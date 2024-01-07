Эпидемический сыпной тиф вызывается Rickettsia prowazekii. Симптомами являются высокая температура, сохраняющаяся на протяжении длительного времени, сильная головная боль и макуло-папулезная сыпь.

(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).

Эпидемический тиф относится к риккетсиозам.

Человек является носителем R. prowazekii, распространенной во всем мире, которая передается нательными вшами, а именно при попадании экскрементов вши на царапину или в место укуса или другие раны (иногда на слизистые оболочки глаз или рта). В США люди иногда заражаются эпидемическим сыпным тифом после контакта с белками-летягами, потому что блохи или вши на этих белках могут быть переносчиками этого заболевания.

Случаи с летальным исходом у детей возрастом < 10 лет редки, но смертность повышается с возрастом.

Симптомы и признаки эпидемического сыпного тифа После инкубационного периода длительностью 7–14 дней внезапно появляются лихорадка, головная боль и выраженная общая слабость. Температура тела за несколько дней достигает 40° C и остается высокой (с небольшим утренним понижением) на протяжении, приблизительно, 2 недель. Головная боль генерализованная и интенсивная. Маленькие, розовые пятнышки, появляющиеся на 4–6-й день, быстро покрывают тело, обычно в подмышечных впадинах и на верхней части туловища, но не на ладонях, подошвах ног и лице. Позже сыпь темнеет и приобретает макуло-папулезный вид. В тяжелых случаях появляется петехиальная и геморрагическая сыпь. Иногда развивается спленомегалия. При наиболее тяжелой форме заболевания наблюдается гипотония. Сосудистый коллапс, почечная недостаточность, признаки энцефалита, экхимозы с гангреной и пневмония – неблагоприятные прогностические признаки. Болезнь Брилла-Цинссера представляет собой рецидив сыпного тифа в более лёгкой форме. Может возникнуть спустя годы после первоначальной инфекции при снижении защитных функций организма.

Диагностика эпидемического сыпного тифа Сбор анамнеза и физикальное обследование

Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов

Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (серологический анализ не имеет острой необходимости)

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) Заражение вшами, как правило, очевидно и позволяет предположить тиф, если эпиданамнез (например, проживание или посещение эндемичной области) свидетельствует о возможности заражения. Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.

Лечение эпидемического сыпного тифа Доксициклин Первичным лечением эпидемического сыпного тифа является доксициклин до тех пор, пока состояние больного не улучшится, он остается без лихорадки в течение 24–48 часов и получает лечение в течение по крайней мере 7 дней. Для пациентов, не переносящих доксициклин, рекомендуется десенсибилизация. Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендует курс доксициклина (1). Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5–10 дней, как при риккетсиозе) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (2). Хлорамфеникол - терапия второй линии. Пероральный хлорамфеникол не применяется в США, а его применение может вызвать побочные гематологические эффекты, что требует мониторинга показателей крови. У тяжело больных пациентов с эпидемическим тифом может быть заметное увеличение проницаемости капилляров на более поздних стадиях. Таким образом, вводить внутривенно жидкость следует осторожно, чтобы поддерживать уровень артериального давления, избегая при этом ухудшение работы легких и отека мозга. Справочные материалы по лечению 1. Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers 2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr 166(5):1246-51, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015

Профилактика эпидемического тифа Иммунизация и контроль за вшами очень эффективны для предотвращения заболевания. Тем не менее, вакцины больше недоступны. Вши могут быть устранены путем обработки зараженных людей малатионом или линданом. Постельное белье и одежду следует стирать по крайней мере 1 раз в неделю в горячей воде (> 54°C) и сушить при высоких температурах. Не подлежащие стирке одежду и предметы личного пользования можно подвергать химической чистке или запечатывать в полиэтиленовый пакет и хранить в течение 2 недель. Постельное белье и одежду также можно обработать инсектицидом перметрином.

Основные положения Эпидемический сыпной тиф является распространенным во всем мире. Люди являются естественным резервуаром.

Инфекция передается от человека к человеку посредством вшей, когда их фекалии втираются в места укусов, раны или слизистые оболочки.

Маленькие, розовые макулы быстро покрывают тело, а затем, становятся темными и приобретают макулопапулёзный характер.

Смертность увеличивается с возрастом; сосудистый коллапс, почечная недостаточность, энцефалитные признаки, экхимозы с гангреной и пневмония являются плохими прогностическими признаками.

Подозрение на эпидемический сыпной тиф базируется на клинических проявлениях и признаках заражения вшами и недавнего проживания или путешествия в эндемичный регион; подтверждается с помощью флуоресцентного окрашивания антител в образцах биопсии кожи.

Лечение доксициклином.

Болезнь Брилла-Цинссера представляет собой рецидив сыпного тифа в более лёгкой форме. Может возникнуть спустя годы после первоначальной инфекции при снижении защитных функций организма.