским цепнем, Taenia asiatica, ограничивается азиатским регионом. Оно очень похоже на инфекцию, вызванную T. saginata, но свиньи чаще, чем крупный рогатый скот, являются основным источником инфекции среди животных.

Морфология, клинические проявления, диагностика и лечение кишечной инфекции, вызванной взрослым лентецом T. asiatica, сходны с инфекцией, вызванной T. saginata (бычьим цепнем), но развивается из поедания свинины, а не говядины. Взрослый представитель T. asiatica имеет длину от 4 до 8 метров.

Инфицирование T. asiatica ограничивается Азией и встречается главным образом в Китае, Тайване, Индонезии, Таиланде, Южной Корее, Индии и соседних с ними странах (1).

Свиньи – промежуточные хозяева для T. asiatica. Люди заражаются при попадании в пищу цистицерков (личинок) в сырой свинине или приеё недостаточной кулинарной обработке. После попадания внутрь в тонком кишечнике человека из цистицерков формируются взрослые черви.

Может ли T. asiatica стать причиной цистицеркоза у человека – пока неясно. Цистицеркоз - инфекция, вызванная лярвами, которые развиваются после попадания в пищу яиц, выделенных из организма человека с фекалиями.

Справочные материалы 1. Ale A, Victor B, Praet N, et al: Epidemiology and genetic diversity of Taenia asiatica: a systematic review. Parasit Vectors 7:45, 2014. Published 2014 Jan 22. doi:10.1186/1756-3305-7-45

Симптомы и признаки Taenia asiatica инфекции T. asiatica вызывает кишечную инфекцию. У людей, инфицированных взрослыми особями T. asiatica, отсутствуют проявления или наблюдаются незначительные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Они могут увидеть проглоттиды (сегменты солитера) у себя в кале.

Диагностика инфекции, вызванной Taenia asiatica Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды Стул должен быть исследован на проглоттиды и яйца; яйца могут также присутствовать в перианальных соскобах. Яйца T. asiatica морфологически неотличимы от яиц T. saginata и T. solium. Отличить T. asiatica от T. saginata возможно при молекулярном исследовании ДНК паразитов.

Лечение заболевания, вызванного Taenia asiatica Празиквантел

В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США) Лечение инфекции T. asiatica проводится празиквантелом или, в качестве альтернативы за пределами Соединенных Штатов, никлозамидом. Кал должен быть повторно обследован на наличие яиц Taenia через 1 и 3 месяца после лечения для подтверждения устранения паразитов.