Мицетома – хроническая прогрессирующая местная инфекция, вызванная грибками или бактериями и поражающая ноги, верхние конечности или спину. Симптомы: возникновение опухоли и формирование свищевых ходов с выделением гноя и характерных цветных зерен. Диагноз является клиническим, подтверждается микроскопическим исследованием эксудатов и культуры. Лечение включает в себя антибактериальные препараты, хирургическую санацию и иногда ампутацию.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Бактерии, прежде всего вид Nocardia и другие актиномицеты, вызывают больше половины случаев. Остальные вызываются приблизительно 20 различными разновидностями грибов. Если причиной являются грибы, поражения иногда называют эумицетомой.

Мицетома встречается преимущественно в тропических и субтропических районах, в том числе на юге США. Мицетома встречается в экваториальных регионах Африки, Латинской Америки и Азии, где заболевание известно как «пояс мицетомы». Грибковая мицетома (также известная как эумицетома) является наиболее распространенным типом мицетомы в Африке. Бактериальная мицетома (иногда называемая актиномицетомой) является причиной большинства случаев заболевания в Южной и Центральной Америке и некоторых азиатских странах.

Мицетома приобретается, когда организмы проникают через места локальной травмы на голой коже ног или конечностях или спине рабочих, переносящих зараженные растительность или другие объекты. Мужчины в возрасте 20–40 лет чаще всего заражаются, по-видимому, из-за травмы, полученной при работе на открытом воздухе.

Распространение инфекции происходит через смежные подкожные области, приводящие к опухоли и формированию многочисленных дренирующихся пазух, которые выделяют характерные зерна собранных в группу организмов. Микроскопические реакции ткани могут быть прежде всего гнойными или грануломатозными в зависимости от определенного возбудителя. По мере прогрессирования инфекции могут развиться бактериальные суперинфекции.

Симптомы мицетомы Начальным признаком мицетомы может быть папула, неподвижный подкожный узелок, пузырек с отвердевшей основой или подкожным нарывом, который разрывается и формирует свищ на поверхности кожи. Фиброз возникает внутри и вокруг ранних поражений. Болезненность минимальна или отсутствует, если нет острой гнойной бактериальной суперинфекции. Инфекция медленно прогрессирует в течение месяцев или лет, постепенно распространяясь и разрушая прилегающие мышцы, сухожилия, фасции и кости. Ни системного распространения, ни симптомов и признаков, предполагающих генерализованную инфекцию, нет. В конечном счете утрата мышц, деформация и разрушение ткани не дают функционировать пораженным конечностям. При прогрессирующих инфекциях пораженные конечности кажутся непомерно опухшими, формируя массу клубкообразных кистозных областей. Многочисленные функционирующие и сообщающиеся свищевые ходы и фистулы в этих участках выделяют плотный или серозно-геморрагический экссудат, содержащий характерные зерна, которые могут быть белыми или черными. Симптомы мицетомы Мицетома (узелковая) На этом фото представлены множественные инфильтрированные узелки на ноге у пациента с мицетомой. © Springer Science+Business Media мадурская стопа © Springer Science+Business Media Мицетома (трещины [свищи] кожи) На этом изображении представлены множественные подкожные узелки и нарушение целостности (трещины) кожи. © Springer Science+Business Media Мицетома (мадурская стопа) На этой фотографии показаны хронические незаживающие раны с рецидивирующими эпизодами гнойных выделений и изъязвлений (вверху) и прогрессирующим разрушением костной архитектуры всей стопы (внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Мицетома (узелковая) На этом фото представлены множественные инфильтрированные узелки на ноге у пациента с мицетомой. © Springer Science+Business Media мадурская стопа © Springer Science+Business Media Мицетома (трещины [свищи] кожи) На этом изображении представлены множественные подкожные узелки и нарушение целостности (трещины) кожи. © Springer Science+Business Media Мицетома (мадурская стопа) На этой фотографии показаны хронические незаживающие раны с рецидивирующими эпизодами гнойных выделений и изъязвлений (вверху) и прогрессирующим разрушением костной архитектуры всей стопы (внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Диагностика мицетомы Осмотр и культура эксудата Возбудители могут быть выявлены предположительно по общему и микроскопическому исследованию зерен из экссудата, которые содержат патогномоничные гранулы неправильной формы, различной окраски размером 0,5–2 мм. Дробление и тест-культура этих гранул обеспечивают четкую идентификацию. Образцы эксудата могут показать большое количество бактерий и грибков, некоторые из которых являются потенциальными причинами суперинфекций.

Лечение мицетомы Антибактериальные или противогрибковые препараты

Хирургическое вмешательство в рефрактерных случаях (См. также Противогрибковые препараты). Лечение мицетомы может продолжаться > 10 лет. Смерть может наступить из-за бактериальной суперинфекции и сепсиса, если лечением пренебрегают. Лечение зависит от возбудителя и распространенности заболевания. При инфекциях, вызванных Nocardia, используются сульфонамиды и другие определенные антибактериальные препараты, иногда в комбинации. При инфекциях, вызванных грибками, некоторые потенциальные возбудители могут быть хотя бы частично чувствительны к амфотерицину В или итраконазолу, но некоторые из них устойчивы ко всем противогрибковым препаратам. Рецидивы возникают после прекращения противогрибковой терапии у большинства пациентов, и состояние многих из них во время лечения не только не улучшается, но даже ухудшается, что указывает на зачастую упорный характер инфекции. Иногда необходима хирургическая санация. Может потребоваться повторная обработка пораженной ткани, включая кость. В запущенных случаях может потребоваться ампутация конечности для предотвращения потенциально смертельных тяжелых вторичных бактериальных инфекций.