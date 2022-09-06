Визуализация взрослого червя, пересекающего глаз в субконъюнктивальном пространстве

Идентификация взрослого червя, изъятого из глаза или кожного покрова

Идентификация и количественное определение микрофилярий в крови с помощью микроскопического исследования или количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Лоаоз следует заподозрить у иммигрантов или туристов, которые подвергались воздействию в эндемичных районах и имеют глазных червей, калабарский оттек или необъяснимую периферическую эозинофилию.

Иногда диагноз лоаоза подтверждается путем наблюдения взрослого червя, перемещающегося под конъюнктивой, или его идентификации после удаления из глаз или кожи.

Микроскопическое обнаружение микрофилярий в периферической крови подтверждает диагноз; количество микрофилярий на миллилитр крови должно быть определено количественно. Образцы крови должны быть взяты между 10 и 12 часами утра, когда уровень микрофиляриемии самый высокий.

Многие серологические анализы на антитела не отличают Loa loa от других инфекций, вызываемых филяриями нематод. Были разработаны Loa-специфические тесты на антитела, но они не являются широко доступными в Соединенных Штатах. Кроме того, положительный серологический тест не различает предшествующую и текущую инфекцию. Количественный тест ПЦР в реальном времени (КПЦР), чтобы подтвердить диагноз и определить нагрузку микрофиляриями, доступен в Лаборатории паразитарных заболеваний, Национальных институтах здравоохранения.

Люди из эндемичных районов Африки должны быть проверены на лоаоз прежде, чем начинать лечение диэтилкарбамазином или ивермектином от других расстройств, поскольку эти препараты могут иметь существенные побочные эффекты при использовании их у людей с лоаозом. Если лечение диэтилкарбамазином или ивермектином проводится пациентам с концентрацией микрофилярий Loa loa ≥ 8000 на мл крови, то они подвергаются риску потенциально смертельной энцефалопатии, вызванной высвобождением антигенов из погибающих микрофилярий.