Пятнистая лихорадка Скалистых гор (ПЛСГ)

Инкубационный период пятнистой лихорадки скалистых гор в среднем составляет 7 дней, но может варьировать от 3 до 12 дней; чем короче инкубационный период, тем более серьезная инфекция.

Начало болезни острое с сильной головной болью, ознобом, выраженной слабостью и мышечными болями. Температура достигает 39,5–40° C на протяжении нескольких дней и сохраняется высокой (в течение 15–20 дней в тяжелых случаях), хотя возможны утренние ремиссии.

Между 1-м и 6-м днем лихорадки у большинства пациентов с ПЛСГ появляется сыпь на запястьях, голеностопных суставах, ладонях, подошвах и предплечьях, затем она быстро распространяется на шею, лицо, подмышечные области, ягодицы и туловище. Первоначально пятнистая и розовая, она затем становится пятнисто-папулезной и более темной. Приблизительно через 4 дня поражения кожи становятся петехиальными и могут соединяться, формируя большие геморрагические области, которые позже изъязвляются.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор Изображение Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Неврологические симптомы включают головную боль, беспокойство, бессонницу, бред и кому, выражены признаки энцефалопатии.

Гипотония развивается в тяжелых случаях. Гепатомегалия характерна, но желтуха является нечастым явлением. Тошнота и рвота распространены. Может наблюдаться ограниченный пневмонит. У нелеченных пациентов могут развиться пневмония, некроз тканей и недостаточность кровообращения, иногда с нарушениями функций головного мозга и сердца. Остановка сердца с внезапной смертью иногда происходит в случаях стремительного развития заболевания.