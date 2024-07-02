Инфекции, вызываемые бактериями вида Kingella

Kingella – грамотрицательные микроорганизмы, которые колонизируют ротоглотку человека. Они вызывают опорно-двигательного аппарата, эндокардита, бактериемию и, изредка, пневмонию, эпиглоттит, менингит, абсцессы и глазные инфекции. Диагноз подтверждается посевом. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Kingella, принадлежащие к семейству Neisseriaceae, представляют собой короткие, неподвижные, факультативные, грамотрицательные коккобациллы, которые расположены парами или короткими цепочками. Организмы растут медленно и прихотливы. Kingella обитают в человеческих дыхательных путях и редко являются причиной болезни у человека.
Среди видов Kingella, Kingella kingae является наиболее частым патогеном человека; эти организмы часто колонизируют слизистые оболочки ротоглотки. Среди детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет наблюдаются самые высокие показатели колонизации и инвазивного заболевания, вызванных этим возбудителем. Бактерия K. kingae передается от ребенка к ребенку при тесном контакте (например, в детских садах). Инфекция имеет сезонность.
Болезни, вызванные Kingella
Наиболее распространенными проявлениями заболеваний, вызванных K. kingae являются:
Инфекции костей (септический артрит, остеомиелит)
Наиболее распространенная инфекция с поражением костно-мышечной системы – септический артрит, который наиболее часто поражает крупные, несущие вес суставы, особенно колено и лодыжку. Эта инфекция возникает в результате скрытого гематогенного распространения (1).
При остеомиелите чаще всего поражаются кости нижних конечностей. Начало заболевания протекает без явных симптомов и установление диагноза часто запаздывает. Может развиться гематогенная инвазия межпозвонковых дисков (cпондилодисцит), по большей части в поясничной области.
Эндокардит, вызванный Kingella, регистрируется во всех возрастных группах, но редко встречается у взрослых. Эндокардит может поражать естественные или искусственные клапаны сердца. Kingella является компонентом так называемого HACEK группа (Haemophilus виды, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae), которая включает в себя привередливых грамотрицательных бактерий, способных вызвать эндокардит.
Бактериемия без другого очага инфекции или эндокардита часто встречается у детей, но редко возникает у взрослых.
Редкие проявления включают пневмонию, эпиглоттит, менингит, абсцессы и глазные инфекции.
Справочные материалы по заболеваниям, вызванным Kingella
1. Yagupsky P. Kingella kingae: carriage, transmission, and disease. Clin Microbiol Rev. 2015;28(1):54-79. doi:10.1128/CMR.00028-14
Диагностика инфекций, вызванных Kingella
Культуральное исследование
Диагностика требует лабораторной изоляции образцов из крови, жидкостей или тканей, которые считаются инфицированными.
Лечение инфекций, вызываемых Kingella
Пенициллин или цефалоспорин
Kingella в целом чувствительны к различным пенициллинам и цефалоспоринам. Однако для подбора лечения рекомендуется проводить тестирование на чувствительность к антимикробным препаратам, поскольку редкие изоляты могут продуцировать бета-лактамазу TEM-1 (1). Прием ампициллина/сульбактама или цефалоспоринов второго или третьего поколения рекомендуется до тех пор, пока не будет исключена выработка бета-лактамазы.
Другими эффективными препаратами являются аминогликозиды, триметоприм/сульфаметоксазол, тетрациклины, эритомицин и фторхинолоны.
Справочные материалы по лечению
1. Banerjee A, Kaplan JB, Soherwardy A, et al. Characterization of TEM-1 β-Lactamase-Producing Kingella kingae Clinical Isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(9):4300-4306. doi:10.1128/AAC.00318-13