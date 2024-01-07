Другие риккетсиозы с пятнистой лихорадкой

Различные риккетсии, передающиеся иксодовыми клещами, вызывают риккетсиоз, пятнистую лихорадку, схожую на пятнистую лихорадку Скалистых гор, но с менее тяжелым течением. Симптомы – первоначальное поражение кожи, сопутствующая аденопатия и эритематозная макуло-папулезная сыпь.
(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).
К риккетсиозам сыпнотифозной группы относятся северо-азиатский клещевой риккетсиоз, квинслендский клещевой тиф, африканский клещевой тиф (африканская клещевая лихорадка) и средиземноморская пятнистая лихорадка (бутоннеозная лихорадка), а также риккетсиоз, вызываемый Rickettsia parkeri (передается иксодовым клещом Amblyomma maculatum — см. таблицу Заболевания, вызываемые представителями Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma и Coxiella). Возбудители – группа риккетсий, вызывающих пятнистую лихорадку.
Эпидемиология этих клещевых риккетсиозов напоминает эпидемиологию пятнистой лихорадки Скалистых гор в Западном полушарии. Членистоногие переносчики, с помощью животных-резервуаров или без них, поддерживают в природе эти популяции риккетсий, вызывающих пятнистую лихорадку. Если в цикл передачи случайно попадает человек, происходит инфицирование. В некоторых регионах в цикл передачи средиземноморской пятнистой лихорадки вовлекаются представители домашнего окружения человека и основным переносчиком является бурый собачий клещ, Rhipicephalus sanguineus.
Симптомы и признаки пятнистой лихорадки
Симптомы и признаки всех риккетсиозов сходны, но, как правило, легче, чем при пятнистой лихорадке Скалистых гор.
После инкубационного периода продолжительностью 5–7 дней развиваются лихорадка, недомогание, головная боль и кровоизлияние в коньюнктиву глаза. С началом лихорадки появляется маленькая, похожая на кнопку язва диаметром 2–5 мм с черным центром (струп или, как при средиземноморской лихорадке, черное пятно). Как правило, увеличены расположенные рядом или отдаленные лимфоузлы. Приблизительно на 4-й день после начала лихорадки на предплечьях появляется красная макуло-папулезная сыпь, распространяющаяся на большую часть тела, включая ладони и подошвы ног. Лихорадка длится до второй недели.
Осложнения и летальные исходы редки, за исключением пожилых или ослабленных пациентов. Тем не менее, болезнь не следует недооценивать, так как возможно развитие молниеносной формы васкулита.
Диагностика пятнистых лихорадок риккетсиозной группы инфекций
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Биопсия сыпи методом флуоресцентного окрашивания антителами, для обнаружения микроорганизмов
Серологический анализ на острой стадии и во время периода выздоровления (результаты серологического анализа не являются срочно необходимыми)
Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
Подробнее см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.
Лечение пятнистой лихорадки
Доксициклин
Лечение риккетсиоза с пятнистой лихорадкой - доксициклин в течение 5 дней.
Профилактика пятнистой лихорадки
Эффективной вакцины для предупреждения пятнистой лихорадки Скалистых гор нет. Следует принимать надлежащие меры для предотвращения укусов клещей. (См. также Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites.)
Черноногие клещи
Предотвращение доступа клеща к коже включает следующее:
Не сходить с дорожек и тропинок
Заправлять брюки в ботинки или носки
Носить рубашки с длинным рукавом
Наносить репелленты с диэтилтолуамидом на поверхность кожи
Диэтилтолуамид для обработки кожи маленьких детей следует применять с осторожностью, т.к. есть сообщения о токсических реакциях. Перметрин, нанесенный на одежду, эффективно убивает клещей. В эндемичных регионах важно часто проверяться на предмет наличия клещей, особенно на волосистых областях тела, следует внимательно осматривать детей.
Наполненного жидкостью клеща следует удалять осторожно, стремясь не раздавить его пальцами, т.к. повреждение клеща может привести к передаче заболевания. Тело клеща не следует сдавливать или сжимать. Для удаления клеща его следует постепенно вытягивать за головку маленькими щипцами. Точку прикрепления клеща следует обработать спиртом. Применение вазелина, горящих спичек и других раздражающих веществ – неэффективные средства для удаления клеща, использовать их не следует.
Нет никаких практических средств, чтобы уничтожить клеща на всей территории, но популяции клещей могут быть уменьшены в эндемичных областях путём контроля популяции мелких животных.