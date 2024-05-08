Острый ринит – острая, обычно без лихорадки, самоограниченная вирусная инфекция, вызывающая симптомы поражения слизистой носа, носоглотки с последующим вовлечением верхних дыхательных путей. Большинство случаев вызваны риновирусами, но некоторые вызваны коронавирусами, вирусами гриппа или другими вирусами. Диагноз ставится на основе клинических данных. Мытье рук помогает предотвратить распространение. Лечение носит поддерживающий характер.

Приблизительно 50% всех острых ринитов вызываются одним из > 100 серотипов риновирусов (1). Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные вирусами гриппа и парагриппа, энтеровирусами, аденовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами и метапневмовирусами, могут проявляться, как обычная простуда, особенно у тех пациентов, у которых произошло реинфицирование.

Риновирусные инфекции наиболее распространены осенью и весной, менее распространены в течение зимы. Наиболее частым путем передачи риновирусов от человека к человеку является контактно-бытовой, хотя распространение может также произойти через крупные частицы воздушно-капельных выделений.

Защита от инфекции связана с присутствием в организме человека специфических нейтрализующих антител в сыворотке и выделениях, которые были выработаны в ходе предыдущего заболевания, вызванного таким же или близко связанным вирусом. Восприимчивость к острым ринитам не связана с переохлаждениями, состоянием здоровья и питания человека или изменениями в верхних дыхательных путях (например, увеличенные миндалины или аденоиды).

Справочные материалы 1. Mäkelä MJ, Puhakka T, Ruuskanen O, et al: Viruses and bacteria in the etiology of the common cold. J Clin Microbiol. 1998;36(2):539-542. doi:10.1128/JCM.36.2.539-542.1998

Симптомы и признаки простуды После инкубационного периода продолжительностью 24–72 ч появляются симптомы першения или боли в горле, которые сопровождаются чиханием, ринореей, заложенностью носа и недомоганием. Температура тела обычно в норме, особенно при риновирусной или коронавирусной инфекции. Выделения из носа водянистые и обильные в течение первых дней, но затем становятся более слизистыми и гнойными. Гнойно-слизистые выделения не указывают на бактериальную суперинфекцию. Кашель обычно умеренный, но часто длится до второй недели. В течение 10 дней большинство признаков исчезают. Острый ринит может усилить астму и хронический бронхит. Мокрота с гноем или выраженные симптомы поражения нижних дыхательных путей нехарактерны для риновирусной инфекции. Гнойный синусит и средний отит могут быть следствием непосредственно вирусной инфекции или вторичной бактериальной инфекции.

Диагностика обычной простуды Сбор анамнеза и физикальное обследование Диагностика простуды обычно проводится клинически и предположительно, без применения диагностических тестов, хотя ПЦР-тесты доступны в виде многочисленных мультиплексных платформ. Назначьте тест пациентам, для которых установление специфического возбудителя повлияет на клиническую тактику лечения их случая, например, когда показана специфическая противовирусная терапия (например, при подозрении на грипп, COVID-19 или РСВ). При дифференциальной диагностике следует помнить о возможности аллергического ринита.

Профилактика простуды Вакцин для ОРВИ не существует. К мерам по предотвращению распространения простуды относятся мытье рук, избегание тесного контакта с больными простудой, прикрывание рта и носа при кашле или чихании и использование дезинфицирующих средств для поверхностей в загрязненной среде.