Цуцугамуши

После инкубационного периода 6–21 день (в среднем 10–12 дней) симтомы японской речной лихорадки начинаются внезапно и включают лихорадку, озноб, головную боль и генерализованное увеличение лимфатических узлов. В начале лихорадки часто на месте присасывания клеща развивается струп. Типичное поражение при сыпном тифе начинается в виде красного уплотненного элемента диаметром около 1 см; он в конечном счете превращается в везикулу, разрывается и покрывается черным струпом. Способность различных штаммов O. tsutsugamushi вызывать образование струпа варьируется, и струп легче обнаружить у людей со светлой кожей. Расположенные рядом лимфоузлы увеличиваются.

При лихорадке на 1-й недели болезни, температура часто подымается до 40–40,5° C. Головная боль сильная и является характерным симптомом, как и конъюнктивальная инъекция. Пятнистая сыпь развивается на туловище к 5–8-му дням лихорадки, часто распространяется на руки и ноги. Она может исчезнуть быстро или стать пятнисто-папулезной и покрыться черным струпом. Кашель появляется на 1-й неделе лихорадки, а пневмонит может развиться на 2-й неделе.

При тяжелых случаях повышается частота пульса; давление снижается; развиваются бред, оцепенение и сокращение мышц. Может выявляться спленомегалия, а интерстициальный миокардит развивается чаще, чем при других риккетсиозах. У нелеченных пациентов высокая температура может сохраниться ≥ 2 недель, затем постепенно снижается в течение нескольких дней. При терапии понижение температуры обычно начинается через 36 часов. Восстановление быстрое и полное.