В США Babesia microti наиболее распространенная причина бабезиоза у людей. Грызуны – основной естественный носитель, а черноногие клещи семейства иксодовых – обычные переносчики. Личинка клеща заражается, питаясь на инфицированном грызуне, затем преобразовывается в нимфу, которая передает паразита другому животному или человеку. Взрослый клещ обычно питается на олене, но также может передать паразита людям.

Babesia проникает в эритроциты, созревает, а затем размножается бесполым путем. Инфицированные эритроциты в конечном итоге разрываются и высвобождают микроорганизмы, которые проникают в другие эритроциты; таким образом, Babesia также может передаваться при переливании крови и, возможно, при трансплантации органов. Тест для проверки доноров крови и органов на наличие Babesia microti в настоящее время используется в штатах на северо-востоке США, где имеются очаги с наибольшей распространенностью инфекции.

Врожденная инфекция также может встречаться, но очень редко.

Иксодовые клещи, инфицированные Babesia, иногда бывают также инфицированы Borrelia burgdorferi (являющейся причиной болезни Лайма), Anaplasma phagocytophilum (которая вызывает гранулоцитарный анаплазмоз человека [ГАЧ]), Borrelia miyamotoi (которая вызывает заболевание, подобное возвратному тифу) или вирусом Повассан (флавивирус, который вызывает энцефалит). Таким образом, от укуса клеща пациенты заражаются более чем одной инфекцией.

Черноногий клещ