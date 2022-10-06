Иммунологические тесты на инфекционное заболевание

В тестах агглютинации (например, латексная агглютинация, коагрегация) очень маленькие частица (латексные бусинки, желатиновая частица, бактерия) соединяется с антигеном или антителом реагента. Получающаяся комплексная частица смешивается с образцом (например, спинномозговая жидкость, сыворотка); если искомое антитело или антиген присутствуют в экземпляре, то наступает перекрестное связывание частиц в виде их агглютинации, которую можно измерить.

Если результаты положительны, исследуемая биологическая жидкость последовательно разводится и проверяется. Агглютинация с более разведенными растворами указывает на более высокие концентрации целевого антигена или антитела. Титр правильно фиксировать как реципрокный при агглютинации в самом разведенном растворе; например, 32 указывает, что агглютинация произошла в растворе, разведенном 1/32 от начальной концентрации.

Обычно тесты агглютинации быстрые, но менее чувствительны, чем многие другие методы. Они могут также определять серотипы некоторых бактерий.