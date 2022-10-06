Тесты на восприимчивость

Анализы на чувствительность определяют устойчивость микроба к антибактериальным препаратам путем воздействия на него стандартизированных концентраций антибактериальных препаратов. Анализ на чувствительность можно проводить для бактерий, грибов и вирусов. Для некоторых организмов результаты, полученные по одному препарату, предсказывают результаты по подобным лекарствам. Таким образом, не все потенциально активные препараты проверяются.
Анализ на чувствительность проводится в пробирке и, возможно, не учитывает многих факторов естественных условий (например, фармакодинамику и фармакокинетику, особенность концентрации препарата в определенных тканях и органах, иммунитет организма человека), которые влияют на успех лечения. Таким образом, результаты анализов на чувствительность не всегда предсказывают исход лечения.
Анализ на чувствительность может быть качественным, полуколичественным или с использованием методов выделения нуклеиновых кислот. Анализ позволяет также оценить эффект совместного применения различных антибактериальных препаратов (тестирование совместных эффектов).
Качественные методы
Качественные методы менее точны, чем полуколичественные. Результаты обычно говорят об одном из следующего:
Чувствительный (S)
Промежуточный (I)
Устойчив (R)
Некоторые штаммы, для которых не установлены критерии устойчивости, могут быть отмечены как "Чувствительный" и "Не чувствительный". Определение статуса с помощью концентраций специфического препарата S, I, и R базируется на нескольких факторах, в частности, данных фармакокинетики, фармакодинамики, клинических и микробиологических исследованиях.
Обычно используемый дисковый метод диффузии (также известный как тест Кирби – Бауэра) подходит для быстро растущих организмов. Пропитанные антибиотиком диски помещают в агаровые пластины, на которых находится тестируемый микроорганизм. После инкубации (как правило, 16–18 часов) измеряется диаметр зоны ингибиции вокруг каждого диска. У каждой комбинации антибиотик-микроорганизм есть различные диаметры, имеющие значение S, I или R.
Полуколичественные методы
Полуколичественные методы определяют минимальную концентрацию препарата, который тормозит рост определенного организма в пробирке. Эту минимальную подавляющую концентрацию (МПК) фиксируют как число, которое может затем быть интерпретировано от 1 до 4 групп: S (чувствительный), I (промежуточное звено) или (резистентный) R, а иногда нечувствительный. Определение МПК используется прежде всего для выделения бактерий, включая микобактерии и анаэробы, иногда для грибов, особенно вида Candida.
Минимальная обезвреживающая (бактерицидная) концентрация (MБК) может также быть определена, но технически это трудно, и стандарты для интерпретации еще не согласованы. Ценность анализа MБК состоит в том, что он указывает, может ли препарат быть бактериостатическим или бактерицидным.
Антибиотик может быть растворен в агаре или бульоне, в который затем добавляют микроорганизм. Посветление бульона – золотой стандарт, но он является трудоемким, потому что только одна концентрация препарата может быть проверена в одной пробирке. Более эффективный метод использует стрип-полоску пленки из полиэстера, пропитанную антибиотиком в соответствующей концентрации. Полоску кладут на агаровую пластинку, содержащую вводимый материал, и МПК определяется по месту на полоске, где начинается ингибиция; большое количество антибиотиков можно проверить на одной пластинке.
МПК позволяет осуществить корреляцию между чувствительностью микроорганизма к препарату и достижимой концентрацией свободного препарата в ткани (т.е., не связанный с белком). Если концентрация в ткани свободного препарата выше, чем МПК, то вероятность успешного лечения высока. Обозначения S, I, и R, полученные с помощью МПК исследования, как правило, коррелируют с достижимой концентрацией свободного препарата в сыворотке, плазме или в моче.
Методы, основанные на выявлении нуклеиновых кислот
Эти методы, объединяющие различные методы выявления нуклеиновых кислот, сходны с теми, которые используются для идентификации микроорганизмов, но модифицированы с целью обнаружения известных резистентных генов или мутаций. В качестве примера – mecA, ген резистентности к оксациллину у S. aureus; в присутствии этого гена микроорганизм считается устойчивым к большинству beta-лактамных антибиотиков, независимо от очевидных результатов тестов на чувствительность. Хотя известно множество таких генов, но их выявление не дает права однозначно судить о резистентности в естественных условиях. Кроме того, поскольку могут присутствовать новые мутации или другие гены резистентности, их отсутствие не гарантирует восприимчивости к препарату. По этим причинам обычные фенотипические тесты на чувствительность остаются стандартным подходом для оценки чувствительности бактерий и грибов к антимикробным препаратам.
Тем не менее методы идентификации нуклеиновых кислот являются предпочтительными для
быстрой диагностики мультирезистентного туберкулеза в группах риска.
Быстрое обнаружение возможной резистентности микроорганизмов, непосредственно полученных из положительных культур крови