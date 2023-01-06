Сифилис вызывается спирохетой Treponema pallidum и характеризуется 3 последовательными симптоматическими стадиями, отделенными периодами бессимптомной скрытой инфекции. Общие проявления включают генитальные язвы, поражения кожи, менингит, аортальную болезнь и неврологические синдромы. Диагноз ставится при помощи серологических тестов и дополнительных анализов, выбираемых на основании стадии болезни. Пенициллин является препаратом выбора.
(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases) и Врожденный сифилис (Congenital Syphilis))
Сифилис вызывается T. pallidum – спирохетой, которая не может существовать в течение долгого времени вне человеческого организма. T. pallidum проникает через слизистые мембраны или кожу, достигает местных лимфоузлов в течение нескольких часов и быстро распространяется по всему организму.
В 2020 году в США было зарегистрировано более 130 000 случаев сифилиса. Большинство случаев первичного и вторичного сифилиса приходится на мужчин (81%), а среди них 53% случаев приходится на тех, которые имели половые контакты с мужчинами. Заболеваемость сифилисом в США быстро выросла; с 2015 по 2020 год уровень первичного и вторичного сифилиса среди женщин увеличился на 147% (с 1,9 до 4,7 на 100 000), а среди мужчин увеличился на 34% (с 15,5 до 20,8 на 100 000) (см. Preliminary 2021 STD Surveillance Data и Sexually Transmitted Disease Surveillance 2020: Syphilis (Предварительные данные по эпиднадзору за ЗППП за 2021 год и эпиднадзор за заболеваниями, передающимися половым путем, за 2020 год: сифилис) от Центров по контролю и профилактике заболеваний).
Сифилис развивается в 3 этапа (см. таблицу Классификация сифилиса):
Первичный
Вторичный
Третичный
Между этими этапами существуют длительные латентные периоды. Зараженные люди контагиозны во время первых 2 стадий.
Классификация сифилиса
Стадия
Описание
Клинические проявления
Приобретенные
Первичный
Контагиозный
Твердый шанкр (маленькая, обычно безболезненная ранка на коже), местное увеличение лимфатических узлов
Вторичный
Контагиозный
Появляется недели или месяцы после первой стадии
Сыпь (которую можно перепутать с несколькими другими заболеваниями), раны на слизистых мембранах, потеря волос, лихорадка, много других признаков
Латентный
Бессимптомный; обычно неконтагиозный
Может быть невыраженным или сменяться заболеванием поздней стадии
Ранний латентный сифилис (< 1 года с момента заражения), иногда с рецидивами инфекционных поражений
Поздний скрытый сифилис (≥ 1 года с момента заражения), в редких случаях с рецидивами; положительный результат серологических тестов
Поздний или третичный
Симптоматичный; неконтагиозный
Клинически классифицируется как доброкачественный третичный сифилис, сердечно-сосудистый сифилис или нейросифилис (например, бессимптомный, менинговаскулярный или паренхиматозный нейросифилис; спинная сухотка)
Врожденные*†
Ранняя стадия
Симптоматические
Наблюдается до возраста 2 лет
Заболевание с явной клинической картиной (например, гепатоспленомегалия, желтуха, ринит, сыпь, увеличение лимфатических узлов, аномалии скелета)
Поздняя стадия
Симптоматические
Проявляется позже в течение жизни
Зубы Гетчинсона, патологии глаз или костей
* Врожденный сифилис может привести к выкидышу, мертворождению или неонатальной смерти. Приблизительно 40% детей, рожденных женщинами с нелеченым сифилисом, рождаются мертвыми или умирают от инфекции в период новорожденности (см. Centers for Disease Control and Prevention: Syphilis)(ЦКЗ: "Сифилис").
† Может также быть в перманентно-латентном (бессимптомном) состоянии.
Инфекция обычно передается половым путем (включая генитальный, орально-генитальный и аногенитальный пути), но может передаваться и неполовым путем через физический контакт или трансплацентарно, вызывая врожденный сифилис. Риск передачи составляет приблизительно 30% при одном половом контакте с человеком, у которого есть первичный сифилис, и 60–80% при передаче от зараженной матери плоду. Инфекция не дает иммунитет от повторного заражения.
Симптомы и признаки сифилиса
Сифилис может проявиться на любой стадии и может поразить многие органы или один, походя на другие нарушения. Сифилис может протекать тяжелее при одновременной ВИЧ-инфекции; в этих случаях поражения глаз, менингит и другие неврологические осложнения более распространены и более серьезны.
Сифилис следует подозревать у пациентов с типичными кожно-слизистыми поражениями или необъяснимыми неврологическими расстройствами, особенно в тех районах, где широко распространена данная инфекция. В таких областях заболевание нужно также предполагать у пациентов с широким диапазоном необъяснимых симптомов. Поскольку клинические проявления столь разнообразны и поздние стадии теперь относительно редки в большинстве развитых стран, сифилис может быть пропущен.
Сифилитические шанкры могут появляться на гениталиях или вокруг них.
Image courtesy of Drs. Gavin Hart and N. J. Flumara via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на анусе или вокруг него.
Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на губах или вокруг рта.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на пальцах или стомах, а также вокруг них.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на гениталиях или вокруг них.
Image courtesy of Drs. Gavin Hart and N. J. Flumara via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на анусе или вокруг него.
Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на губах или вокруг рта.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Сифилитические шанкры могут появляться на пальцах или стомах, а также вокруг них.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Первичный сифилис
После инкубационного периода в 3–4 недели (диапазон 1–13 недель), основное поражение (твердый шанкр) развивается на месте проникновения. Начальная красная папула быстро формирует твердый шанкр, обычно безболезненную язвочку с устойчивой основой; при натирании вытекает чистая жидкость, содержащая множество спирохет. Соседние лимфоузлы могут быть увеличены, тверды и неболезненны.
Шанкры могут появиться где угодно, но наиболее распространены в следующих местах:
Член, задний проход и прямая кишка у мужчин
Вульва, шейка, прямая кишка и промежность у женщин
Губы или полость рта
Около половины инфицированных женщин и треть инфицированных мужчин не знают о наличии шанкра, потому что он почти не вызывает симптомов. Шанкры в прямой кишке или во рту, как правило, возникают у мужчин и часто остаются незамеченными.
Шанкр обычно заживает через 3-12 недель. После этого люди выглядят полностью здоровыми.
Вторичный сифилис
Спирохета распространяется в кровотоке, продуцируя широко распространенные слизисто-кожные поражения, отек лимфоузлов и, реже, признаки в других органах. Симптомы, как правило, начинают проявляться через 6–12 недель после того, как появляется шанкр; приблизительно у 25% пациентов шанкр все еще есть. Лихорадка, потеря аппетита, тошнота и усталость распространены. Могут также возникать головная боль (из-за менингита), потеря слуха (в связи с отитом), проблемы с равновесием (из-за лабиринтита), нарушение зрения (из-за ретинита или увеита) и боли в костях (в связи с периоститом).
У более, чем 80% пациентов есть слизисто-кожные поражения; большое разнообразие сыпи и повреждений, любая поверхность тела может быть затронута. Без лечения поражения могут исчезнуть через несколько дней – недель, сохраняться в течение многих месяцев или появляться снова после лечения, но все в конечном счете заживают, обычно без шрамов.
Сифилитический дерматит обычно симметричен и более выражен на ладонях и подошвах ног. Отдельные поражения круглые, часто шелушатся и могут сливаться, что приводит к еще большим поражениям, но они обычно не зудят и не причиняют боль. После исчезновения поражений эти зоны могут быть светлее или темнее, чем в норме. Если скальп затронут, часто бывает фокальная алопеция.
Condyloma lata – гипертрофические, сглаженные, темно-розовые или серые папулы в слизисто-кожных областях и влажных местах на коже (например, в перианальной области, под грудью); поражения чрезвычайно заразны. Поражения рта, горла, гортани, члена, вульвы или прямой кишки обычно круглые, с приподнятыми краями и часто серо-белые с красной границей.
Вторичный сифилис может порадать многие другие органы:
У приблизительно половины пациентов есть увеличение лимфатических узлов, обычно генерализованное, с неболезненными, твердыми, дискретными узлами и часто гепатоспленомегалия.
Приблизительно у 10% пациентов обнаруживаются поражения в других органах, таких как глаза (увеит), кости (периостит), суставы, оболочки головного мозга, почки (гломерулит), печень (гепатит) или селезенка.
Приблизительно у 10–30% пациентов есть легкая форма менингита, но у < 1% имеются менингеальные симптомы, которые могут включать головную боль, несгибаемость шеи, поражения черепных нервов, глухоту и воспаление глаз (например, глазной неврит, ретинит).
Тем не менее, острый или подострый менингит более распространен среди пациентов с ВИЧ-инфекцией и может проявляться менингеальными симптомами или инсультами вследствие внутричерепного васкулита.
Вторичный сифилис симулирует различные формы дерматоза, вызывая появление диффузной сыпи макулезного, папулезного или пустулезного характера с отдельными или сливающимися очагами поражения.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Вторичный сифилис симулирует различные формы дерматоза, вызывая появление диффузной сыпи макулезного, папулезного или пустулезного характера с отдельными или сливающимися очагами поражения.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Макулопапулезная сыпь на ладонях или подошвах является симптомом вторичного сифилиса.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Макулопапулезная сыпь на ладонях или подошвах является симптомом вторичного сифилиса.
Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Вторичный сифилис симулирует различные формы дерматоза, вызывая появление диффузной сыпи макулезного, папулезного или пустулезного характера с отдельными или сливающимися очагами поражения.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Вторичный сифилис симулирует различные формы дерматоза, вызывая появление диффузной сыпи макулезного, папулезного или пустулезного характера с отдельными или сливающимися очагами поражения.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Макулопапулезная сыпь на ладонях или подошвах является симптомом вторичного сифилиса.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Макулопапулезная сыпь на ладонях или подошвах является симптомом вторичного сифилиса.
Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Латентный период
Латентная стадия сифилиса может быть ранней (< 1 года после заражения) или поздней (≥ 1 года после заражения).
