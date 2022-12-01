Бабезиоз – инфекция, вызываемая простейшими вида Babesia. Инфекции могут быть бессимптомными или вызвать клинические проявления, похожие на малярию с лихорадкой и гемолитической анемией. Болезнь протекает наиболее тяжело у спленэктамированных лиц, пожилых людей и у пациентов со СПИДом. Диагноз ставится идентификацией Babesia в мазке периферической крови, серологической диагностикой или полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Лечение при необходимости – азитромицин плюс атовахон (в РФ ек зарегистрирован) или хинин плюс клиндамицин.
В 2019 году в США было зарегистрировано 2418 случаев бабезиоза из 25 штатов, где специалисты были в состоянии его зарегистрировать (см. ЦКЗ: "Данные и статистика по бабезиозу" (Centers for Disease Control and Prevention: Babesiosis Data & Statistics). Эндемичные районы включают острова и материк, ограничиваясь районом вблизи пролива Нантакет Саунд в Массачусетсе, штатом Род-Айленд, восточной частью Лонг-Айленда и Острова Шелтер в Нью-Йорке, прибрежной частью штатов Коннектикут и Нью-Джерси, также очагами в штате Висконсин и Миннесота на Верхнем Среднем Западе. Babesia duncani выявлялась у пациентов в Вашингтоне и Калифорнии. Штамм B. duncani, определяемый как MO-1, зарегистрирован у пациентов в Миссури. Другое виды бабезии (Babesia), переносимые различными клещами, инфицируют людей в других частях мира. В Европе B. divergens является основной причиной бабезиоза, обычно у пациентов со спленэктомией.
Этиология бабезиоза
В США Babesia microti наиболее распространенная причина бабезиоза у людей. Грызуны – основной естественный носитель, а черноногие клещи семейства иксодовых – обычные переносчики. Личинка клеща заражается, питаясь на инфицированном грызуне, затем преобразовывается в нимфу, которая передает паразита другому животному или человеку. Взрослый клещ обычно питается на олене, но также может передать паразита людям.
Babesia проникает в эритроциты, созревает, а затем размножается бесполым путем. Инфицированные эритроциты в конечном итоге разрываются и высвобождают микроорганизмы, которые проникают в другие эритроциты; таким образом, Babesia также может передаваться при переливании крови и, возможно, при трансплантации органов. Тест для проверки доноров крови и органов на наличие Babesia microti в настоящее время используется в штатах на северо-востоке США, где имеются очаги с наибольшей распространенностью инфекции.
Врожденная инфекция также может встречаться, но очень редко.
Иксодовые клещи, инфицированные Babesia, иногда бывают также инфицированы Borrelia burgdorferi (являющейся причиной болезни Лайма), Anaplasma phagocytophilum (которая вызывает гранулоцитарный анаплазмоз человека [ГАЧ]), Borrelia miyamotoi (которая вызывает заболевание, подобное возвратному тифу) или вирусом Повассан (флавивирус, который вызывает энцефалит). Таким образом, от укуса клеща пациенты заражаются более чем одной инфекцией.
Черноногий клещ
Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Симптомы и признаки бабезиоза
Бессимптомная инфекция Babesia может сохраняться в течение месяцев – лет и оставаться субклинической в течение всего течения заболевания у практически здоровых людей, особенно < 40 лет.
При наличии симтомов бабезиоз обычно начинается через 1–2 недели после инкубационного периода с неспецифических симтомов включая недомогание, усталость, ознобо, лихорадку, головную боль, миалгию и артралгию. У здоровых людей симптомы обычно исчезают через неделю. У других может наблюдаться гепатоспленомегалия с желтухой, легкая или среднетяжелая гемолитическая анемия, небольшая нейтропения и тромбоцитопения. При тяжелом течении заболевания может развиться некардиогенный отек легких.
Инфекция иногда смертельна, особенно у пожилых людей, пациентов с аспленией и со СПИДом. У таких пациентов бабезиоз может напоминать молниеносную трехдневную малярию, с высокой температурой, гемолитической анемией, гемоглобинурией, желтухой и почечной недостаточностью. Спленэктомия может обусловить переход ранее приобретенной бессимптомной паразитемии в симптоматическую.
Бабезиоз у новорожденных варьирует от легких до тяжелых лихорадочных форм заболевания.
Диагностика бабезиоза
Световая микроскопия мазков крови
Серологическая диагностика и тесты основанные на полимеразной цепной реакции
Большинство пациентов с бабезиозом не помнят факта присасывания клеща, но они могут проживать в эндемичном районе или сообщить о путешествии в такие районы.
Диагноз бабезиеллез обычно устанавливается при выявлении Babesia в мазке крови, но дифференцирование их от Plasmodium может быть затруднительным. В эритроцитах 4 грушевидных паразита иногда формируют фигуру в виде креста (называемый мальтийский крест), и хотя это встречается не часто, но уникально для Babesia.
