Инфекции, вызываемые легионеллой

Legionella pneumophila – это грамотрицательная палочка, которая чаще всего вызывает пневмонию с признаками внелегочной инфекции. Для постановки диагноза требуется селективная питательная среда, серологический анализ или анализ на определение антигена в моче, либо проведение полимеразной цепной реакции. Терапия макролидами, фторхинолонами или доксициклином.
Возбудитель Legionella pneumophila был впервые выявлен в 1976 году после вспышки, зафиксированной во время конвенции Американского легиона в Филадельфии, штат Пенсильвания, поэтому заболевание назвали болезнью легионеров. Эта болезнь – пневмоническая форма инфекции, она обычно вызывается Legionella pneumophila 1 серологической группы. Непневмоническая инфекция называется лихорадкой Понтиак, которая манифестирует как лихорадочная, вирусоподобная болезнь.
Передача Legionella spp
Бактерии Legionella часто присутствуют в почве и пресной воде. Амебы, присутствующие в пресной воде, являются естественным резервуаром для этих бактерий. Возбудители Legionella могут проникать в систему водоснабжения зданий через источники пресной воды; водопровод в зданиях часто является источником вспышек инфекции, обусловленной Legionella. Температура теплой воды 25–40° C (77–104° F) поддерживает самые высокие концентрации микроорганизмов в системах водоснабжения. LegionellaМикроорганизмы Legionella входят в состав биопленки, которая формируется на внутренней части водопроводных труб и контейнеров. Инфекция обычно передается через вдыхание аэрозолей (реже – через аспирацию) загрязненной воды (например, из душевых леек, распылителей, декоративных фонтанов, гидромассажных ванн, джакузи или градирен для кондиционирования воздуха).
Инфекция, вызванная Legionella, не передается от человека к человеку, хотя один возможный случай был зарегистрирован в 2016 году (1).
Справочные материалы по передаче вирусной инфекции
1. Correia AM, Ferreira JS, Borges V, et al: Probable person-to-person transmission of Legionnaires' disease. N Engl J Med 374(5):497–498, 2016. doi: 10.1056/NEJMc1505356
Болезни, вызываемые видом Legionella spp
Инфекция, вызванная Legionella, возникает чаще и протекает более тяжело в следующих случаях:
Пожилые
Пациенты с диабетом или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
Пациенты, которые курят
У пациентов с иммунодефицитом (как правило, с пониженным клеточно-опосредованным иммунитетом)
Легкие – наиболее распространенное место инфекции; могут встречаться внебольничная и внутрибольничная пневмония.
Внелегочный легионеллез встречается редко и чаще всего у пациентов с ослабленным иммунитетом. Проявления включают в себя абсцессы (например, головного мозга, селезенки, мышц), синусит, миокардит, перикардит, эндокардит нативного и протезированного клапана и инфекции хирургических ран, сосудистых трансплантатов, нативных и искусственных суставов; большинство из них развиваются как диссеминированные осложнения пневмонии, даже если первичный легочный процесс мог уже разрешиться. Первичные случаи без сопутствующей или недавно перенесенной пневмонии встречаются редко.
Симптомы и признаки легионеллеза
Инкубационный период болезни легионеров составляет от 2 до 10 дней. Проявляется как гриппоподобный синдром с острой лихорадкой, ознобом, недомоганием, миалгиями, головной болью или спутанностью сознания. Тошнота, жидкий стул или водянистая диарея, боль в животе, кашель и артралгии также могут встречаться. Пневмонические проявления могут включать в себя одышку, боли в грудной клетке, связанные с развитием плеврита и кровохарканье. Может возникать брадикардия, связанная с лихорадкой, особенно в тяжелых случаях.
Общая летальность при спорадических случаях составляет приблизительно 10–15%, но может достигать 40% у пациентов с внутрибольничными инфекциями, у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом (1).
