Инфекция, вызванная Moraxella catarrhalis

Moraxella catarrhalis – это грамотрицательный диплококк, вызывающий инфекции уха, верхних и нижних дыхательных путей. Диагноз подтверждается посевом. Лечение проводится с использованием антибиотиков.

M. catarrhalis (ранее известный как Branhamella catarrhalis) является частой причиной

среднего отита у детей

Острого и хронического синусита в любом возрасте

Инфекции нижних дыхательных путей у пациентов с хроническими заболеваниями легких

Это – 2 по частоте регистрации бактериальная причина обострения хронической обструктивной болезни легких после нетипичной Haemophilus influenzae.

M. catarrhalis Пневмония, вызванная , напоминает пневмококковую пневмонию.

Бактериемия встречается редко и может быть связана с инфекцией искусственного клапана (1).

Особенности колонизации M. catarrhalis зависят от возраста. Приблизительно 1–5% здоровых взрослых являются носителями инфекции в верхних дыхательных путях (2, 3). Назофарингеальная колонизация M. catarrhalis распространена в раннем детском возрасте и может увеличиваться в течение зимних месяцев, она также является фактором риска развития острого среднего отита; раннее формирование колонизации – фактор риска развития рецидивирующего среднего отита. Имеются существенные региональные различия в показателях носительства. Условия жизни, гигиена, факторы окружающей среды (например, курение дома), генетические характеристики населения, факторы домашней среды и другие факторы влияют на частоту носительства.

Микроорганизм распространяется из мест колонизации в дыхательных путях к очагам поражения.

Нет патогномонических признаков среднего отита, острого или хронического синусита или пневмонии, вызванных M. catarrhalis. При поражении нижнего отдела респираторной системы у пациентов отмечается усиление кашля, появление мокроты с гноем и усиление одышки.

Эти грамотрицательные диплококки напоминают представителей рода Neisseria, но их можно легко отличить с помощью обычных биохимических тестов после их выделения на питательной среде из инфицированных жидкостей или тканей.

Почти все штаммы теперь продуцируют бета-лактамазу. Микроорганизм, как правило, чувствителен к ингибиторам бета-лактамов/бета-лактамаз (например, амоксициллин/клавуланат), сульфаметоксазолу, тетрациклинам, цефалоспоринам второго или третьего поколения, аминогликозидам, макролидам, фторхинолонам и плевромутилину (например, лефамулину).