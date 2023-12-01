Инфицирование вирусом простого герпеса (ВПГ)

Поражения могут появиться где угодно на коже или слизистой оболочке, но наиболее часто на следующих участках:

Рот или губы (периоральная инфекция)

Гениталии

Конъюнктива и роговица

Вообще после продромального периода (как правило, < 6 часов при рецидивирующем вирусе простого герпеса тип 1) ощущается дискомфорт в форме покалывания или зуда и появляются группы маленьких тугих пузырьков на эритематозной основе. Группы изменяются по размеру от 0,5 до 1,5 см, но могут сливаться. Поражения на носу, ушах, глазах, пальцах или гениталиях могут быть особенно болезненными.

Пузырьки, как правило, сохраняются в течение нескольких дней, затем прорываются и сохнут, формируя тонкую, желтоватую корку.

Заживление обычно происходит в течение 10-19 дней от начала заражения при первичной инфекции или за 5-10 дней при повторной инфекции. Поражения обычно заживают полностью, но повторные поражения на том же самом месте могут вызвать атрофию и образование шрамов. Поражения кожи могут стать источником вторичной бактериальной инфекции. У пациентов с подавленным клеточным иммунитетом из-за ВИЧ-инфекции или других состояний могут сохраняться длительные или прогрессивные поражения в течение многих недель или дольше. Ограниченные инфекции могут распространиться, особенно – и часто резко – у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Острый герпетический гингивостоматит обычно, чаще у детей, следует за первичной инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса. Герпетический фарингит может возникнуть как у взрослых, так и у детей. При орально-генитальном контакте его причиной может быть либо ВПГ-1, либо ВПГ-2. Разрыв пузырьков в ротовой полости и на деснах, обычно в течение нескольких часов и до 1–2 дней, формирует язвочки. Лихорадка и боль часто наблюдаются. Трудности при еде и питье могут привести к обезвоживанию. После выздоровления вирус сохраняется в не активном состоянии в полулунном ганглии.

Герпес на губах обычно является рецидивом вируса простого герпеса. Он развивается как язвы (герпес) на ярко-красной границе губы или, намного реже, как изъязвления слизистой оболочки твердого нёба.

Лабиальный герпес (губы) Изображение Image courtesy of Dr. Herrmann via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Лабиальный герпес (мягкое нёбо и язык) Изображение Image courtesy of Robert E. Sumpter via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Генитальный герпес — это распространенная вирусная инфекция, передающаяся половым путем, которая в 2016 году поразила более 400 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет по всему миру (см. Всемирная организация здравоохранения: вирус простого герпеса). Генитальный ВПГ может быть вызван ВПГ-1 или ВПГ-2.