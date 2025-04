Четырехвалентная конъюгированная менингококковая вакцина входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей, предпочтительно в возрасте 11–12 лет, с бустерной дозой в возрасте 16 лет (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Она также рекомендуется детям младшего возраста с высоким риском заражения. Для получения дополнительной информации см. также the ACIP's Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale.

Конъюгированные вакцины MenACWY рекомендованы взрослым, находящимся в условиях повышенного риска развития менингококковой инфекции (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age), а именно:

Анатомическая или функциональная аспления (включая серповидноклеточную анемию)

ВИЧ-инфекция

Персистирующие дефициты компонентов комплемента

Использование ингибиторов комплемента (например, экулизумаб, равулизумаб)

Работа в микробиологической лаборатории, включающая постоянный контакт с Neisseria meningitidis

Военнослужащие

Путешествия или проживание в эндемичных районах

Первый год проживания в общежитии колледжа, если студенты ≤ 21 года еще не получили дозу до или после 16-летия

Контакты во время вспышек заболеваний, вызваных той же серогруппой, что в вакцине

Если студенты 1-го года колледжа в возрасте ≤ 21 год получили только 1 дозу вакцины перед их 16-летием, они должны получить бустерную дозу до зачисления в учебное заведение.

MenACWY рекомендуется для всех подростков (в возрасте от 11 до 18 лет), в том числе с ВИЧ-инфекцией.

MenACWY являетсся препаратом выбора для людей в возрасте от 11 до 55 лет, и для людей старше 55 лет, которые были вакцинированы MenACWY ранее и требуют ревакцинации, или для тех, кому может потребоваться несколько доз вакцины.

Рекомендуется проводить ревакцинацию MenACWY каждые 5 лет тем взрослым, которые ранее были привиты MenACWY или MPSV4 и которые остаются в группе повышенного риска инфицирования (например, взрослым с анатомической или функциональной аспленией, ВИЧ-инфекцией, персистирующим дефицитом компонентов комплемента, принимающие экулизумаб или равулизумаб, микробиологам, регулярно контактирующим с N. meningitidis).

MenACWY4 является препаратом выбора для людей из группы риска возрастом > 55 лет, которые не получили MenACWY ранее, и для тех, кому показано введение только одной дозы (например, путешественники).

MenB-4C или же MenB-FHbp показаны лицам ≥ 10 лет из группы высокого риска (включая лиц с функциональной аспленией или дефицитом комплемента, тех, кто принимает экулизумаб или равулизумаб, микробиологов, регулярно контактирующих с N. meningitidis, а также тех, кто подвержен риску инфицирования из-за вспышки менингококковой инфекции серогруппы B). Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) обычно не рекомендуют вакцины против менингококка серогруппы В для вакцинации подростков. Тем не менее, они могут быть назначены на основании индивидуального клинического решения любому подростку в возрасте от 16 до 23 лет; предпочтительным возрастом для вакцинации является возраст от 16 до 18 лет. MenB-4C и MenB-FHbp не являются взаимозаменяемыми, поэтому один и тот же продукт должен использоваться для всех последовательных доз.