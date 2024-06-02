Нетифоидные инфекции, вызываемые Salmonella

Нетифоидные сальмонеллы являются грам-негативными бактериями, которые вызывают преимущественно гастроэнтерит, бактериемию и очаговую инфекцию. Симптомами могут быть диарея, высокая температура с выраженной общей слабостью или симптомы очаговой инфекции. Диагноз подтверждается посевами крови, кала или образцов из очагов поражения. При наличии показаний, лечение включает триметоприм/сульфаметоксазол, ципрофлоксацин, азитромицин или цефтриаксон с операцией при абсцессах, сосудистых поражениях и инфекциях костей и суставов.
(См. также Обзор инфекций, вызванных Salmonella (Overview of Salmonella Infections)).
Инфекции, вызванные нетифоидными Salmonella, распространены и остаются существенной проблемой здравоохранения в США. Многие серотипы Salmonella получили свои названия и неофициально их называют так, как будто они представляют собой отдельные разновидности, даже если это не так. Большинство инфекций, вызванных нетифоидными Salmonella, вызываются S. enterica подвидом enterica серотипом Enteritidis, S. Typhimurium, S. Newport, S. Heidelberg и S. Javiana.
Человеку болезнь передается при прямом и непрямом контакте с многочисленными видами зараженных животных, продуктами питания, полученным от них, и их выделениями. Загрязненное мясо, домашняя птица, сырое молоко, яйца, продукты с содержанием яиц и вода – распространенные источники Salmonella. Другие источники, которые были зарегистрированы, включают зараженных домашних черепах и рептилий, краску карминного цвета и контаминированную марихуану.
Факторы риска
Субтотальная гастрэктомия, ахлоргидрия (или прием антацидов), состояния, способствующие гемолизу (например, серповидноклеточная анемия, лихорадка Ороя, малярия), бартонеллез, спленэктомия, эпидемический возвратный тиф, цирроз печени, лейкемия, лимфома и ВИЧ-инфекция являются факторами риска для инфекции, обусловленной Salmonella.
Болезни, вызываемые нетифоидными разновидностями Salmonella spp
Каждый серотип Salmonella может вызвать любой из клинических синдромов, описанных ниже, хотя данные серотипы имеют тенденцию вызывать определенные синдромы. Тифоподобные формы, например, вызываются S. Paratyphi типами A, B и C.
Бессимптомное носительство также может наблюдаться. Однако носители, как правило, являются редкими и не играют главной роли при больших вспышках нетифоидного гастроэнтерита. При нетифозных Salmonellaинфекциях может наблюдаться постоянное выделение микроорганизмов со стулом в течение многих лет (1).
Справочные материалы
1. Foster N, Tang Y, Berchieri A, Geng S, Jiao X, Barrow P. Revisiting Persistent Salmonella Infection and the Carrier State: What Do We Know?. Pathogens. 2021;10(10):1299. Published 2021 Oct 9. doi:10.3390/pathogens10101299
Симптомы и признаки нетифозных инфекций Salmonella
Инфекция, вызванная Salmonella, может проявиться как
Кишечная лихорадка
Очаговое заболевание
Гастроэнтерит обычно начинается спустя 12–48 часов после приема зараженной пищи с тошноты и спазматической боли в животе, которая сопровождается диареей, лихорадкой и иногда рвотой. Обычно стул водянистый, но может быть и пастообразным, полутвердым. Редко присутствуют слизь или кровь. Болезнь обычно имеет легкую форму и продолжается 1–4 дня. Иногда встречается более тяжелая, длительная болезнь. У 10-30% взрослых развивается реактивный артрит через несколько недель-месяцев после прекращения диареи. Реактивный артрит вызывает боль и отек, обычно в области бедер, коленей и ахиллова сухожилия.
Кишечная лихорадка является термином, часто используемым как синоним тифоидной лихорадки. Кишечной лихорадкой обычно называют форму брюшного тифа, вызванную нетифоидными Salmonella, инфекции, вызванные подвидом S. enterica; она характеризуется лихорадкой, прострацией и септицемией.
Бактериемия встречается сравнительно редко у пациентов с гастроэнтеритом, за исключением младенцев (у которых также может быть менингит) и пожилых людей. Однако S. Choleraesuis, S. Typhimurium и S. Heidelberg наряду с другими могут вызвать длительный и часто смертельный синдром бактериемии, длящийся ≥ 1 недели, с длительной лихорадкой, головной болью, недомоганием и ознобом, но редко с диареей. Длительная бактериемия дает основания предполагать появление эндоваскулярной инфекции, такой как эндокардит или инфицирование аневризмы брюшной аорты, которая может возникнуть как осложнение Salmonella бактериемии. У пациентов могут быть повторяющиеся эпизоды бактериемии или других проявлений инвазивных инфекций (например, инфекционного артрита), вызванные Salmonella. Бактериемия чаще встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, с ВИЧ/СПИДом) и у пациентов с заболеваниями, сопровождающимися гемолитическими расстройтвами (например, серповидно-клеточная анемия, малярия, лихорадка Ороя), при которых часто развивается очаговая инфекция, такая как инфекционный артрит, остеомиелит, пневмония, эндартериит (например, инфицированная аневризма аорты), эндокардит, инфекция мочевыводящих путей, холангит или менингит. Рецидивные или множественные эпизоды инфекции, вызванной Salmonella , у пациента без других факторов риска должны побудить к проведению анализа на ВИЧ.
