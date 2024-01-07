Другие риккетсиозы с пятнистой лихорадкой

Симптомы и признаки всех риккетсиозов сходны, но, как правило, легче, чем при пятнистой лихорадке Скалистых гор.

После инкубационного периода продолжительностью 5–7 дней развиваются лихорадка, недомогание, головная боль и кровоизлияние в коньюнктиву глаза. С началом лихорадки появляется маленькая, похожая на кнопку язва диаметром 2–5 мм с черным центром (струп или, как при средиземноморской лихорадке, черное пятно). Как правило, увеличены расположенные рядом или отдаленные лимфоузлы. Приблизительно на 4-й день после начала лихорадки на предплечьях появляется красная макуло-папулезная сыпь, распространяющаяся на большую часть тела, включая ладони и подошвы ног. Лихорадка длится до второй недели.

Осложнения и летальные исходы редки, за исключением пожилых или ослабленных пациентов. Тем не менее, болезнь не следует недооценивать, так как возможно развитие молниеносной формы васкулита.