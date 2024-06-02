Общий обзор инфекций, вызванных бартонеллой

Виды Bartonella представляет собой грамотрицательные бактерии, ранее классифицируемые как риккетсии. Они являются факультативными внутриклеточными организмами, которые, как правило, живут в эритроцитах и эндотелиальных клетках. Они вызывают несколько редко встречающихся заболеваний (см. таблицу Некоторые инфекции, вызванные Bartonella):
Региональный лимфаденит и системные симптомы (болезнь кошачьих царапин)
Острая лихорадочная анемия (лихорадка Ороя)
Хроническое высыпание на коже (перуанская бородавка)
Хроническое кожное высыпание (бациллярный ангиоматоз)
Диссеминированное поражение (траншейная (окопная) лихорадка)
Многие люди, страдающие некоторыми из этих инфекций, имеют здоровый иммунитет, но диссеминированный бартонеллез, как правило, встречается у людей с ослабленным иммунитетом.
Инфекция, вызываемая Bartonella (бартонеллез), как правило, передается человеку через насекомых - переносчиков.
Инфекции, вызываемые Bartonella
Виды
Проявления*
Риск
Насекомое-переносчик
Лечение
B. henselae, B. quintana
Множественные папулы и подкожные узелки (поражения кожи от пурпурного до ярко-красного цвета)
Диссеминированное висцеральное поражение
Лимфаденопатия
Гепатоспленомегалия
Иммунокомпрометированные пациенты
Вши, блохи
Доксициклин, азитромицин, эритромицин, фторхинолоны, рифампицин, кларитромицин
B. quintana
Длительная или рецидивирующая лихорадка
Люди, проживающие в условиях скученности или плохой гигиены
Иммунокомпрометированные пациенты
Нательная вошь
Доксициклин, макролиды (при эндокардите добавляется гентамицин внутривенно в течение 2 недель)
B. henselae
Региональная лимфаденопатия, безболезненные папулы
Лихорадка
Эндокардит (часто, у пациентов с предрасполагающим клапанным пороком сердца)
Энцефалопатия
Нейроретинит
Хозяева кошек
Иммунокомпрометированные пациенты
Возможно, кошачьи блохи (которые также передают микроорганизмы среди самих кошек)
Азитромицин, доксициклин, фторхинолоны, рифампин, триметоприм/сульфаметоксазол (гентамицин внутривенно добавляется в течение 2 недель при эндокардите) †
Лихорадка Ороя, перуанская бородавка, (болезнь Карриона)
B. bacilliformis
Лихорадка Ороя: острая фебрильная гемолитическая анемия
Verruga peruana (системний бартонелёз): поражения кожи, сходные с бациллярным ангиоматозом
Бактериемия, вызванная Salmonella
Вторичные инфекции
Проживающие в Андах на высоте 600-2400 м
Москит Phlebotomus
Лихорадка Ороя: ципрофлоксацин с цефтриаксоном, хлорамфеникол часто с бета-лактамными антибиотиками (например, амоксициллин/клавуланат) или азитромицин
Перуанская бородавка: азитромицин, рифампин или ципрофлоксацин
* У нормального носителя.
† Лечение неосложненной болезни кошачьих царапин обычно не требуется у пациентов с нормальной иммунной системой, но часто применяется для уменьшения продолжительности симптомов (1).