В пределах 1-й недели после повреждения кожи появляется характерная припухлая, багрянисто-красная, невизикулярная, отвердевшая, медленно распространяющаяся, локализованная пятнисто-папулёзная сыпь на руках, сопровождаемая зудом и чувством жжения. Локальная опухоль, хотя и резко ограниченная, может мешать движению руки, которая является обычным местом инфекции. Граница поражения может медленно расширяться, вызывая дискомфорт и ограниченную подвижность, которые могут сохраняться до 3 недель. Локализованный эризипелоид обычно проходит самостоятельно.

Региональное увеличение лимфатических узлов происходит приблизительно в одной трети случаев. В редких случаях эризипелоид переходит в генерализованную кожную болезнь, которая характеризуется пурпурными поражениями кожи, которые расширяются по мере того, как центр поражения очищается, кроме того, характерны воспаления в местах первичной локализации инфекции и по переферии от них.

Бактериемия развивается редко и связана в основном с инфицированием при первичном проникающем поражении и не развивается при кожной форме инфекции. Может закончиться септическим артритом или инфекционным эндокардитом, даже у людей с поражением клапанного аппарата сердца. Эндокардит имеет тенденцию поражать аортальный клапан, поэтому высока смертность и необходимость в замене клапанного аппарата.

Редко встречается поражение центральной нервной системы, внутрибрюшные и костные инфекции.