Гетерофиоз и связанные с трематодами инфекции

Гетерофиоз – инвазия, вызываемая кишечным плоским червем Heterophyes heterophyes, человек заражается при употреблении в пищу зараженной сырой или недоваренной рыбы из пресной или соленой воды.

Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.

Heterophyes heterophyes эндемичен в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Судане, Египте и Юго-Восточной Европе.

Гетерофиоз происходит при употреблении в пищу зараженной сырой или недоваренной рыбы из пресной или соленой воды, содержащей метацеркарии (инкапсулированная стадия). При проглатывании метациркарии закрепляются на слизистой оболочке тонкой кишки. Там они развиваются, вырастая приблизительно до 1,0–1,7 мм на 0,3–0,4 мм. Трематоды могут проникать в слизистую оболочку и откладывать там яйца, которые через лимфатическую систему попадают в кровоток. Сообщалось о миграции яиц в сердце и другие органы.

Заражение Metagonimus yokogawai, родственной трематодой, регистрировалось после приема в пищу сырой или недоваренной пресноводной или солоноводной рыбы на Дальнем Востоке России, в Корее, Японии, Китае, Тайване, балканских государствах, Израиле и Испании. Кишечная инфекция, вызванная Nanophyetus salmincola, была зарегистрирована после приема в пищу сырого или недостаточно готового для употребления лосося.

Heterophyes heterophyesЖизненный цикл кишечной двуустки Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Инфекции часто протекают бессимптомно. Симптомы чаще наблюдаются при тяжелых инфекциях или у пациентов с ослабленным иммунитетом. Симптомы обычно начинаются через 9 дней после употребления в пищу зараженной рыбы и могут включать анорексию, тошноту, боль в животе, мальабсорбцию, потерю веса, диспепсию и диарею. Может наблюдаться эозинофилия.

Взрослые плоские черви могут вызывать боль в животе и диарею.

Диагноз гетерофиоза устанавливается обнаружением яиц (желто-коричневого цвета размером около 30 на 15 мкм) в кале. Яйца H. heterophyes не отличаются от яиц M. yokogawai и похожи на яйца Clonorchis и Opisthorchis.

Лечение гетерофиоза с помощью празиквантела три раза в день по 25 мг/кг перорально в течение 1 дня при инвазировании H. heterophyes и M. yokogawai, и 20 мг/кг перорально три раза в день в течение 1 дня при инвазировании N. salmincola.

Профилактика подразумевает отказ от употребления в пищу сырой или недоваренной рыбы, в которой могут находиться эти возбудители кишечных трематодозов.