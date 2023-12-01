Первые высыпания в виде пятнистой сыпи могут сопровождаться непродолжительным покраснением кожи. В течение нескольких часов поражения прогрессируют до папул, а затем характерных, иногда патогномичных пузырьков, часто сильно зудящих, на эритематозной основе. Эти элементы преобразуются в пустулы, а затем покрываются коркой.

Ветряная оспа (Спина) Изображение Image courtesy of Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Ветряная оспа (Лицо) Изображение Image courtesy of Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Очаговые поражения развиваются от макул до папул и везикул, которые затем покрываются корочкой. Отличительной чертой ветряной оспы является то, что поражения появляются группами, поэтому они находятся на разных стадиях развития на любом пораженном участке. Высыпание может быть генерализованным (в тяжелых случаях), с вовлечением туловища, конечностей и лица, или более ограниченным, но почти всегда поражает верхнюю часть туловища.

Язвенные поражения могут быть обнаружены на слизистых оболочках, включая ротоглотку и верхние дыхательные пути, пальпебральную конъюнктиву, ректальную и вагинальную слизистую оболочку.

В ротовой полости пузырьки немедленно лопаются и не отличаются поэтому от поражений герпетического гингивостоматита, часто причиняют боль во время глотания.

Поражения на скальпе могут привести к болезненному увеличению затылочных и расположенных рядом цервикальных лимфоузлов.

Новые высыпания обычно прекращают появляться к 5-му дню и большинство из них покрываются коркой к 6-му дню; почти все корочки исчезают менее, чем через (<) 20 дней после начала заболевания.