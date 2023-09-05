Лимфокожные инфекции наиболее распространены. Они, как правило, поражают одну руку, хотя могут проявиться где угодно на теле; первичные поражения могут быть на внешних поверхностях ног или лица.

Первичное поражение может появиться как маленькая безболезненная папула или, иногда, как медленно расширяющаяся подкожная опухоль, которая в конечном счете становится некротической и иногда переходит в язву. Как правило, через несколько дней или недель цепочка лимфоузлов, которая дренирует пораженный участок, начинает медленно, но прогрессивно увеличиваться, формируя подвижные подкожные узелки. Без лечения кожа вокруг краснеет и может позже омертветь, иногда вызывая нарыв, изъязвление и бактериальную суперинфекцию. Системные признаки и симптомы инфекции отсутствуют.

Манифестация споротрихоза Споротрихоз (папулы) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Споротрихоз (узелки) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Споротрихоз (абсцесс) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. Инфекция распространяется лимфогенным путем. При отсутствии лечения возможно развитие диффузной эритемы, изъязвлений и абсцесов, как показано на этом примере тяжелой бактериальной суперинфекции. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Споротрихоз На этой фотографии изображены кожные узелки лимфангитного (споротрихоидного) распространения на тыльной поверхности правой кисти. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Споротрихоз (папулы) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Споротрихоз (узелки) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Споротрихоз (абсцесс) Споротрихоз начинается с появления небольшой папулы или подкожного узелка, который затем подвергается изъязвлению или некрозу. Инфекция распространяется лимфогенным путем. При отсутствии лечения возможно развитие диффузной эритемы, изъязвлений и абсцесов, как показано на этом примере тяжелой бактериальной суперинфекции. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Споротрихоз На этой фотографии изображены кожные узелки лимфангитного (споротрихоидного) распространения на тыльной поверхности правой кисти. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Лимфокожный споротрихоз является хроническим и вялотекущим заболеванием; он потенциально смертельный, только если бактериальные суперинфекции вызывают сепсис.

Редко у пациентов без основных лимфокожных поражений распространение через кровь приводит к вялотекущим инфекциям периферических суставов, иногда костей и реже гениталий, печени, селезенки, почек или мягких мозговых оболочек. Эти инфекции чаще встречаются у пациентов с иммунной недостаточностью на фоне других расстройств (например, алкоголизма). Также редка хроническая пневмония, вызванная попаданием спор в дыхательные пути и проявляющаяся ограниченными инфильтратами или полостями, чаще всего у пациентов с существующим ранее хроническим заболеванием легких.