Симптомы и признаки отсутствуют, но антитела, обнаруженные серологическими тестами на сифилис (СТС), сохраняются. Поскольку симптомы первичного и вторичного сифилиса часто минимальны или игнорируются, пациентам часто сначала ставят диагноз во время латентной стадии, когда делают обычные анализы крови на сифилис.
Сифилис может быть латентным долго, но рецидивы с инфекционными поражениями кожи или слизистой оболочки возможны во время раннего скрытого периода.
Пациентам часто дают антибиотики в связи с другими нарушениями, которые могут вылечить скрытый сифилис и могут спровоцировать редкость поздней стадии в развитых странах.
Поздний или третичный сифилис
Приблизительно у одной трети невылеченных людей развивается поздний сифилис, но не раньше, чем через годы – десятилетия после начальной инфекции. Поражение можно клинически классифицировать как:
Доброкачественный третичный сифилис
Сердечно-сосудистый сифилис
Нейросифилис
Доброкачественный третичный гуммозный сифилис обычно развивается в пределах 3–10 лет инфекции и может поразить кожу, кости и внутренние органы. Гуммы – мягкие, деструктивные, воспаленные массы, которые, как правило, ограничиваются, но могут диффузно проникать в орган или ткань; они растут и медленно заживают, оставляя шрамы.
BSIP, SIDEA REVUZ/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Доброкачественный третичный сифилис костей приводит или к воспалению, или к деструктивным поражениям, которые вызывают глубокую, тупую боль, характерно ухудшающуюся ночью.
Сердечно-сосудистый сифилис обычно проявляется через 10–25 лет после начальной инфекции любым из следующих признаков:
Аневризматическое расширение восходящей аорты
Недостаточность аортального клапана
Сужение коронарных артерий
Пульсации расширенной аорты могут вызывать чувство сжимания или разрушения смежных структур в груди. Симптомы включают громкий кашель с металлическим оттенком и обструкцию дыхания из-за давления на трахею, хрипоту из-за паралича голосовых связок, обусловленного сжатием левого гортанного нерва, и болезненную эрозию грудины и ребер или позвоночника.
У нейросифилиса есть несколько форм:
Бессимптомный нейросифилис
Менинговаскулярный нейросифилис
Паренхиматозный нейросифилис
Сухотка спинного мозга
Бессимптомный нейросифилис вызывает легкую форму менингита приблизительно у 15% пациентов, первоначальный диагноз которых – скрытый сифилис, у 25–40% – с диагнозом вторичный сифилис, у 12% – с диагнозом сердечно-сосудистый сифилис, и у 5% – с диагнозом доброкачественный третичный сифилис. Без лечения это приводит к симптоматическому нейросифилису у 5%. Если анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) не выявляет доказательств менингита через 2 года после начальной инфекции, вряд ли разовьется нейросифилис.
Менинговаскулярный нейросифилис – следствие воспаления больших – средних артерий головного или спинного мозга; симптомы, как правило, проявляются через 5–10 лет после инфекции и варьируются от их отсутствия до приступов. Начальные признаки могут включать головную боль, ригидность шеи, головокружение, отклонения в поведении, плохую концентрацию, потерю памяти, усталость, бессонницу и затуманенное зрение. Поражения спинного мозга могут вызывать слабость и истощение мышц плечевого пояса и рук, медленно прогрессирующую слабость ног с недержанием мочи или кала или, и тем, и другим, и, редко, внезапный паралич ног из-за тромбоза спинномозговых артерий.
Паренхиматозный нейросифилис (общий парез или паралитическое слабоумие) начинается, когда хронический менингоэнцефалит вызывает разрушение корковой паренхимы. Это обычно развивается к 15–20 годам после начальной инфекции и, как правило, не поражает пациентов до 40 или 50 лет. Поведение прогрессивно ухудшается, иногда становится похожим на расстройство психики или слабоумие. Раздражительность, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, нарушение рассуждений, головные боли, бессонница, усталость и летаргии распространены; возможны приступы, афазия и транзиторный гемипарез. Гигиена и уход за собой ухудшаются. Пациенты могут стать эмоционально непостоянными и подавленными, иметь манию величия с отсутствием адекватной оценки; может присутствовать истощение. Тремор рта, языка, вытянутых рук и всего тела может проявляться; другие признаки включают отклонения положения зрачка, дизартрию, гиперрефлексию и у некоторых пациентов ответ разгибающей мышцы подошв. Почерк обычно нетвердый и неразборчивый.
Сухотка спинного мозга (Tabes dorsalis) (двигательная атаксия) – медленное, прогрессирующее вырождение столбчатых структур и корней нерва. Как правило, развивается после 20–30 лет начальной инфекции; механизм неизвестен. Обычно, самый ранний, самый характерный признак – интенсивная, пульсирующая (молниеносная) боль в спине и ногах, которая нерегулярно возвращается с потерей вибрационного чувства, проприоцепцией, и рефлексами в нижних конечностях. Атаксия походки, гиперестезия и парестезия могут вызвать ощущение ходьбы по пенорезине. Потеря чувствительности мочевого пузыря приводит к задержке мочи, недержанию и повторным инфекциям. Эректильная дисфункция распространена.
