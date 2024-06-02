Мелиоидоз – инфекция, которую вызывает грамотрицательная бактерия Burkholderia pseudomallei (ранее Pseudomonas pseudomallei). Проявления включают пневмонию, септицемию и локализованную инфекцию в различных органах. Диагноз подтверждается окрашиванием и бакпосевом. Необходимо длительное лечение антибиотиками, такими как цефтазидим.

Возбудитель Burkholderia pseudomallei может быть выявлен в почве и воде и является эндемичным для Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной, Западной и Восточной Африки, Индии, Среднего Востока и Китая. Спорадические случаи заболевания все чаще выявляются в странах Карибского бассейна, Мексике, Центральной и Южной Америке. Микроорганизм был обнаружен в почве на юге Соединенных Штатов, но почти все случаи в США связаны с поездками в эндемичные районы. Риск инфицирования мелиоидозом наиболее высок для путешественников-любителей приключений, экотуристов, военнослужащих, строителей, шахтеров и других людей, чей контакт с зараженной почвой или водой может оставлять их незащищенными от воздействия бактерий в эндемичных районах.

Люди могут заразиться мелиоидозом путем инфицирования ранок на коже или ожогов, при приеме пищи или при попадании в дыхательные пути, но не прямо от зараженных животных или других людей.

В эндемичных районах мелиоидоз чаще возникает у пациентов с:

Мелиоидоз также является потенциальным средством биотерроризма.

Симптомы и признаки мелиоидоза Мелиоидоз может проявляться остро или оставаться латентным в течение многих лет после бессимптомного первичного инфицирования. Смертность < 10% (1), за исключением острого септицемического мелиоидоза, который является часто смертельным. Острая легочная инфекция наиболее распространенная форма. Она варьирует от легкой формы до некротизирующей пневмонии. Начало может быть острым или постепенным, с головной болью, анорексией, плевритными болями или тупой болью в области грудной клетки и генерализованной миалгией. Лихорадка обычно > 39° C. Кашель, тахипноэ и хрипы являются характерными признаками. Мокрота может быть с вкраплениями крови. Рентген грудной клетки обычно показывает уплотнение верхней доли, часто кавитирующее и напоминающее туберкулез. Узелковые поражения, тонкостенные кисты и плевральный выпот могут также иметь место. Количество лейкоцитов в крови – от нормы до 20 000/мкл (20 × 109/л). Острая септицемическая инфекция начинается внезапно, с септического шока и поражения многих органов, проявляющихся дезориентацией, тяжелой одышкой, сильной головной болью, фарингитом, болями в верхней части брюшной полости, диареей и пустулами на коже. Отмечаются высокая температура, гипотония, тахипноэ, яркий эритематозный румянец и цианоз. Могут быть выраженные миалгии. Иногда появляются симптомы артрита или менингита. Респираторные симптомы могут отсутствовать или выслушиваются хрипы и шум трения плевры. Локализованная гнойная инфекция может возникать практически в любом органе, но чаще всего встречается в месте проникновения в кожу (или легкие) и регионарных лимфатических узлах. Типичные метастатические места инфекции включают печень, селезенку, почки, простату, кости и скелетные мышцы. Острый гнойный паротит распространен среди детей в Таиланде. У пациентов может не быть лихорадки. Справочные материалы по симптоматике 1. Currie BJ, Mayo M, Ward LM, et al. The Darwin Prospective Melioidosis Study: a 30-year prospective, observational investigation. Lancet Infect Dis. 2021;21(12):1737-1746. doi:10.1016/S1473-3099(21)00022-0

Диагностика мелиоидоза Окрашивание и посев B. pseudomallei может быть выявлен в эксудате благодаря окрашиванию метиленовым синим или по Граму, а также посеву. Посевы крови часто отрицательны, за исключением случаев с бактериемией (например, при септицемии). Серологические анализы зачастую ненадежны в эндемичных районах, потому что результаты могут быть положительными из-за перенесенной инфекции. В нескольких эндемичных странах доступны различные тесты на антигены и определение нуклеиновых кислот. Рентген-обследование органов грудной клетки, как правило, показывает узловые (4–10 мм) уплотнения неправильной формы, но также может показать долевые инфильтраты, двустороннюю бронхопневмонию или полостные поражения. Вероятно, следует провести ультразвуковое исследование или КТ печени, селезенки и простаты для выявления абсцессов, которые часто имеют вид пчелиных сот и могут присутствовать независимо от клинической картины. Печень и селезенка могут пальпироваться. Показатели печеночных тестов, уровни аспартатаминотрансферазы и билирубина часто патологические. Почечная недостаточность и коагулопатии возникают в тяжелых случаях. Количество лейкоцитов в норме или слегка увеличено до 20 000/мкл (20 × 109/л).

Лечение мелиоидоза Для симптоматических пациентов: несколько недель внутривенного введения антибиотиков с последующим длительным курсом пероральных антибиотиков. Бессимптомный мелиоидоз не нуждается в каком-либо лечении. Пациентам с симптомами назначают цефтазидим в/в, который обладает большей активностью против B. pseudomallei, чем цефтриаксон и цефотаксим, в течение как минимум 10–14 дней, а при более тяжелом течении заболевания или глубоких абсцессах — дольше. Допустимыми заменителями являются имипенем, меропенем и пиперациллин, вводимые в/в. Затем в течение 3–6 месяцев назначают пероральные антибиотики (например, триметоприм/сульфаметоксазол [TMP/SMX] или доксициклин). Детям < 8 лет и беременным женщинам вместо доксициклина следует назначать амоксициллин/клавуланат.