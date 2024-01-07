Цуцугамуши – переносимое клещом заболевание, вызываемое Orientia tsutsugamushi (ранее Rickettsia tsutsugamushi). Симптомы – лихорадка, первичный аффект (струп), пятнистая сыпь и увеличение лимфатических узлов.
(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).
Цуцугамуши относится к риккетсиозным заболеваниям.
O. tsutsugamushi передается лярвами тромбикулидных клещей, которые питаются кровью лесных и сельскохозяйственных грызунов, включая крыс, полевок и лесных мышей. Инфицирование человека также следует после присасывания клеща. Клещи являются как переносчиком, так и природным резервуаром для O. tsutsugamushi.
Японская речная лихорадка эндемична для Азиатско-Тихоокеанского региона, ограниченного Японией, Кореей, Китаем, Индией и севером Австралии.
Симптомы и признаки лихорадки цуцугамуши
После инкубационного периода 6–21 день (в среднем 10–12 дней) симтомы японской речной лихорадки начинаются внезапно и включают лихорадку, озноб, головную боль и генерализованное увеличение лимфатических узлов. В начале лихорадки часто на месте присасывания клеща развивается струп. Типичное поражение при сыпном тифе начинается в виде красного уплотненного элемента диаметром около 1 см; он в конечном счете превращается в везикулу, разрывается и покрывается черным струпом. Способность различных штаммов O. tsutsugamushi вызывать образование струпа варьируется, и струп легче обнаружить у людей со светлой кожей. Расположенные рядом лимфоузлы увеличиваются.
При лихорадке на 1-й недели болезни, температура часто подымается до 40–40,5° C. Головная боль сильная и является характерным симптомом, как и конъюнктивальная инъекция. Пятнистая сыпь развивается на туловище к 5–8-му дням лихорадки, часто распространяется на руки и ноги. Она может исчезнуть быстро или стать пятнисто-папулезной и покрыться черным струпом. Кашель появляется на 1-й неделе лихорадки, а пневмонит может развиться на 2-й неделе.
При тяжелых случаях повышается частота пульса; давление снижается; развиваются бред, оцепенение и сокращение мышц. Может выявляться спленомегалия, а интерстициальный миокардит развивается чаще, чем при других риккетсиозах. У нелеченных пациентов высокая температура может сохраниться ≥ 2 недель, затем постепенно снижается в течение нескольких дней. При терапии понижение температуры обычно начинается через 36 часов. Восстановление быстрое и полное.
Images courtesy of Yoshiki Taniguchi, MD. From Taniguchi, Y: Eschar, fever, and rash in a 43-year-old man. Dermatology Online Journal 3(2), 1997.
Диагностика лихорадки цуцугамуши
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов
Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (серологический анализ не имеет острой необходимости)
Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
Манифестация сыпного тифа сходна с проявлениями пятнистой лихорадки Скалистых гор и эпидемического тифа. Однако цуцугамуши встречается в других географических областях (Азиатско-Тихоокеанский регион ограниченный Японией, Кореей, Китаем, Индией и северной Австралией), и часто развиваются струпья с сопутствующей аденопатией.
Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.
Лечение лихорадки цуцугамуши
Доксициклин
Антибиотики наиболее эффективны, если они назначаются вскоре после появления симптомов.
Первичное лечение японской речной лихорадки проводится доксициклином до тех пор, пока состояние пациента не улучшится, не будет лихорадки в течение 48 часов и длительность лечения составляет как минимум 7 дней.
Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендуют, чтобы курс доксициклина (1), назначался в течение 5 дней при легкой форме заболевания и в течение 10 дней у детей с высоким риском. Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5–10 дней, как при риккетсиозе) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (2). Беременным женщинам можно назначать триметоприм/сульфаметоксазол, но не позднее 32 недель беременности.
Для беременных и пациентов с тяжелыми формами доксициклин аллергия, было доказано, что азитромицин является безопасной и эффективной альтернативой доксициклину (3).
Хлорамфеникол является альтернативным лечением. Пероральный хлорамфеникол не применяется в США: его использование связано с побочными гематологическими эффектами, что требует мониторинга показателей крови.
Справочные материалы по лечению
1. Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers
2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr 166(5):1246-51, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
3. Lee SC, Cheng YJ, Lin CH, et al: Comparative effectiveness of azithromycin for treating scrub typhus: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 96(36):e7992, 2017. doi: 10.1097/MD.0000000000007992
Профилактика лихорадки цуцугамуши
Элиминация или уменьшение популяций клещей путем механической очистки и опрыскивания зараженных участков инсектицидами остаточного действия помогает предотвратить сыпной тиф. Средства от насекомых (например, диэтилтолуамид) должны использоваться, когда вероятность заражения высока.
Основные положения
Японская речная лихорадка, эндемична в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передается через укусы клещей-тромбикулид (личинок микроскопических клещей).
Лихорадка (часто сопровождаемая струпом на месте укуса), озноб, сильная головная боль и генерализованная лимфаденопатия начинаются внезапно, возникает и распространяется сыпь.
Для лечения нужно использовать доксициклин, что приводит к быстрому улучшению даже в тяжелых случаях.