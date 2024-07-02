Инфекции, вызываемые бактериями вида Kingella

Наиболее распространенными проявлениями заболеваний, вызванных K. kingae являются:

Наиболее распространенная инфекция с поражением костно-мышечной системы – септический артрит, который наиболее часто поражает крупные, несущие вес суставы, особенно колено и лодыжку. Эта инфекция возникает в результате скрытого гематогенного распространения (1).

При остеомиелите чаще всего поражаются кости нижних конечностей. Начало заболевания протекает без явных симптомов и установление диагноза часто запаздывает. Может развиться гематогенная инвазия межпозвонковых дисков (cпондилодисцит), по большей части в поясничной области.

Эндокардит, вызванный Kingella, регистрируется во всех возрастных группах, но редко встречается у взрослых. Эндокардит может поражать естественные или искусственные клапаны сердца. Kingella является компонентом так называемого HACEK группа (Haemophilus виды, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae), которая включает в себя привередливых грамотрицательных бактерий, способных вызвать эндокардит.

Бактериемия без другого очага инфекции или эндокардита часто встречается у детей, но редко возникает у взрослых.

Редкие проявления включают пневмонию, эпиглоттит, менингит, абсцессы и глазные инфекции.