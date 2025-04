Энтерококковые инфекции

Различается в зависимости от локализации инфекции и результатов исследования на чувствительность

(См. также the American Heart Association's 2015 Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications.)

Сложно провести эрадикацию энтерококков, вызывающих эндокардит, если для достижения бактерицидной активности не используется комбинация определенных антибиотиков, действующих на клеточную стенку (например, пенициллин, ампициллин, амоксициллин, пиперациллин, ванкомицин) и аминогликозидов (например, гентамицин, стрептомицин). Тем не менее некоторые антибиотики, влияющие на клеточную стенку, имеют ограниченную активность или вовсе не активны в отношении энтерококков; таковыми являются нафциллин, оксациллин, тикарциллин, эртапенем, большинство цефалоспоринов и азтреонам. E. faecium более устойчив к пенициллину, чем E. faecalis. В случае, если аминогликозиды назначать нельзя, эффективной альтернативой для лечения эндокардита, вызванного E. faecalis, является комбинация аминопенициллина, например, ампициллина с цефтриаксоном. Имипенем и, в меньшей степени, меропенем активны против E. faecalis.

При осложненных инфекциях кожи, обусловленных ванкомицин-чувствительными энтерококками, как вариант эффективного лечения могут применяться даптомицин, линезолид, тедизолид, тигециклин и омадациклин.

Пиперациллин/тазобактам, имипенем или меропенем, тигециклин и эравациклин рекомендуются для лечения осложненных интраабдоминальных инфекций, когда предполагается или точно установлено, что они вызваны энтерококками.

Инфекции мочевых путей не требуют бактерицидной терапии и, если возбудитель чувствителен, возможно применение одного антибиотика, например ампициллина или амоксициллина.