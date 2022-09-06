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Анизакиоз

(Болезнь сельдяных червей; болезнь тресковых червей; болезнь котиковых червей)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Анизакидоз - инфекция, вызванная личинками червей группы Anisakis simplex и других видов анисакидов, группы Pseudoterranova decipiens и группы Contracecum osculatum. Инфицирование происходит при употреблении сырой или плохо приготовленной морской рыбы или кальмаров; основные клинические проявления связаны с нарушением функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызывая боли в животе и иногда рвоту. Эндоскопия используется с целью диагностики и лечения (то есть удаление личинок).

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Anisakis – паразит, который живет в желудочно-кишечном тракте морских млекопитающих. Выделенные яйца превращаются в свободно плавающие личинки, которые заглатываются рыбой и кальмарами; человек заражается при приеме в пищу этих промежуточных хозяев в сыром или недоваренном виде. Таким образом, анизакидоз распространен в основном в таких странах, как Япония, Корея, и в культурах, для которых является традиционным употреблять в пищу сырую рыбу. Личинки проникают в желудок и тонкий кишечник человека. Коммерческие суши, приготовленные в Соединенных Штатах и других странах, где рыба замораживается в условиях, которые убивают личинки сельдяного червя, безопасны.

Симптомы и признаки анизакиаза

Симптомы желудочного анизакиаза обычно включают боль в животе, тошноту и рвоту в течение нескольких часов после проглатывания личинок. Поражение тонкого кишечника встречается реже. Оно может привести к возникновению воспалительной опухоли, и, могут возникнуть симптомы подострого заболевания, напоминающие болезнь Крона спустя 1–2 недели. Эктопические инфекции вне полости желудочно-кишечного тракта встречаются редко.

Анизакиаз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель, она редко сохраняется в течение многих месяцев.

Диагностика анизакиоза

  • Эндоскопия верхних отделов ЖКТ

Анизакиоз можно диагностировать, визуально обнаружив паразита во время эндоскопии верхних отделов желудочно - кишечного тракта, также пациенты могут откашливать личинки и приносить их для анализа. Исследование кала неинформативно. Серологическое тестирование доступно в некоторых странах.

Лечение анизакиоза

  • Эндоскопическое удаление личинок

  • Возможно прием альбендазола

Эндоскопическое удаление личинок является методом лечения.

Может быть эффективным лечение предполагаемого анизакиаза альбендазолом в дозе 400 мг перорально 2 раза в день в течение 6-21 дня, но данных по эффективности недостаточно.

Профилактика анизакидоза

Ключевым условием для предупреждения заражения анизакидозом через суши является надлежащее замораживание. Личинки Anisakis уничтожаются в условиях:

  • Приготовление пищи при > 63° C

  • Замораживание при ─20° C или ниже в течение 7 дней

  • Замораживание при - 35° C или ниже до твердого состояния, затем хранение при этой температуре в течение ≥ 15 часов или при - 20° C в течение 24 часов

Личинки могут выдерживать маринование, засол и копчение.

Основные положения

  • Люди заражаются Anisakis при употреблении в пищу промежуточных хозяев (сырой или недоваренной рыбы или кальмаров); поэтому анизакиоз распространен в Японии и в других культурах, в которых потребление сырой рыбы является традиционным.

  • Анизакиоз обычно является причиной болей в животе, тошноты и рвоты в течение нескольких часов после проглатывания личинок; в тонком кишечнике может образоваться воспалительная опухоль, симптомы которой напоминают болезнь Крона.

  • Анизакиоз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель.

  • Для диагностики анизакиоза необходимо проводить эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта.

  • Эндоскопическое удаление личинок является методом лечения.

  • Правильная заморозка предотвращает анизакиаз в суши.

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