Большинство пациентов худые и имеют характерные печальные лица и зрачки Аргайла – Робертсона (зрачки, которые приспособлены для близкого расстояния, но не реагируют на свет). Может наблюдаться атрофия зрения. При осмотре ног выявляют гипотонию, гипорефлексию, нарушение вибрационной чувствительности и суставно-мышечного чувства, атаксию при пяточно-коленной пробе, отсутствие ощущения глубокой боли и симптом Ромберга. Tabes dorsalis имеет тенденцию быть тяжелым даже при условии лечения.
Висцеральные кризисы (эпизодическая боль) являются разновидностью tabes dorsalis; пароксизмальные боли возникают в разных органах, обычно в животе (вызывая рвоту), но также и в прямой кишке, мочевом пузыре и гортани.
Другие повреждения
Сифилитические проявления поражений глаз и ушей могут развиться на любой стадии болезни.
Окулярные синдромы могут затронуть фактически любую часть глаза; они включают интерстициальный кератит, увеит (передний, промежуточный и задний), хориоретинит, ретинит, ретинальный васкулит и невропатии черепных и зрительных нервов. Случаи глазного сифилиса отмечали среди ВИЧ-инфицированных мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами. Несколько случаев привели к значительным осложнениям, включая слепоту. Пациенты с сифилисом глаза подвергаются риску развития нейросифилиса.
Отосифилис может поразить улитку уха (вызывает потерю слуха и звон в ушах) или вестибулярную систему (вызывает головокружения и нистагм).
Трофические поражения, вторичные к гипестезии кожи или вокруг суставных тканей, могут развиться на более поздних стадиях. Трофические язвы могут развиться на подошвах ног и проникнуть глубоко до подлежащих костей.
Нейрогенная артропатия (суставы Шарко), безболезненное разрушение сустава с припуханием кости и аномальным диапазоном движений, является классическим проявлением нейропатии.
Диагностика сифилиса
Серологические реагиновые тесты (антикардиолипиновый тест [RPR] или проба на сифилис [VDRL-тест] для исследования крови и диагностирования инфекций центральной нервной системы
Серологические тесты на трепонему (например, реакция абсорбции флюоресцирующих антител к трепонемам или реакция микрогемагглютинации на наличие антител к T. pallidum)
Рабочая группа по профилактике заболеваний в США рекомендует проводить обследование на наличие сифилиса у небеременных подростков и взрослых, не имеющих симптомов, которые находятся в группе повышенного риска заражения сифилисом. (См. US Preventive Services Task Force: Syphilis Infection in Nonpregnant Adolescents and Adults: Screening.)
Выбор диагностических анализов зависит от того, на какой стадии подозревается сифилис. Неврологическая инфекция лучше всего обнаруживается и наблюдается при помощи количественных реагиновых тестов спинномозговой жидкости (СМЖ). О случаях заболевания нужно сообщать агентствам по здравоохранению.
Диагностические тесты на сифилис
Диагностические методы включают серологические тесты на сифилис (СТС), которые состоят из:
Скрининговых (реагиновых, или нетрепонемных) тестов
Подтверждающих (трепонемных) тестов
Микроскопии по методу темного поля
T. pallidum невозможно вырастить in vitro. Как правило, в первую очередь проводились реагиновые тесты, а положительные результаты подтверждаются трепонемным тестом. Некоторые лаборатории в настоящее время изменили эту последовательность; в них сначала проводят более современные и недорогие трепонемные тесты и подтверждают положительные результаты с помощью нетрепонемного теста.
При нетрепонемных (реагинных) анализах для обнаружения реагина (антител человека, которые связываются с липидами) применяют антигены липида (кардиолипин бычьего сердца). Проба на сифилис (VDRL-тест) и антикардиолипиновый тест (RPR) – чувствительные, простые и недорогие реагиновые тесты, которые используются для скрининга, но не полностью специфичные для сифилиса. Результаты могут быть представлены качественно (например, реактивный, слабо реактивный, пограничный или нереактивный) и количественно как титры (например, положительный в растворе 1:16).
В дополнение к трепонемной инфекции, следующие результаты могут дать положительный (биологически ложноположительный) результат теста на реагин:
Системные инфекции, не связанные с сифилисом (такие как туберкулез, риккетсиоз и эндокардит)
Иммунизация (в частности, вакциной против COVID-19 или противооспенной вакциной)
Системная красная волчанка
Синдром антифосфолипидных антител
Беременность
Тесты на реагин в спинно-мозговой жидкости (СМЖ) умеренно чувствительны на ранней стадии болезни, но меньше – для позднего нейросифилиса. Тесты на реагин по ЦСЖ могут использоваться, чтобы диагностировать нейросифилис или контролировать ответ на лечение, измеряя титры антител.
