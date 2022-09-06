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Ангиостронгилез

(Легочная нематода крыс)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Ангиостронгилез – болезнь, распространяемая личинками червей рода Angiostrongylus. В зависимости от вида заражения развиваются абдоминальные симптомы (Angiostrongylus costaricensis) или поражение нервной системы с эозинофильным менингитом (A. cantonensis). Диагноз основывается на анамнезе и наличии эозинофилии в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и/или крови. Противоглистные препараты либо неэффективны, либо вредны.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Angiostrongylus – паразиты крыс (черви в легких крыс). Экскретируемые личинки захватываются промежуточными хозяевами (земляными улитками и слизнями), паратеническими или хозяевами-переносчиками (они не нужны для развития паразита, но могут передать инфекцию людям). Человек инфицируется при употреблении сырых или недоваренных улиток или слизней, или других хозяев-переносчиков (некоторых сухопутных крабов, морских и пресноводных креветок, лягушек, жаб); остается невыясненным, может ли загрязнение овощей личинками (например, слизью улиток или слизняков, которые ползают по еде) вызвать заражение.

Инфицирование A. cantonensis (ангиостронгилиоз нервной системы) происходит преимущественно в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском бассейне, хотя инфекции были зарегистрированы в других местах, в том числе в Карибском бассейне, на Гавайях и некоторых районах юга США. Личинки мигрируют из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в оболочку головного мозга, где они вызывают эозинофильный менингит, с высокой температурой, головной болью и менингизмом, сопровождается эозинофилией. Иногда возникает глазная инвазия.

Заражение A. costaricensis (абдоминальный ангиостронгилиоз) встречается в Америках, преимущественно в Латинской и Карибском бассейне. Взрослые черви обитают в мелких артериях илеоцекальной области, яйца могут проникать в кишечную стенку, вызывая местное воспаление с болью в животе, рвотой и лихорадкой; эта инфекция может имитировать аппендицит. Брюшной ангиостронгилез часто сопровождается эозинофилией, и в правом нижнем квадранте живота может образоваться болезненная опухоль.

Диагностика ангиостронгилеза

  • Если присутствуют признаки менингита, необходим анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) и общий анализ крови (для выявления бактерии A. cantonensis)

  • Иногда – идентификация яиц и личинок на ткани во время операции на брюшной полости (при наличии бактерии A. costaricensis)

Предполагается, что ангиостронгилез основывается на данных эпиданамнеза по употреблению в пищу потенциально зараженных продуктов, включая сухопутных улиток, слизней или переносчиков, таких как некоторые сухопутные крабы, лягушки, жабы, пресноводные или морские креветки.

Пациентам с подозрениями на менингит требуется проведение люмбальной пункции, результаты которой обычно показывают повышенное давление цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), белок и лейкоциты с эозинофилами > 10%. Общий анализ крови показывает эозинофилию > 5% в крови. Паразиты A. cantonensis редко видны. Очаговые поражения обычно не видны при компьютерной томографии (КТ) головного мозга. Личинки и яйца A. cantonensis в кале отсутствуют.

Диагностика инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванных A. costaricensis, трудна, потому что личинки и яйца не присутствуют в стуле, однако, если проводится хирургическое вмешательство (например, при подозрении на аппендицит), яйца и личинки могут быть идентифицированы в тканях, удаленных во время операции. В крови может присутствовать высокий процент эозинофилов (> 10%).

Иммунологические исследования не являются общедоступными. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагают полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для A. cantonensis в СМЖ; молекулярные тесты для A. costaricensis доступны только в исследовательских лабораториях.

Лечение ангиостронгилеза

  • Для менингита – анальгетики, кортикостероиды и удаление спинномозговой жидкости (СМЖ)

Менингит, вызванный A. cantonensis, лечат анальгетиками и периодическим выведением спинномозговой жидкости (СМЖ) с короткими интервалами, чтобы уменьшить давление в центральной нервной системе (ЦНС). Кортикостероиды могут снизить частоту терапевтических люмбальных пункций. Антигельминтная терапия может увеличить воспалительную реакцию, поскольку она приводит к высвобождению антигенов паразита. У большинства пациентов быстро купируются клинические признаки и наступает выздоровление.

Не существует специфического лечения для A. costaricensis; большинство инфекций разрешаются самостоятельно. Антигельминтные стредства не являются эффективными и могут привести к дополнительной миграции червей и ухудшению симптомов.

Профилактика ангиостронгилеза

Людям, постоянно проживающим или путешествующим в регионах, где распространён A. cantonensis, следует избегать употребления сырых или недоваренных улиток, моллюсков, пресноводных креветок, сухопутных крабов, лягушек, многоножек и ящериц, а также потенциально загрязненных овощей и овощных соков.

Людям, проживающим или путешествующим в регионах, где распространён A. costaricensis, следует избегать употребления сырых или недоваренных брюхоногих моллюсков и потенциально загрязненных овощей или соков.

Основные положения

  • Люди могут заразиться бактерией Angiostrongylus, если употребляют в пищу сырых или недоваренных улиток или моллюсков, или промежуточных хозяев паразита (сухопутных крабов, лягушек, жаб, пресноводных или морских креветок).

  • Личинки A. cantonensis мигрируют из желудочно-кишечного тракта в мозговые оболочки, вызывая эозинофильный менингит; яйца A. costaricensis могут попасть в ткани кишечника, что приводит к воспалению с болями в животе, рвотой и лихорадкой.

  • Яйца в стуле больных ангиостронгилезом отсутствуют.

  • Лечение невральной инфекции с менингитом, вызванной бактерией A. cantonensis, проводят анальгетиками, кортикостероидами, а при повышении внутричерепного давления проводят частое удаление спинномозговой жидкости.

  • Лечение внутрибрюшных инфекций, вызванных A. costaricensis, антигельминтными средствами неэффективно и может привести к дополнительной миграции червей и ухудшению симптомов; большинство из этих инфекций разрешаются самостоятельно.

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