Мансонеллез

Mansonella perstans передается через укусы мошек (Culicoides) в Африке к югу от Сахары и на Американском континенте от Панамы до Аргентины. По оценкам, во всем мире инфицировано более 100 миллионов человек. Взрослые особи обитают в плевральной, перикардиальной и брюшинной полостях, а также в забрюшинном пространстве и брыжейке. Не имеющие чехлика микрофилярии обнаруживаются в кровотоке. Мошки заражаются ими, когда сосут кровь у зараженного человека.

Большинство инфекций протекает бессимптомно или с незначительно выраженными симптомами. Мигрирующие взрослые особи могут вызывать преходящие подкожные отеки, похожие на лоаоз (калабарная опухоль), воспаление перикарда или плевры, конъюнктивальные узелки, повреждение сетчатки и периокулярное воспаление. Неспецифические симптомы включают зуд, крапивницу, артралгии и недомогание. Изредка нейропсихиатрические проявления, менингоэнцефалит и гепатит приписывали M. perstans.

Диагноз M. perstans подтверждается путем выявления неповрежденных микрофилярий в мазке крови. Микрофилярии могут быть обнаружены в крови как днем, так и ночью. Часто имеется эозинофилия.

М. perstans относительно устойчив к лекарствам, включая диэтилкарбамазин, используемый для лечения других филяриатозных заболеваний. Воздействие на эндосимбиотические Wolbachia бактерии у взрослых особей M. perstans с помощью доксициклина (200 мг в день в течение 4–6 недель), который, как предполагается, прерывает размножение взрослых червей, может привести к выздоровлению. Wolbachia была обнаружена у M. perstans из Мали, Камеруна, Ганы и Габона. Имеются различные сообщения о наличии Wolbachia в Уганде, возможно, из-за методологических ограничений или наличия нескольких штаммов M. perstans. Доксициклин показал эффективность в Мали и Гане, его эффективность для лечения инфекций в регионах, где Wolbachia отсутствует, систематически не изучалась. В случаях, когда доксициклин неэффективен, комбинированная терапия с диэтилкарбамазином и мебендазолом в течение 3 недель показывает лучшие результаты в сравнении с монотерапией.