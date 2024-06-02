Инфекции, вызываемые легионеллой

Прямая реакция иммунофлюоресценции

Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Посев мокроты или бронхоальвеолярного лаважа с использованием специфических питательных сред

Экспресс-тест мочи на антиген (только для L. pneumophila серогруппы 1)

Иногда используется прямая реакция иммунофлюоресценции в окрашенной мокроте или бронхоальвеолярной жидкости, но требуется экспертиза. Кроме того, доступна методика полимеразной цепной реакции с определением ДНК, что может помочь определить пути трансмиссии.

Анализ мочи на антиген спустя 3 дня после начала симптоматики чувствителен на 60–95% и специфичен более чем на 98%, но выявляет только L. pneumophila серогруппа 1 (1), которая является причиной заболевания от 65% до 90% случаев (2, 3). Парный анализ антител в динамике (в остром периоде и в периоде выздоровления) является ретроспективной диагностикой. 4-кратное увеличение или титр ≥ 1:128 считают диагностическим.

Диагностика болезни легионеров осуществляется путем посева мокроты или бронхоальвеолярного лаважа с чувствительностью от 20 до 95% в зависимости от тяжести заболевания; посевы крови ненадежны. Требуются специальные питательные среды. Медленный рост на лабораторных средах может задержать идентификацию на 3–5 дней.

Болезнь легионеров (рентгенография грудной клетки) Изображение CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Должна быть сделана рентгенография грудной клетки; она обычно выявляет неоднородные, а также быстро и асимметрично прогрессирующие инфильтраты (даже когда используется лечение эффективным антибиотиком) с или без незначительных плевральных выпотов.

Лабораторные изменения часто включают гипонатриемию, гипофосфатемию и повышенные уровни аминотрансфераз и С-реактивного белка.