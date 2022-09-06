Анизакидоз - инфекция, вызванная личинками червей группы Anisakis simplex и других видов анисакидов, группы Pseudoterranova decipiens и группы Contracecum osculatum. Инфицирование происходит при употреблении сырой или плохо приготовленной морской рыбы или кальмаров; основные клинические проявления связаны с нарушением функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызывая боли в животе и иногда рвоту. Эндоскопия используется с целью диагностики и лечения (то есть удаление личинок).
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
Anisakis – паразит, который живет в желудочно-кишечном тракте морских млекопитающих. Выделенные яйца превращаются в свободно плавающие личинки, которые заглатываются рыбой и кальмарами; человек заражается при приеме в пищу этих промежуточных хозяев в сыром или недоваренном виде. Таким образом, анизакидоз распространен в основном в таких странах, как Япония, Корея, и в культурах, для которых является традиционным употреблять в пищу сырую рыбу. Личинки проникают в желудок и тонкий кишечник человека. Коммерческие суши, приготовленные в Соединенных Штатах и других странах, где рыба замораживается в условиях, которые убивают личинки сельдяного червя, безопасны.
Image from the Centers of Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки анизакиаза
Симптомы желудочного анизакиаза обычно включают боль в животе, тошноту и рвоту в течение нескольких часов после проглатывания личинок. Поражение тонкого кишечника встречается реже. Оно может привести к возникновению воспалительной опухоли, и, могут возникнуть симптомы подострого заболевания, напоминающие болезнь Крона спустя 1–2 недели. Эктопические инфекции вне полости желудочно-кишечного тракта встречаются редко.
Анизакиаз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель, она редко сохраняется в течение многих месяцев.
Диагностика анизакиоза
Эндоскопия верхних отделов ЖКТ
Анизакиоз можно диагностировать, визуально обнаружив паразита во время эндоскопии верхних отделов желудочно - кишечного тракта, также пациенты могут откашливать личинки и приносить их для анализа. Исследование кала неинформативно. Серологическое тестирование доступно в некоторых странах.
Лечение анизакиоза
Эндоскопическое удаление личинок
Возможно прием альбендазола
Эндоскопическое удаление личинок является методом лечения.
Может быть эффективным лечение предполагаемого анизакиаза альбендазолом в дозе 400 мг перорально 2 раза в день в течение 6-21 дня, но данных по эффективности недостаточно.
Профилактика анизакидоза
Ключевым условием для предупреждения заражения анизакидозом через суши является надлежащее замораживание. Личинки Anisakis уничтожаются в условиях:
Приготовление пищи при > 63° C
Замораживание при ─20° C или ниже в течение 7 дней
Замораживание при - 35° C или ниже до твердого состояния, затем хранение при этой температуре в течение ≥ 15 часов или при - 20° C в течение 24 часов
Личинки могут выдерживать маринование, засол и копчение.
Основные положения
Люди заражаются Anisakis при употреблении в пищу промежуточных хозяев (сырой или недоваренной рыбы или кальмаров); поэтому анизакиоз распространен в Японии и в других культурах, в которых потребление сырой рыбы является традиционным.
Анизакиоз обычно является причиной болей в животе, тошноты и рвоты в течение нескольких часов после проглатывания личинок; в тонком кишечнике может образоваться воспалительная опухоль, симптомы которой напоминают болезнь Крона.
Анизакиоз, как правило, проявляется спонтанно через несколько недель.
Для диагностики анизакиоза необходимо проводить эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта.
Эндоскопическое удаление личинок является методом лечения.
Правильная заморозка предотвращает анизакиаз в суши.