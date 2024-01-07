Крысиный (эндемический) тиф

У пациентов с мышиным тифом после инкубационного периода продолжительностью 6–18 дней (в среднем 10 дней) появляется сильный озноб, сопровождающийся головной болью и лихорадкой. Лихорадка сохраняется на протяжении, приблизительно, 12 дней; затем температура постепенно нормализуется.

Сыпь и другие проявления похожи на характерные манифестации эпидемического сыпного тифа, но степень их тяжести значительно ниже. На раннем этапе наблюдается редкая и дискретная сыпь.

Смертность низкая, но повышается у пожилых пациентов.