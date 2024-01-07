Везикулезный риккетсиоз вызывается Rickettsia akari. Симптомы – первоначальное локальное поражение и генерализованная папуло-везикулезная сыпь.

(См. также Обзор риккетсиозных и ассоциированных инфекций (Overview of Rickettsial and Related Infections)).

Везикулезный риккетсиоз – это разновидность риккетсиоза, которая встречается во многих областях США и России, в Корее и Африке. Переносчик – маленький бесцветный клещ, который широко распространен. Он заражает домашних мышей и некоторые виды диких мышей. Люди могут быть инфицированы клещом (личинками клеща) или при присасывании взрослого клеща.

Струп появляется, приблизительно, за 1 неделю до начала лихорадки в виде маленькой папулы 1–1,5 см в диаметре, затем развивается в маленькую язву с темной коркой, которая оставляет шрам при заживании. Наблюдается регионарное увеличение лимфатических узлов. Перемежающаяся лихорадка сохраняется на протяжении, приблизительно, 1 недели, сопровождается ознобом, профузным потоотделением, головной болью, светобоязнью и болями в мышцах. На раннем фебрильном этапе появляется генерализованная макуло-папулезная сыпь с внутриэпидермальными пузырьками, за исключением ладоней и подошв ног.

Болезнь является легкой; ни одного смертельного случая не было зарегистрировано.

Подробнее о диагностике см. Диагностика риккетсиозных и ассоциированных инфекций.

Риккетсиоз - самоограничивающиеся заболевание; однако лечение доксициклином в дозе в течение 5 дней сократит продолжительность системных симптомов.

Для профилактики следует уничтожить места дислокации мышей, а переносчиков контролировать с помощью инсектицидов.