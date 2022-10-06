Тесты на восприимчивость

Полуколичественные методы определяют минимальную концентрацию препарата, который тормозит рост определенного организма в пробирке. Эту минимальную подавляющую концентрацию (МПК) фиксируют как число, которое может затем быть интерпретировано от 1 до 4 групп: S (чувствительный), I (промежуточное звено) или (резистентный) R, а иногда нечувствительный. Определение МПК используется прежде всего для выделения бактерий, включая микобактерии и анаэробы, иногда для грибов, особенно вида Candida.

Минимальная обезвреживающая (бактерицидная) концентрация (MБК) может также быть определена, но технически это трудно, и стандарты для интерпретации еще не согласованы. Ценность анализа MБК состоит в том, что он указывает, может ли препарат быть бактериостатическим или бактерицидным.

Антибиотик может быть растворен в агаре или бульоне, в который затем добавляют микроорганизм. Посветление бульона – золотой стандарт, но он является трудоемким, потому что только одна концентрация препарата может быть проверена в одной пробирке. Более эффективный метод использует стрип-полоску пленки из полиэстера, пропитанную антибиотиком в соответствующей концентрации. Полоску кладут на агаровую пластинку, содержащую вводимый материал, и МПК определяется по месту на полоске, где начинается ингибиция; большое количество антибиотиков можно проверить на одной пластинке.

МПК позволяет осуществить корреляцию между чувствительностью микроорганизма к препарату и достижимой концентрацией свободного препарата в ткани (т.е., не связанный с белком). Если концентрация в ткани свободного препарата выше, чем МПК, то вероятность успешного лечения высока. Обозначения S, I, и R, полученные с помощью МПК исследования, как правило, коррелируют с достижимой концентрацией свободного препарата в сыворотке, плазме или в моче.