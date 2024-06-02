Инфекции, вызываемые Klebsiella, Enterobacter, и Serratia

Грамотрицательные бактерии Klebsiella, Enterobacter и Serratia тесно связаны с представителями нормальной кишечной флоры и редко вызывают заболевания у иммунокомпетентных хозяев. Диагноз подтверждается посевом. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Klebsiella, Enterobacter и Serratia являются членами семейства Enterobacterales (ранее Enterobacteriaceae).
Инфекции, вызванные этими 3 бактериями, часто являются внутрибольничными и развиваются главным образом у пациентов со сниженной резистентностью к инфекциям (например, сопутствующие заболевания, установленные на постоянной основе катетеры и устройства). Эти бактерии могут вызывать широкий спектр инфекций, включая бактериемию, инфекции в месте хирургического вмешательства, инфекции внутрисосудистого катетера, а также инфекции дыхательных или мочевыводящих путей, которые проявляются как пневмония, цистит или пиелонефрит и могут прогрессировать до абсцесса легкого, эмпиемы, бактериемии и сепсиса, как в следующих случаях:
Пневмония, вызванная Klebsiella — редкое и тяжелое заболевание, часто сопровождающееся темно-коричневой или красновато-смородиновой мокротой, образованием абсцесса легкого и эмпиемой, — наиболее распространено среди людей, страдающих диабетом и злоупотребляющих алкоголем. Он также может стать причиной развития первичного внебольничного абсцесса печени.
Serratia, особенно S. marcescens, обладает высокой тропностью к мочевыводящим путям, но также часто изолируется из дыхательных путей и ран.
Enterobacter чаще всего вызывает внутрибольничные инфекции (респираторные, мочевыводящих путей и крови), но могут вызывать средний отит, флегмону и неонатальный сепсис.
Диагноз ставится на основании посева крови и/или других инфицированных тканей или жидкостей. Проводятся также тесты чувствительности.
Лечение
Антибиотики исходя из результатов анализа чувствительности
Лечение – цефалоспорины 3-го поколения, цефепим, карбапенемы, фторхинолоны, пиперациллин/тазобактам или аминогликозиды. Однако поскольку некоторые изоляты являются резистентными к многим антибиотикам, важен анализ антибиотикочувствительности.
Штаммы Klebsiella, которые вырабатывают бета-лактамазу расширенного спектра (ESBL), могут развивать устойчивость к цефалоспоринам во время лечения, особенно к цефтазидиму; эти ESBL-штаммы подавляются в разной степени ингибиторами бета-лактамазы (например, сульбактам, тазобактам, клавуланат, ваборбактам, авибактам). Виды K. pneumoniae, продуцирующие карбапенемазы (KPC), были выделены по всему миру, что делает лечение некоторых инфекций крайне проблематичным. Цефтазидим/авибактам, имипенем/релебактам, меропенем/ваборбактам (которые включают новые ингибиторы бета-лактамаз, подавляющие также КРС-карбапенемазу) также, как эравациклин и цефидерокол, обладают активностью в отношении KPC-изолятов.
Штаммы Enterobacter могут стать резистентными к большинству beta-лактамных антибиотиков, включая цефалоспорины 3-го поколения; фермент бета-лактамаза, который они продуцируют (AmpC бета-лактамаза), не подавляется обычными ингибиторами бета-лактамазы (клавуланат, тазобактам, сульбактам). Однако эти штаммы Enterobacter могут быть восприимчивы к карбапенемам (например, имипенем, меропенем, дорипенем, эртапенем). Также были обнаружены энтеробактерии, устойчивые к карбапенемазе. В некоторых случаях цефтазидим/авибактам, меропенем/ваборбактам, имипенем/релебактам, тигециклин, эравациклин, цефидерокол, и, возможно, колистин могут быть единственными доступными активными антибиотиками (1).
(См. также Руководство по лечению грамотрицательных инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам от 2023 года Американского общества инфекционных заболеваний).
Справочные материалы по лечению
1. Thaden JT, Pogue JM, Kaye KS: Role of newer and re-emerging older agents in the treatment of infections caused by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. Virulence 8(4):403–416, 2017. doi: 10.1080/21505594.2016.1207834
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что THE MANUALS не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Infectious Diseases Society of America (IDSA): Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections (2023)