Фотография предоставлена Д-м Томасом Ф. (Dr. Thomas F). Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Очаговая Salmonella инфекция, может проявиться с или без длительной бактериемии, причиняющей боль в пораженном органе или отдающей в него – ЖКТ (печень, желчный пузырь, аппендикс), эндотелиальные поверхности (например, атеросклеротические бляшки, илеобедренные или аортальные аневризмы, клапаны сердца), перикард, мягкие мозговые оболочки, легкие, суставы, кости, желудочно-кишечный тракт или мягкие ткани. Иногда появляются предшествующие инфильтраты, которые переходят в абсцессы и могут, в свою очередь, стать источником бактериемии, вызванной Salmonella. S. Choleraesuis и S. Typhimurium являются наиболее распространенными причинами очаговой инфекции.
Диагностика нетифозных сальмонеллезных инфекций
Культуральное исследование
Диагноз нетифоидной инфекции, вызванной Salmonella подтверждается выявлением микроорганизма в стуле или других инфицированных образцах. При формах, связанных с бактериемией или очаговой инфекцией, посевы крови положительные, а посевы кала могут быть отрицательными.
Устойчивость к антибиотикам стала проблемой при инфицировании S. Typhi и нетифоидной Salmonella, поэтому так важно исследовать антимикробную чувствительность.
У пациентов с гастроэнтеритом Salmonella могут быть обнаружены с помощью мультиплексных диагностических панелей, основанных на определении нуклеиновых кислот, но они не обеспечивают тестирования на устойчивость к антибиотикам. В образцах кала, окрашенных метиленовым синим, часто обнаруживаются лейкоциты, что указывает на воспалительный колит.
Пациенты с высоким риском (например, пожилые жители домов престарелых, младенцы и пациенты с гемоглобинопатиями, ВИЧ-инфекцией или другими иммунодефицитными состояниями) должны быть обследованы на наличие осложнений (например, обычно это посев крови и анализ спинномозговой жидкости у младенцев).
Лечение нетифозных сальмонеллезных инфекций
Поддерживающая терапия
Антибиотики для пациентов с высоким риском инвазивных заболеваний и пациентов с системными или очаговыми инфекциями
Иногда хирургическое вмешательство
Неосложненный гастроэнтерит, вызванный нетифоидными видами Salmonella, следует лечить симптоматически пероральными или внутривенными жидкостями (см. лечение гастроэнтерита).
Антибиотики не ускоряют разрешение гастроэнтерита, могут продлить выделение микроорганизма и не являются методом выбора в неосложненных случаях. Однако у пожилых людей, проживающих в специализированных учреждениях, младенцев и пациентов с ВИЧ-инфекцией повышенный риск смерти диктует необходимость лечения антибиотиками. К приемлемым антибиотикам относятся следующие:
Триметоприм/сульфаметоксазол перорально для детей
Ципрофлоксацин перорально для взрослых
Азитромицин перорально для взрослых
Цефтриаксон внутривенно для взрослых
У 5–10% пациентов с бактериемией Salmonella возникают внекишечные очаговые инфекции (1), что требует дополнительной оценки и более длительных курсов антибиотиков.
Здравый смысл и предостережения
Пациентам с нормальным иммунитетом лечение следует проводить в течение 3–5 дней; пациентам с ВИЧ/СПИДом или другими тяжелыми иммунодефицитными состояниями может потребоваться более длительное подавление для предотвращения рецидивов.
Системное или очаговое заболевание следует лечить теми же дозами антибиотиков, что и при брюшном тифе. Длительную бактериемию в целом лечат в течение 4–6 недель.
Абсцессы дренируют хирургическим путем. После операции должны последовать хотя бы 4 недели лечения антибиотиком.
Пораженные аневризмы и сердечные клапаны, а также инфекции костей или суставов требуют хирургического вмешательства и длительных курсов антибиотикотерапии.
Прогноз обычно благоприятный, если нет тяжелого основного заболевания. Уровень смертности от эндокардита и эндартериита высок.
Носители
Бессимптомное носительство обычно самостоятельно купируется, а лечение антибиотиками требуется редко. В исключительных случаях (например, среди укладчиков продовольственных товаров или работников здравоохранения) уничтожения микроорганизма можно добиться при помощи ципрофлоксацина по в течение 1 месяца. Последующие посевы кала следует проводить в течение нескольких недель после приема антибиотиков, чтобы подтвердить эрадикацию Salmonella.
Справочные материалы по лечению
1. Mandal BK, Brennand J. Bacteraemia in salmonellosis: a 15 year retrospective study from a regional infectious diseases unit. BMJ. 1988;297:1242–1243. PMID: 3145067
Профилактика нетифозных сальмонеллезных инфекций
Профилактика заражения продуктов животными и людьми является главным моментом. Превентивные меры для путешественников также относятся и к большинству других кишечных инфекций.
Важное значение имеет и учет случаев заражения.
Основные положения
Инфекции, вызванные нетифоидными Salmonella, являются распространенными и возникают при прямом и непрямом контакте с многочисленными видами зараженных животных, продуктами питания, полученным от них, и их выделениями.
Клинические синдромы включают гастроэнтерит, тифоподобные формы и очаговые инфекции; иногда возникает бактериемия.
Диагноз устанавливают с помощью посевов.
В неосложненных случаях гастроэнтерита антибиотики не требуются; они не ускоряют разрешение процесса и могут продлить выведение микроорганизма.
Лечат пациентов из группы высокого риска (например, пожилых жителей центров сестринского ухода, детей раннего возраста, пациентов с гемоглобинопатиями, ВИЧ-инфекцией или другими состояниями с ослабленным иммунитетом) антибиотиками, такими как ципрофлоксацин, азитромицин, цефтриаксон или триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК).
Может возникать бессимптомное носительство, однако носители не играют важную роль во вспышках, и лечение антибиотиками назначается редко.