Симптомы желудочного анизакиаза обычно включают боль в животе, тошноту и рвоту в течение нескольких часов после проглатывания личинок. Поражение тонкого кишечника встречается реже. Оно может привести к возникновению воспалительной опухоли, и, могут возникнуть симптомы подострого заболевания, напоминающие болезнь Крона спустя 1–2 недели. Эктопические инфекции вне полости желудочно-кишечного тракта встречаются редко.

Анизакиаз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель, она редко сохраняется в течение многих месяцев.