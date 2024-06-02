Инфекции, вызываемые бактериями группы HACEK

Группа HACEK (виды Haemophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae) включает слабовирулентные, грамотрицательные микроорганизмы, которые в основном вызывают эндокардит. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Группа HACEK – неподвижные, грамотрицательные бациллы или коккобациллы, – имеет в своем составе минимально патогенные, медленнорастущие. Их основная патология — эндокардит у восприимчивых людей; до 5% случаев эндокардита нативного клапана вызваны этой группой (1), что делает их одной из наиболее распространённых причин эндокардита, вызванного грамотрицательными палочками.
Группа HACEK состоит из:
Вид Haemophilus spp (H. parainfluenza, H. aphrophilus, и H. paraphrophilus), который может вызывать инфекции дыхательных путей или, реже, эндокардит
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, которые, как правило, вызывают вместе с A. israeliiактиномикоз
Cardiobacterium hominis
Eikenella corrodens, которая обычно встречается при укушенных ранах у людей, эндокардите (часто у людей, употребляющих инъекционные наркотики), абсцессах головного мозга и внутренних органов, остеомиелите, респираторных инфекциях (включая эмпиему), инфекциях матки, связанных с внутриматочными средствами, и смешанных инфекциях мягких тканей
Восприимчивость к антибиотикам отличается среди разновидностей, таким образом, лечение должно соотноситься с результатами анализа на чувствительность. Тем не менее, повышение бета-лактамной резистентности сделало цефтриаксон и ампициллин/сульбактам антибиотиками выбора на данный момент.
Справочные материалы
1. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [published correction appears in Circulation. 2015 Oct 27;132(17):e215] [published correction appears in Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e113] [published correction appears in Circulation. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79]. Circulation. 2015;132(15):1435-1486. doi:10.1161/CIR.0000000000000296