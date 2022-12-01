После укуса москита внеклеточные промастиготы фагоцитируются макрофагами хозяина; в этих клетках они превращаются в амастиготы.

Жизненный цикл Лейшмании Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Паразиты могут оставаться локализованными на коже или распространяться на слизистую оболочку носоглотки либо диссеминировать в костный мозг, селезёнку, печень, а в отдельных случаях в другие органы, приводя к 3 основным клиническим формам лейшманиоза:

Кожная

Слизисто-кожная

Висцеральная

Кожный лейшманиоз также известен как восточная или тропическая язва, язва Дели, или Алеппо, перуанский лейшманиоз, или каучуковая язва, или мексиканский кожный лейшманиоз. Основными разновидностями возбудителей являются

L. major и L. tropica в южной Европе, Азии и Африке

L. mexicana и родственные виды в Мексике и Центральной и Южной Америке

L. braziliensis и родственные виды в Центральной и Южной Америке

Случаи заражения зафиксированы среди американских военнослужащих, служащих в Ираке и Афганистане и среди путешественников в эндемичные области в Центральной Америке и Южной Америке, Израиле и в других районах. Изредка L. braziliensis широко распространяется по коже, вызывая диссеминированый кожный лейшманиоз.

Кожный лейшманиоз Изображение © Springer Science+Business Media

Лейшманиоз слизистой оболочки (эспундия) вызывает преимущественно L. braziliensis, но иногда и другие виды Leishmania. Считается, что распространение паразитов происходит от начального поражения кожи через лимфатические сосуды и кровь к тканям носоглотки. Симптомы и признаки лейшманиоза слизистой оболочки, как правило, развиваются с интервалом от нескольких месяцев до нескольких лет после появления поражений кожи.

Лейшманиоз слизистой оболочки Изображение Image courtesy of Dr. A. Canese via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Висцеральный лейшманиоз (калк-азар, лихорадка думдум) обычно вызывает L. donovani или L. infantum (ранее известный под названием L. chagasi в Латинской Америке) и болезнь возникает в Индии, Африке (в частности в Судане), Центральной Азии, Средиземноморском бассейне, Южной и Центральной Америке, и иногда в Китае. Большинство случаев встречаются в северо-восточной Индии. Паразиты распространяются от места укуса москита на коже к региональным лимфоузлам, селезенке, печени и костному мозгу и вызывают появление соответствующих системных симптомов. Субклинические формы инфекции распространены; только малая доля зараженных пациентов заболевает прогрессивной висцеральной болезнью. Наличие симптомов при инфекции L. infantum/chagasi более характерно для детей, нежели для взрослых. Висцеральный лейшманиоз – оппортунистическая инфекция у пациентов со СПИДом или другими состояниями, обуславливающими снижение иммунитета.