Споротрихоз – инфекция кожи, вызываемая сапрофитной плесенью Sporothrix schenckii. Поражение легких и крови нехарактерно. Симптомы – узелки на коже, которые распространяются через лимфатические сосуды и прорываются нарывами и язвами. Диагноз подтверждается посевом. Лечение осуществляется с помощью итраконазола или амфотерицина B.
(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).
Sporothrix schenckii обитает на кустах розы или кустарнике барбариса, мхе сфагнум и на других садовых культурах. Садоводы, садовники, сельскохозяйственные рабочие и работающие с древесиной чаще всего заражаются, как правило, после незначительной травмы, связанной с зараженным материалом. В отличие от других диморфных грибов, S. schenckii обычно не вдыхается, а попадает в организм через маленькие порезы и царапины на коже.
Sporothrix schenckii представляет собой диморфный гриб, растущий в тканях и в культуре при 37° С как дрожжевой гриб, а при 30° С – как нитевидный гриб.
Симптомы и признаки споротрихоза
Лимфокожные инфекции наиболее распространены. Они, как правило, поражают одну руку, хотя могут проявиться где угодно на теле; первичные поражения могут быть на внешних поверхностях ног или лица.
Первичное поражение может появиться как маленькая безболезненная папула или, иногда, как медленно расширяющаяся подкожная опухоль, которая в конечном счете становится некротической и иногда переходит в язву. Как правило, через несколько дней или недель цепочка лимфоузлов, которая дренирует пораженный участок, начинает медленно, но прогрессивно увеличиваться, формируя подвижные подкожные узелки. Без лечения кожа вокруг краснеет и может позже омертветь, иногда вызывая нарыв, изъязвление и бактериальную суперинфекцию. Системные признаки и симптомы инфекции отсутствуют.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. Инфекция распространяется лимфогенным путем. При отсутствии лечения возможно развитие диффузной эритемы, изъязвлений и абсцесов, как показано на этом примере тяжелой бактериальной суперинфекции.
Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии изображены кожные узелки лимфангитного (споротрихоидного) распространения на тыльной поверхности правой кисти.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. Инфекция распространяется лимфогенным путем. При отсутствии лечения возможно развитие диффузной эритемы, изъязвлений и абсцесов, как показано на этом примере тяжелой бактериальной суперинфекции.
Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии изображены кожные узелки лимфангитного (споротрихоидного) распространения на тыльной поверхности правой кисти.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Лимфокожный споротрихоз является хроническим и вялотекущим заболеванием; он потенциально смертельный, только если бактериальные суперинфекции вызывают сепсис.
Редко у пациентов без основных лимфокожных поражений распространение через кровь приводит к вялотекущим инфекциям периферических суставов, иногда костей и реже гениталий, печени, селезенки, почек или мягких мозговых оболочек. Эти инфекции чаще встречаются у пациентов с иммунной недостаточностью на фоне других расстройств (например, алкоголизма). Также редка хроническая пневмония, вызванная попаданием спор в дыхательные пути и проявляющаяся ограниченными инфильтратами или полостями, чаще всего у пациентов с существующим ранее хроническим заболеванием легких.
Диагностика споротрихоза
Клиническая оценка
Культуральное исследование
Диагноз споротрихоза можно заподозрить на основании клинической картины у пациента, в анамнезе которого имеется информация о возможном воздействии грибка (например, профессия пациента: садовник, ландшафтный дизайнер, лесник).
Характерный узловой лимфангит/кожные проявления споротрихоза также могут быть вызваны другими патогенами, включая Mycobacterium tuberculosis, атипичные микобактерии, Nocardia, Francisella tularensis, и Leishmania brasiliensis. Микробиологический диагноз ставится обычно при получении результатов соответственно окрашенных гистологических исследований биоптатов и посевов на культурные среды (1). Во время ранней недиссеминированной стадии первичное поражение иногда неправильно диагностируется как укус паука.
Культура ткани с места активной инфекции обеспечивает окончательный диагноз. Дрожжи S. schenckii можно только изредка обнаружить в образцах биопсийной ткани, даже при специальном окрашивании. Серологические анализы недоступны.
Справочные материалы по диагностике
1. Tobin EH, Jih WW: Sporotrichoid lymphocutaneous infections: Etiology, diagnosis and therapy. Am Fam Physician 63(2):326–332, 2001.
Лечение споротрихоза
Итраконазол
Применение орального итраконазола в дозе 200 мг перорально 1 раз в день в течение 2-4 недель после разрешения всех поражений (как правило, от 3 до 6 месяцев) является терапией выбора.
Тяжелая инфекция требует назначения липидной формы амфотерицина В (3-5 мг/кг внутривенно 1 раз в день); после благоприятного ответа пациента переводят на применение орального итраконазола в течение периода до 12 месяцев лечения. При менингеальной и диссеминированной инфекции больным со СПИДом может потребоваться пожизненная поддерживающая терапия с итраконазолом. Позаконазол может также оказать лечебный эффект.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sporotrichosis: Information about sporotrichosis, including risk and prevention