Кишечные инфекции, передающиеся половым путем

Различные бактериальные болезнетворные микроорганизмы (шигеллез, инфекции, вызванные Campylobacter или Salmonella), вирусные (вирусы гепатита А, B и C), и паразитарные (лямблиоз или амебиаз) передаются половым путем, особенно те, которые могут быть связаны с фекально-оральным заражением. В порядке убывания риска такими половыми контактами являются:

Орально-анальные

Анально-генитальные

Орально-генитальные

Генитально-генитальные

Хотя некоторые из вышеупомянутых бактериальных и паразитарных болезнетворных микроорганизмов могут вызывать проктит, они обычно вызывают инфекцию верхних отделов кишечного тракта; признаки включают диарею, лихорадку, ощущение вздутия, тошноту и боль в животе. Множественные инфекции возникают часто, особенно у людей, которые имеют много половых партнеров и ведут половую жизнь, предполагающую прямой или косвенный орально-ректальный контакт.

Большинство этих болезнетворных микроорганизмов может вызывать инфекции без симптомов; бессимптомные инфекции характерны для Entamoeba dispar (ранее – непатогенная Entamoeba histolytica), которая обычно встречается у мужчин, имеющих в качестве полового партнера других мужчин.

(См. также Обзор инфекций, передающихся половым путем (Overview of Sexually Transmitted Diseases)).