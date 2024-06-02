Общий обзор инфекций, вызванных бартонеллой

Виды Bartonella представляет собой грамотрицательные бактерии, ранее классифицируемые как риккетсии. Они являются факультативными внутриклеточными организмами, которые, как правило, живут в эритроцитах и эндотелиальных клетках. Они вызывают несколько редко встречающихся заболеваний (см. таблицу Некоторые инфекции, вызванные Bartonella):

Многие люди, страдающие некоторыми из этих инфекций, имеют здоровый иммунитет, но диссеминированный бартонеллез, как правило, встречается у людей с ослабленным иммунитетом.

Инфекция, вызываемая Bartonella (бартонеллез), как правило, передается человеку через насекомых - переносчиков.