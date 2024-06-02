Инфекции, вызываемые Klebsiella, Enterobacter, и Serratia

Антибиотики исходя из результатов анализа чувствительности

Лечение – цефалоспорины 3-го поколения, цефепим, карбапенемы, фторхинолоны, пиперациллин/тазобактам или аминогликозиды. Однако поскольку некоторые изоляты являются резистентными к многим антибиотикам, важен анализ антибиотикочувствительности.

Штаммы Klebsiella, которые вырабатывают бета-лактамазу расширенного спектра (ESBL), могут развивать устойчивость к цефалоспоринам во время лечения, особенно к цефтазидиму; эти ESBL-штаммы подавляются в разной степени ингибиторами бета-лактамазы (например, сульбактам, тазобактам, клавуланат, ваборбактам, авибактам). Виды K. pneumoniae, продуцирующие карбапенемазы (KPC), были выделены по всему миру, что делает лечение некоторых инфекций крайне проблематичным. Цефтазидим/авибактам, имипенем/релебактам, меропенем/ваборбактам (которые включают новые ингибиторы бета-лактамаз, подавляющие также КРС-карбапенемазу) также, как эравациклин и цефидерокол, обладают активностью в отношении KPC-изолятов.

Штаммы Enterobacter могут стать резистентными к большинству beta-лактамных антибиотиков, включая цефалоспорины 3-го поколения; фермент бета-лактамаза, который они продуцируют (AmpC бета-лактамаза), не подавляется обычными ингибиторами бета-лактамазы (клавуланат, тазобактам, сульбактам). Однако эти штаммы Enterobacter могут быть восприимчивы к карбапенемам (например, имипенем, меропенем, дорипенем, эртапенем). Также были обнаружены энтеробактерии, устойчивые к карбапенемазе. В некоторых случаях цефтазидим/авибактам, меропенем/ваборбактам, имипенем/релебактам, тигециклин, эравациклин, цефидерокол, и, возможно, колистин могут быть единственными доступными активными антибиотиками (1).

(См. также Руководство по лечению грамотрицательных инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам от 2023 года Американского общества инфекционных заболеваний).