Справочные материалы по симптоматике
1. Jespersen S, Søgaard OS, Schønheyder HC, Fine MJ, Ostergaard L. Clinical features and predictors of mortality in admitted patients with community- and hospital-acquired legionellosis: a Danish historical cohort study. BMC Infect Dis. 2010;10:124. Published 2010 May 21. doi:10.1186/1471-2334-10-124
Диагностика легионельных инфекций
Прямая реакция иммунофлюоресценции
Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Посев мокроты или бронхоальвеолярного лаважа с использованием специфических питательных сред
Экспресс-тест мочи на антиген (только для L. pneumophila серогруппы 1)
Иногда используется прямая реакция иммунофлюоресценции в окрашенной мокроте или бронхоальвеолярной жидкости, но требуется экспертиза. Кроме того, доступна методика полимеразной цепной реакции с определением ДНК, что может помочь определить пути трансмиссии.
Анализ мочи на антиген спустя 3 дня после начала симптоматики чувствителен на 60–95% и специфичен более чем на 98%, но выявляет только L. pneumophila серогруппа 1 (1), которая является причиной заболевания от 65% до 90% случаев (2, 3). Парный анализ антител в динамике (в остром периоде и в периоде выздоровления) является ретроспективной диагностикой. 4-кратное увеличение или титр ≥ 1:128 считают диагностическим.
Диагностика болезни легионеров осуществляется путем посева мокроты или бронхоальвеолярного лаважа с чувствительностью от 20 до 95% в зависимости от тяжести заболевания; посевы крови ненадежны. Требуются специальные питательные среды. Медленный рост на лабораторных средах может задержать идентификацию на 3–5 дней.
CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Должна быть сделана рентгенография грудной клетки; она обычно выявляет неоднородные, а также быстро и асимметрично прогрессирующие инфильтраты (даже когда используется лечение эффективным антибиотиком) с или без незначительных плевральных выпотов.
Лабораторные изменения часто включают гипонатриемию, гипофосфатемию и повышенные уровни аминотрансфераз и С-реактивного белка.
Справочные материалы по диагностике
1. Gassiep I, Armstrong M, Heather CS, Norton RE: Utility of the Legionella urinary antigen. Intern Med J 49(8):1050–1051, 2019. doi: 10.1111/imj.14381
2. Yu VL, Plouffe JF, Castellani Pastoris M, et al: Distribution of Legionella species and serogroups isolated by culture in patients with sporadic community-acquired legionellosis: An international collaborative survey. J Infect Dis 186(1):127–128, 2002. doi: 10.1086/341087
3. Avni T, Bieber A, Green H, et al: Diagnostic accuracy of PCR alone and compared to urinary antigen testing for detection of Legionella spp.: A systematic review. J Clin Microbiol 54(2):401–411, 2016. doi: 10.1128/JCM.02675-15
Лечение инфекций, вызываемых Legionella
Фторхинолоны
Макролиды (предпочтительно азитромицин)
Иногда доксициклин
Предпочтительным режимом лечения является респираторный фторхинолон (например, левофлоксацин или моксифлоксацин), вводимый внутривенно или перорально в течение 7–14 дней, а для пациентов с тяжелым иммунодефицитом иногда до 3 недель.
Азитромицин (в течение 5–10 дней) эффективен; кларитромицин и эритромицин могут быть менее эффективны и должны использоваться только при легкой форме пневмонии у пациентов без иммунодефицита.
Доксициклин является альтернативой для лечения легкой пневмонии у иммунокомпетентных пациентов.
Добавление в схему лечения рифампина не рекомендуется, поскольку его польза не доказана и существует потенциальное негативное воздействие.
Лихорадка Понтиак проходит сама по себе без лечения и не вызывает никаких хронических проблем со здоровьем.
Основные положения
L. pneumophila, как правило, вызывает легочную инфекцию; редко является причиной внелегочных инфекций (чаще всего с вовлечением сердца).
Инфекция, вызванная L. pneumophila, как правило, приобретенная в результате вдыхания (или реже путем аспирации) капелек загрязненной воды; она не передается от человека к человеку.
Диагностика проводится с помощью прямого окрашивания флуоресцентными антителами или полимеразной цепной реакции; результаты посевов мокроты или бронхоальвеолярного лаважа являются точными, но их получение может занять от 3 до 5 дней.
Лечение проводится с использованием респираторных фторхинолонов (например, левофлоксацина) или азитромицина; при легкой пневмонии у пациентов с иммунодефицитом альтернативой является доксициклин.
Дополнительная информация
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Legionella (Legionnaires' Disease and Pontiac Fever)