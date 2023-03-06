Еризипелоидная инфекция, вызываемая грам-позитивной бациллой Erysipelothrix rhusiopathiae. Наиболее распространенным начальным прявлением является острый, но медленно развивающийся локальный целлюлит. Диагноз подтверждается посевом образца биопсии или иногда полимеразной цепной реакцией. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Erysipelothrix rhusiopathiae (ранее E. insidiosa) – тонкие, грамм-положительные, капсулированные, неспорообразующие, неподвижные микроаэрофильные бациллы, встречающиеся повсеместно; преимущественно сапрофиты.
E. rhusiopathiae заразны для многих животных, включая моллюсков, рыбу, птиц и млекопитающих (особенно свиней) и насекомых. У людей заражение связано в основном с профессиональной деятельностью и, как правило, возникает в связи с повреждением кожных покровов при работе с зараженными животными и продуктами их жизнедеятельности (например, зараженные туши, переработка продуктов [жир, удобрение], кости, раковины). Чаще инфекции связаны с работой в рыбной промышленности или с ловлей/обработкой ракообразных/моллюсков или на скотобойнях. Инфекция может также возникнуть от укусов кошки или собаки. Недермальная инфекция встречается редко, и обычно протекает как септический артрит или инфекционный эндокардит.
Симптомы и признаки эризепилоида
В пределах 1-й недели после повреждения кожи появляется характерная припухлая, багрянисто-красная, невизикулярная, отвердевшая, медленно распространяющаяся, локализованная пятнисто-папулёзная сыпь на руках, сопровождаемая зудом и чувством жжения. Локальная опухоль, хотя и резко ограниченная, может мешать движению руки, которая является обычным местом инфекции. Граница поражения может медленно расширяться, вызывая дискомфорт и ограниченную подвижность, которые могут сохраняться до 3 недель. Локализованный эризипелоид обычно проходит самостоятельно.
Региональное увеличение лимфатических узлов происходит приблизительно в одной трети случаев. В редких случаях эризипелоид переходит в генерализованную кожную болезнь, которая характеризуется пурпурными поражениями кожи, которые расширяются по мере того, как центр поражения очищается, кроме того, характерны воспаления в местах первичной локализации инфекции и по переферии от них.
Бактериемия развивается редко и связана в основном с инфицированием при первичном проникающем поражении и не развивается при кожной форме инфекции. Может закончиться септическим артритом или инфекционным эндокардитом, даже у людей с поражением клапанного аппарата сердца. Эндокардит имеет тенденцию поражать аортальный клапан, поэтому высока смертность и необходимость в замене клапанного аппарата.
Редко встречается поражение центральной нервной системы, внутрибрюшные и костные инфекции.
Диагностика эризипелоида
Культуральное исследование
Полимеразная цепная реакция амплификации для быстрой диагностики
Посев образца биопсии пораженной ткани информативен только в случае взятия образца из глубоких слоев кожи, поскольку именно там локализуется возбудитель. Посев содержимого папул из поврежденных мест кожных покровов также может быть информативен. Выделение из синовиальной жидкости или крови необходимо для диагностики артрита или эндокардита вследствие инфекции E. rhusiopathiaeE. rhusiopathiae могут быть ошибочно приняты за лактобациллы.
Полимеразная цепная реакция помогает поставить быстрый и точный диагноз на эризипелоид Быстрая диагностика особенно важна в случае подозрения на эндокардит, поскольку лечение эндокардита, вызванного E. rhusiopathiae, часто отличается от обычного эмпирического лечения бактериального эндокардита, вызванного грамположительной микробной флорой (например, E. rhusiopathiae устойчив к обычно применяющемуся ванкомицину).
Лечение эризипелоида
Пенициллин, цефалоспорины, фторхинолоны или клиндамицин
Для локализованного кожного заболевания применяется один из следующих видов лечения, обычно в течение 7 дней:
Феноксиметилпенициллин или ампициллин (500 мг перорально каждые 6 часов)
Ципрофлоксацин (250 мг перорально каждые 12 часов)
Клиндамицин (300 мг перорально каждые 8 часов)
Цефалоспорины также эффективны. Даптомицин и линезолид активны in vitro, их применение может быть рассмотрено, если у пациентов имеется выраженная аллергия на бета-лактамы. Тетрациклины и макролиды не считаются надежными.
E. rhusiopathiae are resistant to sulfonamides, aminoglycosides, and vancomycin.
Тяжелую диффузную кожную или системную инфекцию лучше всего лечить одним из следующих способов:
Бензилпенициллин (от 2 до 3 миллионов единиц внутривенно каждые 4 часа)
Цефтриаксон (2 г 1 раз в день внутривенно)
Фторхинолоны (например, ципрофлоксацин 400 мг внутривенно каждые 12 часов, левофлоксацин 500 мг внутривенно 1 раз в день)
Эндокардит лечат пенициллином G в течение от 4 до 6 недель. Цефалоспорины и фторхинолоны являются препаратами выбора. Ванкомицин часто используется для эмпирической терапии бактериального эндокардита, вызванного грамположительной микробной флорой; однако E. rhusiopathiae устойчив к ванкомицину. Таким образом, быстрое дифференцирование E. rhusiopathiae от других грамположительных микроорганизмов имеет решающее значение.
Те же самые антибиотики и дозы подходят для артрита (если давать по крайней мере спустя 1 неделю после понижения температуры или прекращения выделений), но также необходимо повторное пунктирование и дренаж пораженного сустава.
Основные положения
Эризипелоид обычно возникает в результате проникающего ранения у людей, которые работают со съедобными или несъедобными животными тканями (например, на скотобойне) или работают с рыбой или моллюсками.
В течение 1-й недели после повреждения кожи появляется припухлая, багрянисто-красная, невизикулярная, отвердевшая, пятнисто-папулёзная сыпь, сопровождаемая зудом и чувством жжения; примерно у трети пациентов наблюдается местная лимфаденопатия.
Бактериемия возникает редко, но может привести к септическому артриту или инфекционному эндокардиту.
Диагностика осуществляется путем культивирования полнослойного биоптата или экссудата, полученного путем соскоба с выраженной папулы.
Если подозревается эндокардит, вызванный E. rhusiopathiae, быстрая идентификация возбудителя имеет решающее значение, так как лечение часто отличается от обычного эмпирического лечения грамположительного бактериального эндокардита; E. rhusiopathiae устойчив к ванкомицину, который, как правило, используется для лечения эндокардита, вызванного грамположительной бактериальной флорой.
Лечение антибиотиками (например, пенициллином, ципрофлоксацином) базируется на степени выраженности и локализации инфекции.