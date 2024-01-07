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Эпидемический сыпной тиф

(европейский тиф, классический или переносимый вошью сыпной тиф; тюремная лихорадка)

Авторы:William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Эпидемический сыпной тиф вызывается Rickettsia prowazekii. Симптомами являются высокая температура, сохраняющаяся на протяжении длительного времени, сильная головная боль и макуло-папулезная сыпь.

(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).

Эпидемический тиф относится к риккетсиозам.

Человек является носителем R. prowazekii, распространенной во всем мире, которая передается нательными вшами, а именно при попадании экскрементов вши на царапину или в место укуса или другие раны (иногда на слизистые оболочки глаз или рта). В США люди иногда заражаются эпидемическим сыпным тифом после контакта с белками-летягами, потому что блохи или вши на этих белках могут быть переносчиками этого заболевания.

Случаи с летальным исходом у детей возрастом < 10 лет редки, но смертность повышается с возрастом.

Симптомы и признаки эпидемического сыпного тифа

После инкубационного периода длительностью 7–14 дней внезапно появляются лихорадка, головная боль и выраженная общая слабость. Температура тела за несколько дней достигает 40° C и остается высокой (с небольшим утренним понижением) на протяжении, приблизительно, 2 недель. Головная боль генерализованная и интенсивная. Маленькие, розовые пятнышки, появляющиеся на 4–6-й день, быстро покрывают тело, обычно в подмышечных впадинах и на верхней части туловища, но не на ладонях, подошвах ног и лице. Позже сыпь темнеет и приобретает макуло-папулезный вид. В тяжелых случаях появляется петехиальная и геморрагическая сыпь.

Иногда развивается спленомегалия. При наиболее тяжелой форме заболевания наблюдается гипотония. Сосудистый коллапс, почечная недостаточность, признаки энцефалита, экхимозы с гангреной и пневмония – неблагоприятные прогностические признаки.

Болезнь Брилла-Цинссера представляет собой рецидив сыпного тифа в более лёгкой форме. Может возникнуть спустя годы после первоначальной инфекции при снижении защитных функций организма.

Диагностика эпидемического сыпного тифа

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

  • Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов

  • Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (серологический анализ не имеет острой необходимости)

  • Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Заражение вшами, как правило, очевидно и позволяет предположить тиф, если эпиданамнез (например, проживание или посещение эндемичной области) свидетельствует о возможности заражения.

Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.

Лечение эпидемического сыпного тифа

  • Доксициклин

Первичным лечением эпидемического сыпного тифа является доксициклин до тех пор, пока состояние больного не улучшится, он остается без лихорадки в течение 24–48 часов и получает лечение в течение по крайней мере 7 дней. Для пациентов, не переносящих доксициклин, рекомендуется десенсибилизация.

Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендует курс доксициклина (1). Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5–10 дней, как при риккетсиозе) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (2).

Хлорамфеникол - терапия второй линии. Пероральный хлорамфеникол не применяется в США, а его применение может вызвать побочные гематологические эффекты, что требует мониторинга показателей крови.

У тяжело больных пациентов с эпидемическим тифом может быть заметное увеличение проницаемости капилляров на более поздних стадиях. Таким образом, вводить внутривенно жидкость следует осторожно, чтобы поддерживать уровень артериального давления, избегая при этом ухудшение работы легких и отека мозга.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers

  2. 2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr 166(5):1246-51, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015

Профилактика эпидемического тифа

Иммунизация и контроль за вшами очень эффективны для предотвращения заболевания. Тем не менее, вакцины больше недоступны. Вши могут быть устранены путем обработки зараженных людей малатионом или линданом. Постельное белье и одежду следует стирать по крайней мере 1 раз в неделю в горячей воде (> 54°C) и сушить при высоких температурах. Не подлежащие стирке одежду и предметы личного пользования можно подвергать химической чистке или запечатывать в полиэтиленовый пакет и хранить в течение 2 недель. Постельное белье и одежду также можно обработать инсектицидом перметрином.

Основные положения

  • Эпидемический сыпной тиф является распространенным во всем мире. Люди являются естественным резервуаром.

  • Инфекция передается от человека к человеку посредством вшей, когда их фекалии втираются в места укусов, раны или слизистые оболочки.

  • Маленькие, розовые макулы быстро покрывают тело, а затем, становятся темными и приобретают макулопапулёзный характер.

  • Смертность увеличивается с возрастом; сосудистый коллапс, почечная недостаточность, энцефалитные признаки, экхимозы с гангреной и пневмония являются плохими прогностическими признаками.

  • Подозрение на эпидемический сыпной тиф базируется на клинических проявлениях и признаках заражения вшами и недавнего проживания или путешествия в эндемичный регион; подтверждается с помощью флуоресцентного окрашивания антител в образцах биопсии кожи.

  • Лечение доксициклином.

  • Болезнь Брилла-Цинссера представляет собой рецидив сыпного тифа в более лёгкой форме. Может возникнуть спустя годы после первоначальной инфекции при снижении защитных функций организма.

Болезнь Брилла–Цинссера

Болезнь Брилла – Цинссера (рецидивирующий сыпной тиф) – возобновление эпидемического сыпного тифа, происходящее спустя годы после начального эпизода.

Пациенты с болезнью Брилла – Цинссера ранее болели эпидемическим сыпным тифом или проживали в эндемичной области. Очевидно, что при снижении иммунитета жизнеспособные микроорганизмы, сохранившиеся в теле, активизируются, вызывая рецидивирующий тиф. Таким образом, болезнь является спорадической, встречается в любое время года и любой географической области даже при отсутствии зараженных вшей. Вши таких пациентов могут приобрести возбудителя и способны к его передаче.

Симптомы и признаки болезни Брилла–Цинссера почти всегда легкие и напоминают симптомы эпидемического сыпного тифа, с подобными нарушениями кровообращения, изменениями со стороны печени, почек и центральной нервной системы. Перемежающаяся лихорадка сохраняется на протяжении, приблизительно, 7–10 дней. Сыпь часто непродолжительна или отсутствует. Смертность нулевая.

См. Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций [Overview of Rickettsial and Related Infections] для подробной информации о диагноcтике и лечении.

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