Иммунологические тесты на инфекционное заболевание

В иммунологических анализах используется одно из нижеуказанного:
Антиген – для выявления антител к возбудителю в образце биологического материала от пациента
Антитело – для обнаружения антигена возбудителя в образце биологического материала от пациента
Подготовка образцов различна, но если анализ нужно отсрочить, то их, как правило, следует поместить в холодильник или заморозить, чтобы предотвратить чрезмерно быстрый рост бактерий.
Тесты агглютинации
В тестах агглютинации (например, латексная агглютинация, коагрегация) очень маленькие частица (латексные бусинки, желатиновая частица, бактерия) соединяется с антигеном или антителом реагента. Получающаяся комплексная частица смешивается с образцом (например, спинномозговая жидкость, сыворотка); если искомое антитело или антиген присутствуют в экземпляре, то наступает перекрестное связывание частиц в виде их агглютинации, которую можно измерить.
Если результаты положительны, исследуемая биологическая жидкость последовательно разводится и проверяется. Агглютинация с более разведенными растворами указывает на более высокие концентрации целевого антигена или антитела. Титр правильно фиксировать как реципрокный при агглютинации в самом разведенном растворе; например, 32 указывает, что агглютинация произошла в растворе, разведенном 1/32 от начальной концентрации.
Обычно тесты агглютинации быстрые, но менее чувствительны, чем многие другие методы. Они могут также определять серотипы некоторых бактерий.
Фиксация комплемента
Реакция связывания комплемента измеряет потребление комплемента (фиксацию комплемента) антителами в сыворотке или спинномозговой жидкости. Тест используется для диагноза некоторых вирусных и грибковых инфекций, особенно кокцидиомикоза.
Образец инкубируется при известных количествах комплемента и антигена. Степень фиксации комплемента указывает на относительное количество антитела в образце.
Анализ может измерить титры антитела IgM и IgG или может быть модифицирован, чтобы обнаружить определенные антигены. Анализ точный, но имеет ограниченное применение, является трудоемким и требует многочисленных средств по контролю.
Иммуноферментный анализ
Иммуноферментные анализы используют антитела, связанные с ферментами, чтобы обнаружить антигены или обнаружить и определить количество антител. Примеры:
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Иммуносорбентный анализ с ферментной меткой (тИФА).
Поскольку чувствительность большинства иммуноферментных анализов высокая, то они обычно применяются для скрининга. Титры могут быть определены последовательным разведением образца, как и при тесте на агглютинацию.
Чувствительность анализа хотя обычно и высокая, может изменяться в зависимости от возраста пациента, серотипа микроба, типа образца или стадии клинической болезни.
Анализ на осаждение
Анализы на осаждение измеряют антиген или антитело в жидкостях тела степенью видимого осаждения комплексов антигена-антитела в пределах геля (агароза) или в растворе. Есть много типов анализа на осаждение (например, двойная диффузия по Оухтерлони, встречный иммуноэлектрофорез), но их применение ограничено.
Обычно проба крови смешивается с тестируемым антигеном, чтобы обнаружить защитные антитела, чаще всего при грибковой инфекции или пиогенном менингите. Поскольку положительный результат требует большого количества антитела или антигена, чувствительность низкая.
Анализ вестерн-блота
Анализ вестерн-блота выявляет антибактериальные антитела в образце материала, взятом от пациента (например, сыворотка, другая жидкость тела) по их реакции с антигенами (например, вирусные компоненты), которые были иммобилизированы на мембрану блоттингом.
У анализа вестерн-блота, как правило, хорошая чувствительность, хотя часто меньшая, чем у скрининговых тестов, таких как ELISA, но в общем он имеет высокую специфичность. Обычно используется, чтобы подтвердить положительный результат, полученный при скрининг-анализе.
Техническими модификациями вестерн-блот-анализа являются
Линейный иммуноанализ (ЛИА)
Рекомбинантный иммуноблоттинг (RIBA), при котором используются синтетические или рекомбинантно продуцированные антигены
Иммунохроматографический анализ, который позволяет быстро проводить скрининг образцов на специфические микробные антигены или антитела пациента
Из трех вариантов иммунохроматографический анализ легче провести, и он наиболее распространен для использования — например, для обнаружения микроорганизмов, которые продуцируют токсин Шига, Cryptococcus neoformans капсульный антиген и вирус гриппа.