Трепонемные тесты выявляют антитрепонемные антитела качественно и являются очень специфичными для сифилиса. Они включают следующее:
Флуоресцентный анализ на абсорбцию трепонемных антител (FTA-ABS)
Реакция микрогемагглютинации на антитела к T. pallidum (РМГА)
Реакция пассивной гемагглютинации с T. pallidum (РПГА)
Иммуноферментный анализ на определение T. pallidum (ИФА)
Иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА)
Если они не подтверждают трепонемную инфекцию после положительного реагинового анализа, такой результат реагинового анализа считается биологически ложноположительным. Трепонемные анализы ЦСЖ спорны, но некоторые полагают, что тест FTA-ABS чувствителен.
Ни реагинный, ни трепонемный тест не будет положительным до 3–6 недели после начальной инфекции. Таким образом, отрицательный результат распространен при раннем первичном сифилисе и не исключает сифилиса до окончания 6 недели. После эффективного лечения титры реагиновых антител, как правило, уменьшаются по крайней мере в 4 раза становясь отрицательными к 1му году при первичном и к 2 году при вторичном сифилисе, однако, низкие титры (≤ 1:8) могут сохраняться примерно у 15% пациентов, ответ, называемый "реакцией серофаста". Трепонемные анализы обычно остаются положительными в течение многих десятилетий, несмотря на эффективное лечение, и, таким образом, не могут быть использованы для оценки эффективности.
Выбор тестов и интерпретация их результатов зависят от различных факторов, в том числе от возможного инфицирования и результатов тестов, а также от того, повторное ли это заражение.
Реагиновые тесты выполняются у ранее переболевших сифилисом. Увеличение титра в 4 раза свидетельствует о новой инфекции или неудачном лечении.
Трепонемные и реагиновые тесты выполняются, если у пациентов ранее не было сифилиса. Результаты тестов определяют следующие шаги:
Положительные результаты в обоих тестах: данные результаты свидетельствуют о новой инфекции.
Положительные результаты по трепонемному тесту, но отрицательные результаты по реагиновому тесту: проводится второй трепонемный тест, чтобы подтвердить его положительный результат. Лечение не показано, если результаты реагинового теста повторно отрицательные.
Положительные результаты по трепонемному тесту, отрицательные результаты по реагиновому тесту, но в анамнезе подтверждено недавнее заражение: реагиновый тест повторяют через 2-4 недели после заражения, чтобы убедиться, не обнаружена ли какая-нибудь новая инфекция.
Микроскопия по методу темного поля направляет свет под наклоном через предметное стекло с экссудатом из шанкра или биопсии лимфоузла, чтобы визуализировать спирохеты. Хотя навыки и требуемое оборудование обычно недоступны, микроскопия по методу темного поля – самый чувствительный и специфичный анализ на ранний первичный сифилис. Спирохеты появляются на темном фоне как яркие, подвижные, узкие катушки, которые приблизительно 0,25 микрометров шириной и 5–20 микрометров длиной. Их нужно отличать морфологически от непатогенных спирохет, которые могут быть частью нормальной флоры, особенно рта. Поэтому исследование образцов ротовой полости микроскопией по методу темного поля при диагностике сифилиса не проводится.
Первичный сифилис
Первичный сифилис обычно подозревается на основании относительно безболезненных генитальных (но иногда экстрагенитальных) язвочек. Сифилитические язвы следует дифференцировать от других передающихся половым путем генитальных поражений (см. таблицу Дифференциация поражений в области гениталий, передающихся половым путем). Сочетанное инфицирование 2-мя болезнетворными микроорганизмами, вызывающими язвы (например, вирусом простого герпеса и T. pallidum), – не редкость.
Микроскопия по методу темного поля экссудата шанкра или биопсии лимфоузла может быть диагностической. Если результаты отрицательны или тест недоступен, делают реагин-тест СТС. Если результаты отрицательны или тест не может быть сделан немедленно, а поражение кожи присутствует < 3 недель (прежде чем СТС станет положительным), и альтернативный диагноз кажется маловероятным, лечение может быть назначено, а анализ СТС следует повторить через 2–4 недели.
Во время диагностирования и спустя 6 месяцев после него пациенты с сифилисом должны быть обследованы на наличие других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ-инфекцию.
Вторичный сифилис
Поскольку сифилис может быть похож на многие болезни, нужно принимать во внимание любое состояние, когда какая-либо сыпь на коже или поражение слизистой оболочки остаются без диагноза, особенно если у пациентов наблюдается что-то из следующего:
Генерализованная лимфоденопатия
Поражения на ладонях или подошвах ног
Condyloma lata
Факторы риска (например, ВИЧ, многочисленные половые партнеры)
Клинически, вторичный сифилис может быть принят за сыпь, вызванную препаратом, краснуху, инфекционный мононуклеоз, многоформную эритему, красный волосистый питириаз, грибковую инфекцию или, в особенности, розовый лишай. Condyloma lata может быть принята за бородавки, геморрои или вегетирующую пузырчатку; поражения волосистой части головы могут быть приняты за стригущий лишай или идиопатическую гнездную алопецию.
Вторичный сифилис исключается отрицательным реагин-анализом СТС, который является фактически всегда реактивным во время этой стадии, часто с высоким титром. Совместимый синдром с положительным СТС (реагиновым или трепонемным) предписывает лечение. В нехарактерных случаях эта комбинация представляет латентный сифилис, протекающий параллельно с другим кожным заболеванием. Пациенты с вторичным сифилисом должны быть обследованы на другие ИППП.
