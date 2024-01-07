Крысиный (эндемический) тиф

Возбудителями эндемического блошиного тифа являются Rickettsia typhi и R. felis, которые передаются человеку блохами; клиническая картина этого заболевания похожа на эпидемический сыпной тиф, хотя отличается более легким течением, и сопровождается ознобом, головной болью, лихорадкой и сыпью.
(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).
Крысиный тиф относится к риккетсиозам.
Носителями среди животных являются дикие крысы, мыши и другие грызуны. Блохи крыс и, вероятно, блохи кошек и опоссумов передают организмы к людям через укусы. Блохи также являются природным резервуаром для R. typhi. Инфицированные самки блох могут передавать микроорганизмы их потомству. Распространение спорадическое, хотя охватывает весь мир, заболеваемость низкая, но повышается в населенных крысами областях.
Симптомы и признаки эндемического сыпного (крысиного) тифа
У пациентов с мышиным тифом после инкубационного периода продолжительностью 6–18 дней (в среднем 10 дней) появляется сильный озноб, сопровождающийся головной болью и лихорадкой. Лихорадка сохраняется на протяжении, приблизительно, 12 дней; затем температура постепенно нормализуется.
Сыпь и другие проявления похожи на характерные манифестации эпидемического сыпного тифа, но степень их тяжести значительно ниже. На раннем этапе наблюдается редкая и дискретная сыпь.
Смертность низкая, но повышается у пожилых пациентов.
Диагностика мышиного сыпного тифа
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов
Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (серологический анализ не имеет острой необходимости)
Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.
Лечение мышиного сыпного тифа
Доксициклин
Первичным лечением является доксициклин до тех пор, пока состояние пациента не улучшится, он остается без лихорадки в течение 48 часов и получает лечение в течение по крайней мере 7 дней. Для пациентов, не переносящих доксициклин, рекомендуется десенсибилизация.
Хотя некоторые тетрациклины могут вызывать окрашивание зубов у детей < 8 лет, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) рекомендуют курс доксициклина (1). Исследования показывают, что короткие курсы доксициклина (5–10 дней, как при риккетсиозе) могут быть использованы у детей, не вызывая окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (2).
Подробнее о лечении см. раздел Лечение риккетсиозных и ассоциированных инфекций.
Справочные материалы по лечению
1. Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers
2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr 166(5):1246-51, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
Профилактика мышиного сыпного тифа
Уровень заболеваемости эндемическим сыпным тифом снижается путем уменьшения популяции крысиных блох и крыс. Эффективная вакцина не существует.
Основные положения
Крысиный тиф передается людям через блох.
Симптомы начинаются с потрясающего озноба, головной боли и лихорадки. Сыпь и другие проявления сходны с такими при эпидемическом сыпном тифе, но выражены в значительно меньшей степени.
Лечение доксициклином.