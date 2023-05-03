Синдром токсического шока (СТШ)

Люди, находящиеся в группе самого высокого риска стафилококкового СТШ:

Женщины с предшествующей стафилококковой колонизацией влагалища, которые оставляют во влагалище тампоны или другие приспособления (например, менструальные чаши, цервикальные колпачки, внутриматочные спирали, противозачаточные губки, диафрагмы, пессарии)

Механические или химические факторы, связанные с использованием тампона, вероятно, увеличивают выработку экзотоксинов или облегчают их поступление в кровоток через повреждение слизистой оболочки или через матку. По оценочным результатам, синдром токсического шока развивается примерно у 3 из 100 000 женщин, использующих тампоны во время менструации, также он отмечается у женщин, не использующих тампоны и у имеющих инфекцию после родов, абортов или перенесенных операций. Приблизительно 15% случаев происходят после родов или как осложнение послеоперационных стафилококковых раневых инфекций, которые поначалу кажутся незначительными.

Случаи СТШ, вызванного стафилококком также были зарегистрированы у мужчин и у женщин с любым типом инфекции S. aureus.

Рецидивы распространены среди женщин, которые продолжают использовать тампоны и другие устройства в течение первых 4 месяцев после первичного эпизода инфекции (1).

Смертность, обусловленная стафилококковым синдромом токсического шока, составляет < 3%.