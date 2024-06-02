Болезнь кошачьи царапин

Болезнь кошачьих царапин – инфекция, вызываемая грам-негативной бактерией Bartonella henselae. Симптомы – локальная папула и региональный лимфаденит. Диагноз является клиническим и подтверждается биопсией или серологическими исследованиями. Лечение состоит из местного применения тепла, назначения обезболивающих лекарственных средств и иногда антибиотиков.

(См. также Обзор инфекций, вызванных Bartonella (Overview of Bartonella Infections)).

Домашняя кошка, в частности котята, является основным источником Bartonella henselae. В США распространенность антител к B. henselae у кошек выше в теплых, влажных областях, а также она выше у одичавших животных (1).

Почти все пациенты с болезнью кошачьих царапин сообщают о контакте с кошками, часто молодыми кошками или котятами, большинство из которых здоровы. Специфическая локализация возбудителя в организме кошки неясна; однако, периоды бессимптомной бактериемии возникают циклично. Инфекция передается людям через укус, лизание или царапину.

Кошачьи блохи являются переносчиками инфекции среди кошек и могут быть причиной заболевания у людей, которые не имели контакта с кошками. Другие членистоногие (например, клещи, вши, комары) также могут содержать различные виды Bartonella и, как было доказано, служат переносчиками болезней человека. Чаще всего заражаются дети.

Общие справочные материалы 1. Chomel BB, Abbott RC, Kasten RW, et al. Bartonella henselae prevalence in domestic cats in California: risk factors and association between bacteremia and antibody titers. J Clin Microbiol. 1995;33(9):2445-2450. doi:10.1128/jcm.33.9.2445-2450.1995

Симптомы и признаки болезни кошачьих царапин В течение 3–10 дней после укуса или царапины на этом месте у большинства пациентов с лихорадкой от кошачьих царапин развивается эритематозная, покрытая коркой, безболезненная папула (редко пустула). Региональное увеличение лимфатических узлов развиваетсяв пределах 2 недель. Узлы – первоначально твердые и болезненные, позднее становятся флуктуирующими и могут дренироваться с формированием свища. Лихорадка, недомогание, головная боль и анорексия могут сопровождать увеличение лимфатических узлов. Болезнь кошачьи царапин Изображение CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY Необычные проявления встречаются у 11–12% пациентов и чаще встречаются у взрослых: Окулогландулярный синдром Парино (конъюнктивит, связанный с пальпируемыми преаурикулярными узлами) (составляет примерно 50% атипичных случаев)

Неврологические проявления (энцефалопатия, эпилептиформные припадки, нейроретинит [вызывает острую одностороннюю потерю зрения], радикулит, миелит, параплегия, церебральный артериит) – у 2%

Гепатолиенальное гранулематозное поражение – у < 1% Также у пациентов может развиваться лихорадка неизвестного происхождения. B. henselae является одной из наиболее распространенных причин эндокардитов с негативными посевами крови, обычно у пациентов с предрасполагающим клапанным пороком сердца. У пациентов с ослабленным иммунитетом: B. henselae может вызывать бациллярный ангиоматоз и печёночную пурпуру. Тяжелое диссеминированное заболевание может развиться у пациентов со СПИДом. Увеличение лимфатических узлов спонтанно проходит в пределах 2–5 месяцев. Полное восстановление характерно, за исключением тяжелого неврологического заболевания или нарушения печени и почек, которые могут быть смертельными или иметь остаточные явления.

Диагностика болезни кошачьих царапин Серологическое исследование (в острой фазе и в период выздоровления) или полимеразная цепная реакция (ПЦР)

В некоторых случаях может потребоваться биопсия лимфатических узлов Диагноз лихорадка кошачьих царапин, как правило, подтверждается положительными титрами антител в сыворотке (исследование сыворотки в острый период и в период выздоровления рекомендуется проводить с интервалом 6 недель) или ПЦР-тестированием образцов аспирата лимфатических узлов. Подобное увеличение лимфатических узлов может быть вызвано другими инфекциями (например, туляремией, микобактериальной инфекцией, бруцеллезом, грибковой инфекцией, венерической лимфогранулемой). Если диагноз болезни кошачьих царапин не ясен, можно провести исследование для выявления указанных возбудителей. При подозрении на рак или при необходимости подтверждения диагноза болезни кошачьих царапин, можно провести биопсию лимфатического узла. Данный диагноз можно заподозрить на основании характерных гистологических признаков (например, гнойные гранулемы) или обнаружения возбудителей с помощью иммунофлюоресценции. Для демонстрации бактерий также может быть использовано серебряное окрашивание по Warthin-Starry; высокочувствительным методом является комбинация окрашивания с иммуногистохимией (1). У пациентов с ослабленным иммунитетом и пациентов с системными симптомами необходимо провести посевы крови на гемокультуру (которые требуют длительной инкубации). Аспираты лимфоузлов редко положительны по посеву. Однако, виды рода Bartonella может быть выделен из культур материала, взятого при биопсии лимфоузлов. Часто требуются специальные питательные среды. Справочные материалы по диагностике 1. Peng J, Fan Z, Zheng H, Lu J, Zhan Y. Combined Application of Immunohistochemistry and Warthin-Starry Silver Stain on the Pathologic Diagnosis of Cat Scratch Disease. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2020;28(10):781-785. doi:10.1097/PAI.0000000000000829