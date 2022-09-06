Мансонеллез относится к болезням, вызываемым филяриальными нематодами Mansonella perstans, M. ozzardi, и M. streptocerca. Передача происходит через укус гнуса или мошек. Инфекции часто протекают бессимптомно, однако может быть и наличие симптомов. Диагноз M. perstans, а также M. ozzardi подтверждается выявлением микрофилярий в мазках крови; ни один из данных видов гельминтозов не проявляет выраженной периодичности, поэтому кровь можно взять в любое время. Диагноз M. streptocerca основывается на выявлении микрофилярий в кожных срезах или в образцах тканей, взятых при биопсии. Лечение зависит от вида инфицирующей нематоды Mansonella.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций и Обзор инфекций, вызываемых филяриями нематод.)
Три вида рода паразитических нематод Mansonella являются причинами большинства заболеваний у человека. Как и в случае с другими филяриатозами, их жизненный цикл сложен (см. DPDx - Лабораторная идентификация паразитов, которые представляют угрозу общественному здоровью: мансонеллез).
Mansonella perstans
Mansonella perstans передается через укусы мошек (Culicoides) в Африке к югу от Сахары и на Американском континенте от Панамы до Аргентины. По оценкам, во всем мире инфицировано более 100 миллионов человек. Взрослые особи обитают в плевральной, перикардиальной и брюшинной полостях, а также в забрюшинном пространстве и брыжейке. Не имеющие чехлика микрофилярии обнаруживаются в кровотоке. Мошки заражаются ими, когда сосут кровь у зараженного человека.
Большинство инфекций протекает бессимптомно или с незначительно выраженными симптомами. Мигрирующие взрослые особи могут вызывать преходящие подкожные отеки, похожие на лоаоз (калабарная опухоль), воспаление перикарда или плевры, конъюнктивальные узелки, повреждение сетчатки и периокулярное воспаление. Неспецифические симптомы включают зуд, крапивницу, артралгии и недомогание. Изредка нейропсихиатрические проявления, менингоэнцефалит и гепатит приписывали M. perstans.
Диагноз M. perstans подтверждается путем выявления неповрежденных микрофилярий в мазке крови. Микрофилярии могут быть обнаружены в крови как днем, так и ночью. Часто имеется эозинофилия.
М. perstans относительно устойчив к лекарствам, включая диэтилкарбамазин, используемый для лечения других филяриатозных заболеваний. Воздействие на эндосимбиотические Wolbachia бактерии у взрослых особей M. perstans с помощью доксициклина (200 мг в день в течение 4–6 недель), который, как предполагается, прерывает размножение взрослых червей, может привести к выздоровлению. Wolbachia была обнаружена у M. perstans из Мали, Камеруна, Ганы и Габона. Имеются различные сообщения о наличии Wolbachia в Уганде, возможно, из-за методологических ограничений или наличия нескольких штаммов M. perstans. Доксициклин показал эффективность в Мали и Гане, его эффективность для лечения инфекций в регионах, где Wolbachia отсутствует, систематически не изучалась. В случаях, когда доксициклин неэффективен, комбинированная терапия с диэтилкарбамазином и мебендазолом в течение 3 недель показывает лучшие результаты в сравнении с монотерапией.
Mansonella ozzardi
Mansonella ozzardi является эндемическим паразитом для Центральной и Южной Америки и на ряде островов Карибского бассейна. Люди являются основным резервуаром инфекции. M. ozzardi передается укусами гнуса (Culicoides) и мошек (Simulium amazonicum). Жизненный цикл похож на таковой у M. perstans, кроме взрослых особей, обитающих в лимфатических узлах, а также в грудной и брюшной полости. Микрофилярии присутствуют как в крови, так и в коже.
Большинство пациентов с инфекцией, вызванной M. ozzardi, асимптоматичны, но у некоторых имеется кожная сыпь, лимфаденопатия, артралгии, лихорадка, головные боли или легочные симптомы. Были сообщения о случаях кератита, вызванном микрофиляриями M. ozzardi, на тарритории бразильской Амазонии.
Диагноз M. ozzardi подтверждается обнаружением микрофилярий в образцах крови или кожи. Кровь на анализ может быть взята в любое время. Обычно наблюдается эозинофилия. Серологические тесты также могут быть полезны при наличии идентифицированной инфекции, но они не являются специфическими.
Лечение ивермектином (200 мкг/кг перорально, в виде разовой дозы). До начала лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на коинфекцию с Loa Loa – другим филяриозным паразитом, если они находились в районах Центральной Африки, где распространены оба паразита, потому что ивермектин может вызвать серьезные реакции у пациентов с тяжелой инфекцией Loa loa. В Wolbachia присутствуют эндосимбиотические бактерии M. ozzardi, но оценка эффективности доксициклина для лечения таких случаев не проводилась.
Mansonella streptocerca
M. streptocerca распространена в тропических лесах в западной и центральной Африке и Уганде. Распространённость M. streptocerca не известна. Иногда могут заразиться и нечеловекообразные приматы, но они не являются основными резервуарами инфекции. Жизненный цикл M. streptocerca похож на таковой у M. perstans, за исключением того, что взрослые особи обитают в дерме (собственно кожа) верхней части туловища и лопаточной области. Микрофилярии обнаруживаются в коже. Большинство людей, имеющих M. streptocerca, бессимптомны. Может наблюдаться утолщение дермы, гипопигментированные пятна и двусторонняя подмышечная или паховая лимфаденопатия. В отличие от O. volvulus, взрослые особи M. streptocerca не образуют подкожные узелки.
Диагноз M. streptocerca основывается на выявлении микрофилярий в кожных срезах или в образцах тканей, взятых при биопсии. Обычно наблюдается эозинофилия. Серологические методы исследования также могут быть полезны для идентификации филяриозной инфекции, но они не является специфическими.
Диэтилкарбамазин (ДЭК) в дозировке 2 мг/кг перорально 3 раза в день в течение 12 дней используется для лечения M. streptocerca. ДЭК убивает микрофилярий и взрослых червей. Однако его применение может усугубить кожные и системные проявления заболевания из-за высвобождения антигенов из умирающих микрофилярий. ДЭК не следует назначать пациентам с одновременным инфицированием O. volvulus или тяжелой формой инфекции Loa loa из-за возможности серьезных побочных эффектов.
Ивермектин (150 мкг/кг в виде разовой дозы) способен уменьшить микрофилярийную нагрузку M. streptocerca, но его влияние на течение инфекции неясно. До начала лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на коинфекцию Loa loa с другим филяриозным паразитом, если они находились в районах Центральной Африки, где распространены оба паразита, потому что ивермектин может вызвать серьезные реакции у пациентов с тяжелой коинфекцией Loa loa. Не известно, являются ли M. streptocerca носителями Wolbachia или на эффективность лечения влияет применение доксициклина.