Листериоз может вызывать различные формы инфекции у человека, такие как бактериемия, менингит, энцефалит, дерматит, окулогляндулярный синдром, внутриматочные и неонатальные инфекции или, редко, эндокардит, вызванный представителями рода Listeria. Симптомы варьируют в зависимости от поражения различных органов и систем. Внутриматочная инфекция может привести к гибели плода. Диагноз подтверждается лабораторными методами. Лечение включает пенициллин или ампициллин (часто с аминогликозидами) или триметоприм/сульфаметоксазол.

(См. также Листериоз новорожденных).

Listeria представляют собой небольшие, некислотоустойчивые, бескапсульные, неспорообразующие, бета-гемолитические, аэробные и факультативно анаэробные грамположительные бациллы, у которых есть характерная небольшая подвижность. Они распространены по всему миру в окружающей среде, обитают в кишечнике человека, у млекопитающих, птиц и ракообразных. Есть несколько видов Listeria, но только L. monocytogenes является основным патогеном для человека.

В США ежегодно регистрируется около 1600 случаев листериоза, и около 260 человек умирают (1). Пик приходится на летний период. Показатели заболеваемости являются самыми высокими у новорожденных, у взрослых ≥ 60 лет и лиц с ослабленным иммунитетом, включая пациентов с ВИЧ/СПИД. Листериоз в 10 раз чаще встречается у беременных женщин и в 24 раза чаще у беременных латиноамериканок, чем по популяции в целом (1).

Пути передачи Поскольку L. monocytogenes встречается в окружающей среде повсеместно, существует большая вероятность контаминации во время процесса производства пищевых продуктов. Почти все виды пищи могут содержать и передавать L. monocytogenes, но инфекция обычно передается при употреблении в пищу инфицированных молочных продуктов, сырых овощей, мяса или, особенно, замороженных продуктов, которые не требуют приготовления перед употреблением. Контаминация благоприятствует способности L. monocytogenes выживать и расти при температуре холодильной камеры. Инфекция может также передаваться при прямом контакте и во время истребления зараженных животных. Здравый смысл и предостережения

Факторы риска В связи с тем, что L. monocytogenes размножается внутри клетки, контроль листериоза обусловлен клеточным иммунитетом; поэтому в группу высокого риска заражения попадают люди следующих групп: Иммунокомпрометированные пациенты

Новорожденные

Престарелые

Беременные У беременных женщин листериозная инфекция обычно протекает в легкой форме. Тем не менее, инфекция может передаваться от матери к ребенку перед или во время родов и может вызвать спонтанный аборт, мертворождение, преждевременные роды или раннюю смерть младенца. Listeria может вызвать опасную для жизни инфекцию у новорожденного, включая бактериемию и пневмонию (см. Листериоз новорожденных), и является частой причиной неонатального бактериального менингита.

Общие справочные материалы 1. CDC: People at Risk—Pregnant Women and Newborns. По состоянию на 22.12.22022.

Симптомы и признаки листериоза Первичная листериозная бактериемия возникает редко и проявляется высокой температурой тела без локальных симптомов и признаков. Может развиться эндокардит, перитонит, остеомиелит, септический артрит, холецистит и плевропневмония. После приема зараженной пищи может развиться гастрорэнтерит с лихорадкой. Листериозная бактериемия во время беременности может вызывать внутриматочную инфекцию, хориамнионит, преждевременные роды, внутри-утробную смерть или неонатальную инфекцию плода. Менингит, вызванный Listeria, встречается приблизительно в до 20% случаев у новорож-денных и у пациентов > 60 лет. В двадцати процентах случаев могут возникнуть признаки энцефалит, диффузный энцефалит или, редко, ромбэнцефалит и абсцессы; ромбэнцефалит проявляется как измененное сознание, паралич черепных нервов, мозжечковые признаки и моторная или сенсорная недостаточность. Окулогландуллярный листериоз может вызывать офтальмит и увеличение регионарных лимфатических узлов (синдром Паринауда). За этой симптоматикой могут развиться инокуляции конъюнктивы, которые в случае отсутствия этиотропного лечения могут перейти в бактериемию и менингит.

Диагностика листериоза Культуральное исследование Диагноз листериоза подтверждается выделением культуры L. monocytogenes из крови и цереброспинальной жидкости. Необходимо проинформировать сотрудников лаборатории относительно подозрения на L. monocytogenes, поскольку листерии легко можно принять за дифтероиды. При всех листериозных инфекциях титры IgG достигают максимума через 2–4 недель после начала заболевания.

Лечение листериоза Ампициллин или пенициллин G, обычно с аминогликозидом Листериозный менингит эффективно лечится ампициллином, 2 г внутривенно каждые 4 часа. Большинство специалистов рекомендуют добавлять гентамицин (1мг/кг внутривенно каждые 8 часов), основываясь на синергизме in vitro. Цефалоспорины неэффективны. Для информации о лечении неонатального менингита, см. Организм-специфическая антибактериальная терапия При эндокардите и первичной листериозной бактериемии после снижения температуры применяют ампициллин внутривенно 2 г каждые 4 часа в сочетании с гентамицином (для синергии) до 6 недель (при эндокардите) или 2 недель (при бактериемии). Окулогландулярный листериоз и листериозный дерматит должны быть чувствительны к лечению эритромицином 10 мг/кг перорально каждые 6 часов с продолжением лечения до 1 недели после нормализации температуры. Цефалоспорины не обладают активностью in vitro и поэтому не должны применяться; также сообщалось о неэффективности ванкомицина. Триметоприм/сульфаметоксазол 5/25 мг/кг каждые 8 часов является альтернативой. Линезолид активен in vitro, но опыта применения в клинической практике недостаточно.

Профилактика листериоза Поскольку инфицирование пищевых продуктов L. monocytogenes распространено, и бацилла может размножаться при низкой температуре в холодильнике, контаминация возбудителем может значительно увеличиться даже в период хранения пищи. Эта проблема вызывает особую озабоченность, когда продукты питания (например, хранящиеся в холодильнике полуфабрикаты) используют в пищу без дальнейшего приготовления. Таким образом, очень важной является гигиена питания, особенно для лиц из группы риска (например, людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин, пожилых людей). Лицам из группы риска следует избегать употребления следующих продуктов: Мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока (например, фета, бри, камамбер, кесо фреско, кесо бланко); сырое (непастеризованное) молоко и молочные продукты, хотя заражение бактериями рода Listeria может произойти и после пастеризации

Хранящихся в холодильнике, готовых к употреблению продуктов (например, хот-догов, мясных деликатесов, мясных паштетов), если они не нагреваются до температуры 73,9° C или не обрабатываются горячим паром перед подачей на стол

Охлажденных копченых, соленых, вяленых, морепродуктов без предварительной горячей обработки