Описторхоз - инфекция, вызванная Opisthorchis viverrini (печеночная двуустка их Юго-Восточной Азии) или O. felineus (кошачья печеночная двуустка), которые развиваются при употреблении в пищу зараженной сырой или недоваренной рыбы, содержащей инфекционные метацеркарии (стадия капсулирования).

Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.

Представители описторхиса (сибирского сосальщика) встречаются в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Германии, Италии, Беларуси, России, Казахстане и Украине (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): инфекция, вызванная сибирским сосальщиком).

В жизненном цикле Opisthorchis участвуют улитки и рыбы. Собаки, кошки и другие млекопитающие, питающиеся рыбой, также являются окончательными хозяевами. После приема в пищу метацеркарии выходят из цисты и поднимаются через общий желчный проток в желчные проходы, где они прикрепляются к слизистой оболочке и созревают. Взрослые особи вырастают до размеров 5–10 мм на 1–2 мм (O. viverrini) или 7–12 мм на 2–3 мм (O. felineus).

Жизненный цикл Opisthorchis Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Описторхоз напоминает клонорхоз и развитие симптомов зависит от количества червей и длительности инфекции. Большинство O. viverrini инфекций остаются бессимптомными, однако приблизительно у 5-10% пациентов появляются симптомы, которые включают боль в правом верхнем квадранте живота, диспепсию, диарею, метеоризм и слабость. Острые симптомы чаще встречаются при инфекции, вызванной O. felineus, и могут включать высокую температуру, анорексию, тошноту, рвоту, боль в животе, недомогание, миалгию, артралгию и крапивницу. Симптомы обычно проявляются через 10–26 дней после заражения.

При хронической инфекции симптомы могут быть более серьезными; может присутствовать гепатомегалия и истощение. Редкие осложнения включают холецистит, холангит и холангиокарциному (рак желчных протоков) (1). Ветераны войны во Вьетнаме, у которых развивается холангиокарцинома, вероятно, были инфицированы Opisthorchis viverrini или же Clonorchis sinensis во время прохождения ими службы на территории Юго-Восточной Азии (2).

Диагноз описторхоза ставят по обнаружению яиц в экскрементах. Аномалии желчных путей позволяют обнаружить УЗИ, КТ, МРТ, холангиография или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ).

Предпочтительным методом лечения при описторхозе является один из следующих:

Празиквантел 25 мг/кг перорально три раза в день в течение 2 дней

Альбендазол 10 мг/кг перорально один раз в день в течение 7 дней

Инфекция может быть предотвращена путем правильного приготовления пресноводной рыбы.

См. также the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on opisthorchiasis.