Эризипелоид

Пенициллин, цефалоспорины, фторхинолоны или клиндамицин

Для локализованного кожного заболевания применяется один из следующих видов лечения, обычно в течение 7 дней:

Феноксиметилпенициллин или ампициллин (500 мг перорально каждые 6 часов)

Ципрофлоксацин (250 мг перорально каждые 12 часов)

Клиндамицин (300 мг перорально каждые 8 часов)

Цефалоспорины также эффективны. Даптомицин и линезолид активны in vitro, их применение может быть рассмотрено, если у пациентов имеется выраженная аллергия на бета-лактамы. Тетрациклины и макролиды не считаются надежными.

E. rhusiopathiae are resistant to sulfonamides, aminoglycosides, and vancomycin.

Тяжелую диффузную кожную или системную инфекцию лучше всего лечить одним из следующих способов:

Бензилпенициллин (от 2 до 3 миллионов единиц внутривенно каждые 4 часа)

Цефтриаксон (2 г 1 раз в день внутривенно)

Фторхинолоны (например, ципрофлоксацин 400 мг внутривенно каждые 12 часов, левофлоксацин 500 мг внутривенно 1 раз в день)

Эндокардит лечат пенициллином G в течение от 4 до 6 недель. Цефалоспорины и фторхинолоны являются препаратами выбора. Ванкомицин часто используется для эмпирической терапии бактериального эндокардита, вызванного грамположительной микробной флорой; однако E. rhusiopathiae устойчив к ванкомицину. Таким образом, быстрое дифференцирование E. rhusiopathiae от других грамположительных микроорганизмов имеет решающее значение.

Те же самые антибиотики и дозы подходят для артрита (если давать по крайней мере спустя 1 неделю после понижения температуры или прекращения выделений), но также необходимо повторное пунктирование и дренаж пораженного сустава.