Ангиостронгилез – болезнь, распространяемая личинками червей рода Angiostrongylus. В зависимости от вида заражения развиваются абдоминальные симптомы (Angiostrongylus costaricensis) или поражение нервной системы с эозинофильным менингитом (A. cantonensis). Диагноз основывается на анамнезе и наличии эозинофилии в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и/или крови. Противоглистные препараты либо неэффективны, либо вредны.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Angiostrongylus – паразиты крыс (черви в легких крыс). Экскретируемые личинки захватываются промежуточными хозяевами (земляными улитками и слизнями), паратеническими или хозяевами-переносчиками (они не нужны для развития паразита, но могут передать инфекцию людям). Человек инфицируется при употреблении сырых или недоваренных улиток или слизней, или других хозяев-переносчиков (некоторых сухопутных крабов, морских и пресноводных креветок, лягушек, жаб); остается невыясненным, может ли загрязнение овощей личинками (например, слизью улиток или слизняков, которые ползают по еде) вызвать заражение.

AngiostrongylusЖизненный цикл нематод рода ангиостронгилус (... Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Инфицирование A. cantonensis (ангиостронгилиоз нервной системы) происходит преимущественно в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском бассейне, хотя инфекции были зарегистрированы в других местах, в том числе в Карибском бассейне, на Гавайях и некоторых районах юга США. Личинки мигрируют из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в оболочку головного мозга, где они вызывают эозинофильный менингит, с высокой температурой, головной болью и менингизмом, сопровождается эозинофилией. Иногда возникает глазная инвазия.

Заражение A. costaricensis (абдоминальный ангиостронгилиоз) встречается в Америках, преимущественно в Латинской и Карибском бассейне. Взрослые черви обитают в мелких артериях илеоцекальной области, яйца могут проникать в кишечную стенку, вызывая местное воспаление с болью в животе, рвотой и лихорадкой; эта инфекция может имитировать аппендицит. Брюшной ангиостронгилез часто сопровождается эозинофилией, и в правом нижнем квадранте живота может образоваться болезненная опухоль.

Диагностика ангиостронгилеза Если присутствуют признаки менингита, необходим анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) и общий анализ крови (для выявления бактерии A. cantonensis )

Иногда – идентификация яиц и личинок на ткани во время операции на брюшной полости (при наличии бактерии A. costaricensis) Предполагается, что ангиостронгилез основывается на данных эпиданамнеза по употреблению в пищу потенциально зараженных продуктов, включая сухопутных улиток, слизней или переносчиков, таких как некоторые сухопутные крабы, лягушки, жабы, пресноводные или морские креветки. Пациентам с подозрениями на менингит требуется проведение люмбальной пункции, результаты которой обычно показывают повышенное давление цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), белок и лейкоциты с эозинофилами > 10%. Общий анализ крови показывает эозинофилию > 5% в крови. Паразиты A. cantonensis редко видны. Очаговые поражения обычно не видны при компьютерной томографии (КТ) головного мозга. Личинки и яйца A. cantonensis в кале отсутствуют. Диагностика инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванных A. costaricensis, трудна, потому что личинки и яйца не присутствуют в стуле, однако, если проводится хирургическое вмешательство (например, при подозрении на аппендицит), яйца и личинки могут быть идентифицированы в тканях, удаленных во время операции. В крови может присутствовать высокий процент эозинофилов (> 10%). Иммунологические исследования не являются общедоступными. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагают полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для A. cantonensis в СМЖ; молекулярные тесты для A. costaricensis доступны только в исследовательских лабораториях.

Лечение ангиостронгилеза Для менингита – анальгетики, кортикостероиды и удаление спинномозговой жидкости (СМЖ) Менингит, вызванный A. cantonensis, лечат анальгетиками и периодическим выведением спинномозговой жидкости (СМЖ) с короткими интервалами, чтобы уменьшить давление в центральной нервной системе (ЦНС). Кортикостероиды могут снизить частоту терапевтических люмбальных пункций. Антигельминтная терапия может увеличить воспалительную реакцию, поскольку она приводит к высвобождению антигенов паразита. У большинства пациентов быстро купируются клинические признаки и наступает выздоровление. Не существует специфического лечения для A. costaricensis; большинство инфекций разрешаются самостоятельно. Антигельминтные стредства не являются эффективными и могут привести к дополнительной миграции червей и ухудшению симптомов.

Профилактика ангиостронгилеза Людям, постоянно проживающим или путешествующим в регионах, где распространён A. cantonensis, следует избегать употребления сырых или недоваренных улиток, моллюсков, пресноводных креветок, сухопутных крабов, лягушек, многоножек и ящериц, а также потенциально загрязненных овощей и овощных соков. Людям, проживающим или путешествующим в регионах, где распространён A. costaricensis, следует избегать употребления сырых или недоваренных брюхоногих моллюсков и потенциально загрязненных овощей или соков.