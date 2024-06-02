Инфекции, вызываемые бактериями группы HACEK

Группа HACEK (виды Haemophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae) включает слабовирулентные, грамотрицательные микроорганизмы, которые в основном вызывают эндокардит. Лечение проводится с использованием антибиотиков.

Группа HACEK – неподвижные, грамотрицательные бациллы или коккобациллы, – имеет в своем составе минимально патогенные, медленнорастущие. Их основная патология — эндокардит у восприимчивых людей; до 5% случаев эндокардита нативного клапана вызваны этой группой (1), что делает их одной из наиболее распространённых причин эндокардита, вызванного грамотрицательными палочками.

Группа HACEK состоит из:

Вид Haemophilus spp ( H. parainfluenza , H. aphrophilus , и H. paraphrophilus ), который может вызывать инфекции дыхательных путей или, реже, эндокардит

Aggregatibacter actinomycetemcomitans , которые, как правило, вызывают вместе с A. israelii актиномикоз

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens , которая обычно встречается при укушенных ранах у людей, эндокардите (часто у людей, употребляющих инъекционные наркотики), абсцессах головного мозга и внутренних органов, остеомиелите, респираторных инфекциях (включая эмпиему), инфекциях матки, связанных с внутриматочными средствами, и смешанных инфекциях мягких тканей

Kingella kingae

Восприимчивость к антибиотикам отличается среди разновидностей, таким образом, лечение должно соотноситься с результатами анализа на чувствительность. Тем не менее, повышение бета-лактамной резистентности сделало цефтриаксон и ампициллин/сульбактам антибиотиками выбора на данный момент.