Доступны серологическая диагностика и тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявление антител путем непрямой реакции флюоресцирующих антител (НРФА) с использованием антигенов B. microti целесообразно у пациентов с низким уровнем паразитемии, но тест может быть ложно отрицательным у тех, кто инфицирован другими видами Babesia. ПЦР-анализы могут помочь дифференцировать Babesia от Plasmodium falciparum, если результаты мазка крови сомнительные, подтвердить инфекцию у пациентов с низкой паразитемией и определить вид Babesia.
Лечение бабезиоза
Атоваквон (в РФ не зарегистрирован) плюс азитромицин
Хинин плюс клиндамицин
Бессимптомные пациенты обычно не требуют никакого лечения, но терапия показана пациентам с постоянной высокой температурой, быстро прогрессирующей паразитемией и снижающимся гематокритным числом.
Комбинация атоваквона и азитромицина в течение 7–10 дней имеет меньшее количество побочных эффектов и так же эффективна, как и традиционная терапия хинин плюс клиндамицин у пациетов с легким и умеренным бабебиозом. Для взрослых дозировка следующая: атоваквон 750 мг перорально каждые 12 часов плюс азитромицин 500-1000 мг перорально в первый день, с последующей ежедневной дозой 250-1000 мг. Детям с массой тела > 5 кг: атоваквон 20 мг/кг перорально 2 раза в день плюс азитромицин 10 мг/кг перорально одноразово, затем 5 мг/кг 1 раз в день в течение 7–10 дней.
Также может использоваться хинин в дозе 650 мг перорально 3 раза в день в сочетании с клиндамицином в дозе 600 мг перорально 3 раза в день или в дозе 300-600 мг 4 раза в день в течение 7–10 дней. Педиатрическая дозировка – хинин 10 мг/кг перорально 3 раза в день плюс клиндамицин 7–14 мг/кг перорально 3 раза в день. Хинин в сочетании с клиндамицином считается стандартом лечения тяжелых больных. Реципиенты хинина должны тщательно контролироваться на предмет побочных эффектов.
Обменное переливание крови применялось у тяжелобольных пациентов с высокой (> 10% эритроцитов) паразитемией.
Профилактика бабезиоза
Стандартные предосторожности по клещам должны соблюдаться всеми людьми в эндемичных областях для предупреждения бабезиоза. Спленэктамированные пациенты и пациенты со СПИДом должны быть особенно осторожными. Лицам, перенесшим бабезиоз, для предотвращения передачи отказывают в донорстве крови и потенциально в донорстве органов. В настоящее время проводится скрининг крови и доноров органов в штатах с относительно высокой распространенностью инфекции.
Предотвращение укуса клеща
Предотвращение доступа клеща к коже включает следующее:
Не сходить с дорожек и тропинок
Заправлять брюки в ботинки или носки
Носить рубашки с длинным рукавом
Наносить репелленты с диэтилтолуамидом на поверхность кожи
Диэтилтолуамид для обработки кожи маленьких детей следует применять с осторожностью, т.к. есть сообщения о токсических реакциях. Перметрин, нанесенный на одежду, эффективно убивает клещей. В эндемичных регионах важно часто проверяться на предмет наличия клещей, особенно на волосистых областях тела, следует внимательно осматривать детей.
Наполненного жидкостью клеща следует удалять осторожно, стремясь не раздавить его пальцами, т.к. повреждение клеща может привести к передаче заболевания. Тело клеща не следует сдавливать или сжимать. Для удаления клеща его следует постепенно вытягивать за головку маленькими щипцами. Точку прикрепления клеща следует обработать спиртом. Применение вазелина, спирта, горящих спичек и других раздражающих веществ - не эффективные средства для удаления клеща, использовать их не следует.
Нет никаких практических средств, чтобы уничтожить клеща на всей территории, но популяции клещей могут быть уменьшены в эндемичных областях путём контроля популяции мелких животных.
Основные положения
Эндемичные районы бабезиоза в США включают побережье и острова южной части Новой Англии и Нью-Джерси, также, как и некоторые части верхнего Среднего Запада и Северо-Запада.
Бабезиозы могут протекать как в виде легкой, бессимптомной инфекции, так и тяжелой, угрожающей жизни болезни (в основном у пожилых людей или пациентов с аспленией, СПИД или другими иммунокомпромиссными состояниями).
Симптомы не специфичны и могут быть похожими на проявления малярии, с длительной лихорадкой, головной болью, миалгиями и иногда с желтухой.
Диагноз ставится с помощью световой микроскопии мазков крови и иногда серологических или основанных на ПЦР тестов.
Лечить пациентов с проявлениями инфекции необходимо с помощью атоваквона и азитромицина или, если симптомы тяжелые, то хининином в сочетании с клиндамицином.
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