Латентный сифилис
Бессимптомный латентный сифилис диагностируется, когда реагиновые и трепонемные анализы СТС положительны при отсутствии признаков или симптомов активного сифилиса. Таким пациентам следует пройти полный осмотр, особенно в области гениталий, кожных покровов, по части неврологии и сердечно-сосудистой системы, чтобы исключить вторичный и третичный сифилис.
Критерии для постановки диагноза раннего скрытого сифилиса следующие (срок наблюдения – 1 год): документально подтвержденный переход от отрицательного к положительному результату по трепонемному тесту, недавний положительный результат по нетрепонемному тесту или пролонгированное (> 2 недель) 4-кратное или большее увеличение титров при реагиновых тестах в сочетании с любым из следующего:
Однозначные признаки первичного или вторичного сифилиса
Сексуальный партнер с документально подтвержденным наличием первичного, вторичного или раннего скрытого сифилиса
Отсутствие возможного заражения, за исключением предыдущих 12 месяцев.
У пациентов со скрытым сифилисом, но не отвечающих указанным выше критериям, имеется поздний скрытый сифилис.
Чтобы гарантировать успех терапии, могут потребоваться лечение и серологическое наблюдение в течение нескольких лет, потому что реагиновые СТС титры уменьшаются медленно.
Латентный приобретенный сифилис следует дифференцировать от скрытого врожденного сифилиса, скрытого невенерического сифилиса и других трепонемных инфекций.
Поздний или третичный сифилис
Пациентам с признаками или симптомами третичного сифилиса (особенно с необъяснимыми неврологическими отклонениями) требуется анализ СТС. Если тест является реактивным, должно быть сделано следующее:
Люмбальная пункция для исследования СМЖ (включая реагиновые СТС)
Томография головного мозга и аорты
Скрининг любых систем органов, которые, как клинически подозревается, поражены
На этой стадии сифилиса реагин-анализ СТС почти всегда положителен, кроме отдельных случаев tabes dorsalis.
При доброкачественном третичном сифилисе дифференцирование от других массовых поражений воспаления или язв может быть затруднено без биопсии.
Сердечно-сосудистый сифилис предполагается по симптомам и признакам компрессии аневризмой смежных структур, особенно по свистящему дыханию или хрипоте.
Сифилитическая аневризма аорты предполагается по недостаточности аорты без стеноза аорты и, согласно рентгену грудной клетки, по расширению корня аорты и по линейному кальцинозу на стенках восходящей аорты. Диагноз аневризмы подтверждается томографией аорты (чреспищеводной эхокардиографией, КT или MРТ).
При нейросифилисе большинство симптомов и признаков, за исключением зрачка Аргайла-Робертсона, являются неспецифичными, поэтому диагностика опирается в большой степени на высокий индекс клинического подозрения. При паренхиматозном нейросифилисе реагиновый тест СМЖ и тест на трепонему в сыворотке являются реактивными, при этом в СМЖ, как правило, обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз и повышенное содержание белка. При сухотке спинного мозга реагин-анализы сыворотки могут быть отрицательными, если пациенты ранее лечились, но трепонема-анализы сыворотки обычно положительны. По СМЖ обычно лимфоцитарный плеоцитоз и повышенный белок, иногда результаты реагин- и трепонема-анализов положительны; однако, у многих пролеченных пациентов СМЖ в норме.
Обнаружение ЦСЖ можно встретить на любой стадии сифилиса. Если люмбальная пункция проводится без неврологических симптомов или признаков, то диагноз бессимптомного нейросифилиса ставят на основании аномальной СМЖ (обычно лимфоцитарного плеоцитоза и повышенного содержания белка) и реактивного реагинового теста СМЖ (при отсутствии выраженной контаминации СМЖ кровью). Если есть ВИЧ, то он мешает диагностике, потому что вызывает умеренный плеоцитоз и проявление различных неврологических симптомов. Бессимптомный нейросифилис не требует лечения, отличного от рекомендованного для данной конкретной стадии сифилиса.
Если диагностируется глазной сифилис, должно быть проведено исследование СМЖ на нейросифилис. Пациенты с офтальмологической симптоматикой и реактивным результатом серологического теста на сифилис нуждаются в полном обследовании глаз, включая оценку черепно-мозговых нервов. При наличии дисфункции черепных нервов следует провести люмбальную пункцию. Пациенты с серологически реактивным сифилисом и изолированными глазными симптомами, но без дисфункции черепных нервов или неврологических симптомов не нуждаются в обследовании СМЖ перед лечением. Сифилис глаз следует лечить по той же схеме, что и при нейросифилисе.
Потеря слуха может произойти на любой стадии сифилиса, а также может быть изолированной или ассоциированной с нейросифилисом. С изолированными слуховыми симптомами и нормальными данными неврологических исследований, исследование СМЖ не рекомендуется до начала лечения. Отосифилис следует лечить по той же схеме, что и при нейросифилисе.
