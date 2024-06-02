Чума и другие инфекции, вызываемые Yersinia

При бубонной чуме - наиболее распространенной форме, инкубационный период обычно составляет 2–5 дней, но варьирует от нескольких часов до 12 дней.

Начало лихорадки при температуре 39,5–41° C резкое, часто с ознобами. Пульс может быть частым и нитевидным; может быть гипотония.

Лимфатические узлы, в которые от места инокуляции возбудитель попадает с лимфотоком, увеличиваются и становятся болезненными (бубоны), появляются они вскоре после лихорадки. Обычно поражаются лимфоузлы на бедрах и в паховой области, затем появляется воспаление подмышечных, шейных или других узлов. Как правило, узлы чрезвычайно болезненные и твердые, окружены значительным отеком. Они могут нагнаиваться на 2-й неделе. Верхний слой кожи гладкий и окрашен в красный цвет, но зачастую не горячий на ощупь.

На месте укуса блохи может образовываться первичное кожное поражение (папула, пустула, язва или струп).

Пациент может быть беспокойным, бредить, с помутнением сознания и нарушенной ориентацией. Печень и селезенка могут быть увеличены.

Вследствие того, что бактерии могут распространяться через кровоток в другие части тела, бубонная чума может осложниться гематогенной (вторичной) легочной чумой.

Смертность для нелеченных пациентов с бубонной чумой составляет приблизительно 60% (1); большинство смертельных случаев наступают в результате сепсиса через 3–5 дней.