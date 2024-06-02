Нетифоидные инфекции, вызываемые Salmonella

Инфекция, вызванная Salmonella, может проявиться как

Гастроэнтерит

Кишечная лихорадка

Бактериемия

Очаговое заболевание

Гастроэнтерит обычно начинается спустя 12–48 часов после приема зараженной пищи с тошноты и спазматической боли в животе, которая сопровождается диареей, лихорадкой и иногда рвотой. Обычно стул водянистый, но может быть и пастообразным, полутвердым. Редко присутствуют слизь или кровь. Болезнь обычно имеет легкую форму и продолжается 1–4 дня. Иногда встречается более тяжелая, длительная болезнь. У 10-30% взрослых развивается реактивный артрит через несколько недель-месяцев после прекращения диареи. Реактивный артрит вызывает боль и отек, обычно в области бедер, коленей и ахиллова сухожилия.

Кишечная лихорадка является термином, часто используемым как синоним тифоидной лихорадки. Кишечной лихорадкой обычно называют форму брюшного тифа, вызванную нетифоидными Salmonella, инфекции, вызванные подвидом S. enterica; она характеризуется лихорадкой, прострацией и септицемией.

Бактериемия встречается сравнительно редко у пациентов с гастроэнтеритом, за исключением младенцев (у которых также может быть менингит) и пожилых людей. Однако S. Choleraesuis, S. Typhimurium и S. Heidelberg наряду с другими могут вызвать длительный и часто смертельный синдром бактериемии, длящийся ≥ 1 недели, с длительной лихорадкой, головной болью, недомоганием и ознобом, но редко с диареей. Длительная бактериемия дает основания предполагать появление эндоваскулярной инфекции, такой как эндокардит или инфицирование аневризмы брюшной аорты, которая может возникнуть как осложнение Salmonella бактериемии. У пациентов могут быть повторяющиеся эпизоды бактериемии или других проявлений инвазивных инфекций (например, инфекционного артрита), вызванные Salmonella. Бактериемия чаще встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, с ВИЧ/СПИДом) и у пациентов с заболеваниями, сопровождающимися гемолитическими расстройтвами (например, серповидно-клеточная анемия, малярия, лихорадка Ороя), при которых часто развивается очаговая инфекция, такая как инфекционный артрит, остеомиелит, пневмония, эндартериит (например, инфицированная аневризма аорты), эндокардит, инфекция мочевыводящих путей, холангит или менингит. Рецидивные или множественные эпизоды инфекции, вызванной Salmonella , у пациента без других факторов риска должны побудить к проведению анализа на ВИЧ.

Salmonella (поражение кожи) Изображение Фотография предоставлена Д-м Томасом Ф. (Dr. Thomas F). Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Очаговая Salmonella инфекция, может проявиться с или без длительной бактериемии, причиняющей боль в пораженном органе или отдающей в него – ЖКТ (печень, желчный пузырь, аппендикс), эндотелиальные поверхности (например, атеросклеротические бляшки, илеобедренные или аортальные аневризмы, клапаны сердца), перикард, мягкие мозговые оболочки, легкие, суставы, кости, желудочно-кишечный тракт или мягкие ткани. Иногда появляются предшествующие инфильтраты, которые переходят в абсцессы и могут, в свою очередь, стать источником бактериемии, вызванной Salmonella. S. Choleraesuis и S. Typhimurium являются наиболее распространенными причинами очаговой инфекции.