Приблизительно у одной трети невылеченных людей развивается поздний сифилис, но не раньше, чем через годы – десятилетия после начальной инфекции. Поражение можно клинически классифицировать как:

Доброкачественный третичный сифилис

Сердечно-сосудистый сифилис

Нейросифилис

Доброкачественный третичный гуммозный сифилис обычно развивается в пределах 3–10 лет инфекции и может поразить кожу, кости и внутренние органы. Гуммы – мягкие, деструктивные, воспаленные массы, которые, как правило, ограничиваются, но могут диффузно проникать в орган или ткань; они растут и медленно заживают, оставляя шрамы.

Сифилис (Гумма) Изображение BSIP, SIDEA REVUZ/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Доброкачественный третичный сифилис костей приводит или к воспалению, или к деструктивным поражениям, которые вызывают глубокую, тупую боль, характерно ухудшающуюся ночью.

Сердечно-сосудистый сифилис обычно проявляется через 10–25 лет после начальной инфекции любым из следующих признаков:

Аневризматическое расширение восходящей аорты

Недостаточность аортального клапана

Сужение коронарных артерий

Пульсации расширенной аорты могут вызывать чувство сжимания или разрушения смежных структур в груди. Симптомы включают громкий кашель с металлическим оттенком и обструкцию дыхания из-за давления на трахею, хрипоту из-за паралича голосовых связок, обусловленного сжатием левого гортанного нерва, и болезненную эрозию грудины и ребер или позвоночника.

У нейросифилиса есть несколько форм:

Бессимптомный нейросифилис

Менинговаскулярный нейросифилис

Паренхиматозный нейросифилис

Сухотка спинного мозга

Бессимптомный нейросифилис вызывает легкую форму менингита приблизительно у 15% пациентов, первоначальный диагноз которых – скрытый сифилис, у 25–40% – с диагнозом вторичный сифилис, у 12% – с диагнозом сердечно-сосудистый сифилис, и у 5% – с диагнозом доброкачественный третичный сифилис. Без лечения это приводит к симптоматическому нейросифилису у 5%. Если анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) не выявляет доказательств менингита через 2 года после начальной инфекции, вряд ли разовьется нейросифилис.

Менинговаскулярный нейросифилис – следствие воспаления больших – средних артерий головного или спинного мозга; симптомы, как правило, проявляются через 5–10 лет после инфекции и варьируются от их отсутствия до приступов. Начальные признаки могут включать головную боль, ригидность шеи, головокружение, отклонения в поведении, плохую концентрацию, потерю памяти, усталость, бессонницу и затуманенное зрение. Поражения спинного мозга могут вызывать слабость и истощение мышц плечевого пояса и рук, медленно прогрессирующую слабость ног с недержанием мочи или кала или, и тем, и другим, и, редко, внезапный паралич ног из-за тромбоза спинномозговых артерий.

Паренхиматозный нейросифилис (общий парез или паралитическое слабоумие) начинается, когда хронический менингоэнцефалит вызывает разрушение корковой паренхимы. Это обычно развивается к 15–20 годам после начальной инфекции и, как правило, не поражает пациентов до 40 или 50 лет. Поведение прогрессивно ухудшается, иногда становится похожим на расстройство психики или слабоумие. Раздражительность, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, нарушение рассуждений, головные боли, бессонница, усталость и летаргии распространены; возможны приступы, афазия и транзиторный гемипарез. Гигиена и уход за собой ухудшаются. Пациенты могут стать эмоционально непостоянными и подавленными, иметь манию величия с отсутствием адекватной оценки; может присутствовать истощение. Тремор рта, языка, вытянутых рук и всего тела может проявляться; другие признаки включают отклонения положения зрачка, дизартрию, гиперрефлексию и у некоторых пациентов ответ разгибающей мышцы подошв. Почерк обычно нетвердый и неразборчивый.

Сухотка спинного мозга (Tabes dorsalis) (двигательная атаксия) – медленное, прогрессирующее вырождение столбчатых структур и корней нерва. Как правило, развивается после 20–30 лет начальной инфекции; механизм неизвестен. Обычно, самый ранний, самый характерный признак – интенсивная, пульсирующая (молниеносная) боль в спине и ногах, которая нерегулярно возвращается с потерей вибрационного чувства, проприоцепцией, и рефлексами в нижних конечностях. Атаксия походки, гиперестезия и парестезия могут вызвать ощущение ходьбы по пенорезине. Потеря чувствительности мочевого пузыря приводит к задержке мочи, недержанию и повторным инфекциям. Эректильная дисфункция распространена.

Большинство пациентов худые и имеют характерные печальные лица и зрачки Аргайла – Робертсона (зрачки, которые приспособлены для близкого расстояния, но не реагируют на свет). Может наблюдаться атрофия зрения. При осмотре ног выявляют гипотонию, гипорефлексию, нарушение вибрационной чувствительности и суставно-мышечного чувства, атаксию при пяточно-коленной пробе, отсутствие ощущения глубокой боли и симптом Ромберга. Tabes dorsalis имеет тенденцию быть тяжелым даже при условии лечения.

Висцеральные кризисы (эпизодическая боль) являются разновидностью tabes dorsalis; пароксизмальные боли возникают в разных органах, обычно в животе (вызывая рвоту), но также и в прямой кишке, мочевом пузыре и гортани.