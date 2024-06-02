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Инфекции, вызываемые бактериями группы HACEK

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Группа HACEK (виды Haemophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae) включает слабовирулентные, грамотрицательные микроорганизмы, которые в основном вызывают эндокардит. Лечение проводится с использованием антибиотиков.

Группа HACEK – неподвижные, грамотрицательные бациллы или коккобациллы, – имеет в своем составе минимально патогенные, медленнорастущие. Их основная патология — эндокардит у восприимчивых людей; до 5% случаев эндокардита нативного клапана вызваны этой группой (1), что делает их одной из наиболее распространённых причин эндокардита, вызванного грамотрицательными палочками.

Группа HACEK состоит из:

  • Вид Haemophilus spp (H. parainfluenza, H. aphrophilus, и H. paraphrophilus), который может вызывать инфекции дыхательных путей или, реже, эндокардит

  • Aggregatibacter actinomycetemcomitans, которые, как правило, вызывают вместе с A. israeliiактиномикоз

  • Cardiobacterium hominis

  • Eikenella corrodens, которая обычно встречается при укушенных ранах у людей, эндокардите (часто у людей, употребляющих инъекционные наркотики), абсцессах головного мозга и внутренних органов, остеомиелите, респираторных инфекциях (включая эмпиему), инфекциях матки, связанных с внутриматочными средствами, и смешанных инфекциях мягких тканей

  • Kingella kingae

Восприимчивость к антибиотикам отличается среди разновидностей, таким образом, лечение должно соотноситься с результатами анализа на чувствительность. Тем не менее, повышение бета-лактамной резистентности сделало цефтриаксон и ампициллин/сульбактам антибиотиками выбора на данный момент.

Справочные материалы

  1. 1. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [published correction appears in Circulation. 2015 Oct 27;132(17):e215] [published correction appears in Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e113] [published correction appears in Circulation. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79]. Circulation. 2015;132(15):1435-1486. doi:10.1161/CIR.0000000000000296

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