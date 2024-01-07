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Цуцугамуши

(акамуши; японская речная лихорадка)

Авторы:William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Цуцугамуши – переносимое клещом заболевание, вызываемое Orientia tsutsugamushi (ранее Rickettsia tsutsugamushi). Симптомы – лихорадка, первичный аффект (струп), пятнистая сыпь и увеличение лимфатических узлов.

(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).

Цуцугамуши относится к риккетсиозным заболеваниям.

O. tsutsugamushi передается лярвами тромбикулидных клещей, которые питаются кровью лесных и сельскохозяйственных грызунов, включая крыс, полевок и лесных мышей. Инфицирование человека также следует после присасывания клеща. Клещи являются как переносчиком, так и природным резервуаром для O. tsutsugamushi.

Японская речная лихорадка эндемична для Азиатско-Тихоокеанского региона, ограниченного Японией, Кореей, Китаем, Индией и севером Австралии.

Симптомы и признаки лихорадки цуцугамуши

После инкубационного периода 6–21 день (в среднем 10–12 дней) симтомы японской речной лихорадки начинаются внезапно и включают лихорадку, озноб, головную боль и генерализованное увеличение лимфатических узлов. В начале лихорадки часто на месте присасывания клеща развивается струп. Типичное поражение при сыпном тифе начинается в виде красного уплотненного элемента диаметром около 1 см; он в конечном счете превращается в везикулу, разрывается и покрывается черным струпом. Способность различных штаммов O. tsutsugamushi вызывать образование струпа варьируется, и струп легче обнаружить у людей со светлой кожей. Расположенные рядом лимфоузлы увеличиваются.

При лихорадке на 1-й недели болезни, температура часто подымается до 40–40,5° C. Головная боль сильная и является характерным симптомом, как и конъюнктивальная инъекция. Пятнистая сыпь развивается на туловище к 5–8-му дням лихорадки, часто распространяется на руки и ноги. Она может исчезнуть быстро или стать пятнисто-папулезной и покрыться черным струпом. Кашель появляется на 1-й неделе лихорадки, а пневмонит может развиться на 2-й неделе.

При тяжелых случаях повышается частота пульса; давление снижается; развиваются бред, оцепенение и сокращение мышц. Может выявляться спленомегалия, а интерстициальный миокардит развивается чаще, чем при других риккетсиозах. У нелеченных пациентов высокая температура может сохраниться 2 недель, затем постепенно снижается в течение нескольких дней. При терапии понижение температуры обычно начинается через 36 часов. Восстановление быстрое и полное.

Диагностика лихорадки цуцугамуши

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

  • Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов

  • Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (серологический анализ не имеет острой необходимости)

  • Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Манифестация сыпного тифа сходна с проявлениями пятнистой лихорадки Скалистых гор и эпидемического тифа. Однако цуцугамуши встречается в других географических областях (Азиатско-Тихоокеанский регион ограниченный Японией, Кореей, Китаем, Индией и северной Австралией), и часто развиваются струпья с сопутствующей аденопатией.

Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.

Лечение лихорадки цуцугамуши

  • Доксициклин

Антибиотики наиболее эффективны, если они назначаются вскоре после появления симптомов.

Первичное лечение японской речной лихорадки проводится доксициклином до тех пор, пока состояние пациента не улучшится, не будет лихорадки в течение 48 часов и длительность лечения составляет как минимум 7 дней.

Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендуют, чтобы курс доксициклина (1), назначался в течение 5 дней при легкой форме заболевания и в течение 10 дней у детей с высоким риском. Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5–10 дней, как при риккетсиозе) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (2). Беременным женщинам можно назначать триметоприм/сульфаметоксазол, но не позднее 32 недель беременности.

Для беременных и пациентов с тяжелыми формами доксициклин аллергия, было доказано, что азитромицин является безопасной и эффективной альтернативой доксициклину (3).

Хлорамфеникол является альтернативным лечением. Пероральный хлорамфеникол не применяется в США: его использование связано с побочными гематологическими эффектами, что требует мониторинга показателей крови.

Справочные материалы по лечению

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Профилактика лихорадки цуцугамуши

Элиминация или уменьшение популяций клещей путем механической очистки и опрыскивания зараженных участков инсектицидами остаточного действия помогает предотвратить сыпной тиф. Средства от насекомых (например, диэтилтолуамид) должны использоваться, когда вероятность заражения высока.

Основные положения

  • Японская речная лихорадка, эндемична в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передается через укусы клещей-тромбикулид (личинок микроскопических клещей).

  • Лихорадка (часто сопровождаемая струпом на месте укуса), озноб, сильная головная боль и генерализованная лимфаденопатия начинаются внезапно, возникает и распространяется сыпь.

  • Для лечения нужно использовать доксициклин, что приводит к быстрому улучшению даже в тяжелых случаях.

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