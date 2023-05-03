Энтерококковые инфекции

Энтерококки являются грамположительными факультативными аэробными организмами. Enterococcus faecalis и E. faecium вызывают различные инфекции, включая эндокардит, инфекцию мочевых путей, простатит, внутрибрюшную инфекцию, целлюлит и раневую инфекцию с сопутствующей бактериемией.
Энтерококки являются частью нормальной кишечной флоры. Они были классифицированы как группа D стрептококков, но теперь считаются отдельным родом. Существует > 47 видов, однако E. faecalis и E. faecium являются наиболее частыми этиологическими причинами инфекции у человека.
Энтерококки обычно вызывают
Внутрибрюшные инфекции и инфекции органов таза
Инфекции кожи, мягких тканей и раны
Лечение энтерококковых инфекций
Различается в зависимости от локализации инфекции и результатов исследования на чувствительность
(См. также the American Heart Association's 2015 Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications.)
Сложно провести эрадикацию энтерококков, вызывающих эндокардит, если для достижения бактерицидной активности не используется комбинация определенных антибиотиков, действующих на клеточную стенку (например, пенициллин, ампициллин, амоксициллин, пиперациллин, ванкомицин) и аминогликозидов (например, гентамицин, стрептомицин). Тем не менее некоторые антибиотики, влияющие на клеточную стенку, имеют ограниченную активность или вовсе не активны в отношении энтерококков; таковыми являются нафциллин, оксациллин, тикарциллин, эртапенем, большинство цефалоспоринов и азтреонам. E. faecium более устойчив к пенициллину, чем E. faecalis. В случае, если аминогликозиды назначать нельзя, эффективной альтернативой для лечения эндокардита, вызванного E. faecalis, является комбинация аминопенициллина, например, ампициллина с цефтриаксоном. Имипенем и, в меньшей степени, меропенем активны против E. faecalis.
При осложненных инфекциях кожи, обусловленных ванкомицин-чувствительными энтерококками, как вариант эффективного лечения могут применяться даптомицин, линезолид, тедизолид, тигециклин и омадациклин.
Пиперациллин/тазобактам, имипенем или меропенем, тигециклин и эравациклин рекомендуются для лечения осложненных интраабдоминальных инфекций, когда предполагается или точно установлено, что они вызваны энтерококками.
Инфекции мочевых путей не требуют бактерицидной терапии и, если возбудитель чувствителен, возможно применение одного антибиотика, например ампициллина или амоксициллина.
Резистентность
В последние несколько десятилетий устойчивость сразу к нескольким противомикробным препаратам резко возросла, особенно среди E. faecium.
Устойчивость к аминогликозидам (например к гентамицину, стрептомицину), в частности у E. faecium, продолжает проявляться.
Ванкомицин-резистентные энтерококки (ВРЭ) могут быть также устойчивыми к другим гликопептидам (например, тейкопланину), аминогликозидам и активным против клеточной стенки бета-лактамным антибиотикам (например, пенициллину G, ампициллину). В случае обнаружения микроорганизма, зараженные пациенты подлежат строгой изоляции. Рекомендуемое лечение включает назначение стрептограминов (хинупристина/дальфопристина только против E. faecium) и оксазолидинонов (линезолида, тедизолида). Даптомицин, оритаванцин, тигециклин и эравациклин обладают активностью против ванкомицин-резистентных энтерококков in vitro и могут рассматриваться как вариант of-lable лечения (по незарегистрированным показаниям) Нитрофурантоин и фосфомицин часто эффективны против устойчивых к ванкомицину энтерококков, которые явились причиной инфекции мочевых путей.
Иногда, особенно при наличии большого числа микроорганизмов в тканях (например, вегетации при эндокардите), некоторую проблему могут представлять бета-лактамаза-продуцирующие энтерококки. Резистентность может проявляться клинически, несмотря на чувствительность микроорганизмов при стандартном тестировании. Эффективны могут быть ванкомицин или комбинация антибиотиков-ингибиторов бета-лактамов/бета-лактамаз (например пиперациллин/тазобактам, ампициллин/сульбактам).
Энтерококки могут использовать экзогенно синтезированные фолаты и, таким образом, противодействовать влиянию триметоприма (TMP) и сульфаметоксазола (SMX); следовательно, терапия этими антимикробиальными препаратами может быть неэффективной, несмотря на очевидную восприимчивость in vitro (по этой причине TMP/SMX часто исключают из диагностических панелей по определению чувствительности энтерококков).
Дополнительная информация
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American Heart Association: Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications (2015)