Лечение сифилиса
Бензатин пенициллин G для лечения большинства инфекций
Водный раствор пенициллина для лечения сифилиса глаза или нейросифилиса
Лечение половых партнеров
Предпочтительным методом лечения на всех стадиях сифилиса и во время беременности является
Бензатина бензилпенициллин замедленного высвобождения (Бициллин L-A)
Сочетание бензатина и прокаина пенициллина (Бициллин C-R) не следует использовать.
Следует проверить всех половых партнеров пациентов, которым диагностировали сифилис. Сексуальных партнеров лечат в следующих случаях:
Лицам, имевшим сексуальные контакты с пациентом в течение 90 дней до того, как пациенту был диагностирован первичный, вторичный или ранний скрытый сифилис, следует назначать презумптивную терапию раннего сифилиса, даже если результаты серологических анализов у них отрицательные.
Лицам, имевшим сексуальные контакты с пациентом за более чем 90 дней до того, как пациенту был диагностирован первичный, вторичный или ранний скрытый сифилис, следует назначать презумптивную терапию раннего сифилиса, если результаты серологических анализов у них пока недоступны, а возможность для наблюдения остается неопределенной. Если серологические тесты отрицательные, лечение не требуется. Если серологические анализы положительные, лечение должно основываться на клинической и серологической оценке и стадии сифилиса.
(См. также Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Syphilis.)
Здравый смысл и предостережения
Первичный, вторичный и ранний скрытый сифилис
Бензатин пенициллин G 2,4 млн единиц, внутримышечно, за один раз дает такие уровни в крови, которые достаточно высоки для 2 недель, чтобы вылечить основной, вторичный и ранний (< 1 года) латентный сифилис. Дозы по 1,2 млн единиц обычно вводят в каждую ягодицу, чтобы уменьшить локальные реакции.
При позднем (> 1 года) латентном сифилисе или латентном сифилисе неизвестной продолжительности должны быть на 7 и 14 дни после первой дозы (общее количество доз – 3) введены дополнительные дозы по 2,4 млн единиц, поскольку трепонемы иногда остаются в СМЖ после схем терапии с однократной дозой. Лечение такое же, независимо от ВИЧ-статуса.
Для небеременных пациенток со значительной аллергией на пенициллин (анафилактической, бронхоспастической или уртикарной) первой альтернативой является доксициклин в дозе 100 мг перорально два раза в день в течение 14 дней (28 дней для позднего латентного сифилиса или латентного сифилиса неизвестной продолжительности). Азитромицин 2 г перорально однократной дозой является эффективным против первичного, вторичного или раннего латентного сифилиса, вызванного чувствительными штаммами. Тем не менее, единичная мутация, которая увеличивает резистентность, все чаще наблюдается во многих частях света, включая США, что приводит к неприемлемо высоким показателям неэффективности.
Азитромицин не следует использовать для лечения беременных женщин или при позднем латентном сифилисе. Беременные пациентки с аллергией на пенициллин должны быть госпитализированы, и им необходимо провести десенсибилизацию к пенициллину.
Цефтриаксон 1 г внутримышечно или внутривенно 1 раз в день в течение 10-14 дней проявил лечебный эффект у некоторых пациентов с ранним сифилисом и может быть эффективным на более поздних стадиях, но оптимальная доза и длительность терапии неизвестны.
Поздний скрытый или третичный сифилис
Поздний латентный сифилис можно лечить бензатин-пенициллином G в общей дозе 7,2 млн. ЕД, вводимым в/м в виде 3 доз по 2,4 млн. ЕД каждая с интервалом в 1 неделю.
Доброкачественный или сердечно-сосудистый третичный сифилис можно лечить таким же образом, как поздний скрытый сифилис.
Для лечения сифилиса глаз, отосифилиса или нейросифилиса рекомендуется какой-либо из следующих вариантов:
Пенициллин на водной основе 3–4 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа (лучше всего проникает в центральную нервную систему, но может быть непрактичным)
Прокаин пенициллин G 2,4 млн единиц внутримышечно 1 раз в день плюс 500 мг пробенецида перорально 4 раза в день
Оба препарата назначаются в течение 10–14 дней, затем бензатин пенициллин в количестве 2,4 млн единиц внутримышечно 1 раз в неделю в течение 1–3 недель после завершения этих схем лечения нейросифилиса, чтобы обеспечить общую продолжительность терапии, сравнимую с таковой при позднем латентном сифилисе.
Пациентам, которые имеют аллергию на пенициллин, можно эффективно назначать цефтриаксон 2 г внутримышечно или внутривенно 1 раз в день в течение 14 дней, но нужно обратить внимание на перекрестную чувствительность к цефалоспоринам. Альтернативой является проведение десенсибилизации к пенициллину, поскольку действие азитромицина и доксициклина у больных с нейросифилисом не было должным образом изучено.
Пациентам с сухоткой спинного мозга и стреляющими болями нужно давать анальгетики по необходимости; карбамазепин 200 мг перорально 3 или 4 раза в день иногда помогает.
Реакция Яриша – Герксгеймера
У большинства пациентов с первичным или вторичным сифилисом, особенно при вторичном сифилисе, наблюдается реакция Яриша – Герксгеймера в пределах 6 – 12 часов после начала лечения. Это, как правило, проявляется как недомогание, лихорадка, головная боль, потение, ригидность, беспокойство или временное усиление сифилитических поражений. Механизм не понятен, и реакцию можно неправильно диагностировать как аллергическую реакцию.
Реакция Яриша – Герксгеймера обычно пропадает в течение 24 часов и не является опасной. Однако, пациенты с генерализованным парезом или большим числом клеток СМЖ могут проявлять более серьезную реакцию, включая приступы или припадки, и должны быть предупреждены и наблюдаться соответственно.
Непредвиденная реакция может быть, если пациентам с невыявленным сифилисом дают антитрепонемные антибиотики от других инфекций.
Наблюдение после завершения лечения
После лечения пациенты должны пройти:
Медицинский осмотр и реагиновые тесты на 3, 6 и 12 месяцев и ежегодно после этого до тех пор, пока тест не будет нереакционно способным или пока не достигнет стойкого 4-красного уменьшения титра
При нейросифилисе – анализ СМЖ каждые 6 месяцев, пока количество клеток СМЖ не станет в пределах нормы
Важность повторных тестов, чтобы подтвердить лечение, должна быть объяснена пациентам перед началом лечения. Осмотры и реагин-анализы должны быть сделаны в 3, 6 и 12 месяцев после лечения и ежегодно, пока анализ не будет нереактивным. Неснижение титров в 4 раза за 6 месяцев свидетельствует о неудачном лечении. После успешного лечения первичные поражения быстро заживают, а реагин-титры в плазме падают и обычно становятся качественно отрицательными в пределах 9–12 месяцев.
Приблизительно у 15% пациентов с первичным или вторичным сифилисом, который лечат, как рекомендуется, титры реагина не уменьшаются в 4 раза – критерий, используемый, чтобы определить ответ через 1 год после лечения. Для этих пациентов необходимо проводить клинический и серологический контроль; они также должны быть обследованы на ВИЧ-инфекцию.
Если выявляются неврологические симптомы или признаки, рекомендована оценка СМЖ с последующей терапией согласно результатам обследования. Если последующее наблюдение не может быть обеспечено, необходимо сделать исследование СМЖ на нейросифилис (поскольку нераспознанный нейросифилис может быть причиной неэффективности лечения) либо пациенты должны пройти повторное лечение при помощи бензатина пенициллина в дозе 2,4 миллиона единиц внутримышечно 1 раз/неделю в течение 3 недель.
Трипонема-анализы могут оставаться положительными в течение многих десятилетий или надолго и не должны использоваться для контроля прогресса. Серологический или клинический рецидив, обычно поражающий нервную систему, может произойти после 6–9 месяцев, но причиной может быть повторная инфекция, а не рецидив.
Пациенты с нейросифилисом без ВИЧ-инфекции или с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на эффективной АРТ и у которых наблюдается серологический (нормализация титров RPR в сыворотке) и клинический ответы после лечения, не нуждаются в повторных исследованиях СМЖ. У ВИЧ–инфицированных пациентов постоянный плеоцитоз СМЖ может проявлять воздействие ВИЧ, а не нейросифилиса. Нормальное количество клеток в СМЖ, отрицательные результаты сывороточного и СМЖ-реагинового теста и отрицательные результаты неврологического осмотра в течение 2 лет указывают на вероятное выздоровление. Рекомендуется повторное лечение с более интенсивной антибиотикотерапией, если какой-либо из следующих признаков присутствует:
Количество клеток в СМЖ не соответствует норме > 2 лет
Сывороточный реагиновый тест остается реактивным в течение > 2 лет
Увеличение титров в сывороточном реагиновом тесте
Клинический рецидив
Основные положения
Сифилис характеризуется 3-мя последовательными клиническими стадиями, которые характеризуются симптомами и разделены периодами бессимптомной латентной инфекции.
Характерное поражение кожи (шанкр), как правило, появляется на месте первичной инфекции.
Впоследствии почти любой орган может быть поражен, но обычно поражаются кожа, слизистые оболочки, глаза, кости, аорта, мозговые оболочки и мозг.
Диагностируют заболевание с помощью нетрепонемного (реагинового) теста (например, антикардиолипиновый тест[RPR-тест]) или отборочной реакции на сифилис [VDRL-тест] и затем подтверждают положительные результаты при помощи теста на трепонемные антитела.
Лечение проводят бензатин-пенициллином (Бициллин L-A) во всех возможных случаях, за исключением глазного сифилиса, отосифилиса и нейросифилиса, которые первоначально лечатся внутривенным введением пенициллина G.
Сообщите о случаях сифилиса в органы общественного здравоохранения.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The Manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
US Preventive Services Task Force: Syphilis Infection: Screening: Рекомендации, применяемые к бессимптомным, небеременным взрослым и подросткам, которые находятся в группе повышенного риска инфицирования сифилисом
Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Syphilis: A source of clinical guidance emphasizing treatment of STIs and discussing prevention strategies and diagnostic recommendations