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Менингококковая вакцина

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Менингококки, которые чаще всего вызывают менингококковую инфекцию в Соединенных Штатах, относятся к серотипам В, С, Е. Серотипы А и W являются причиной заболеваний за пределами США. Современные вакцины направлены против некоторых, но не всех этих серотипов.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Для серотипов ACWY (четырехвалентная):

  • Конъюгированная менингококковая вакцина (MCV4): MenACWY-CRM или MenACWY-TT

Для серогруппы B (одновалентной):

  • Менингококковая вакцина группы В (3 штамма) (MenB-4C)

  • Менингококковая вакцина группы В (4 штамма) (MenB-FHbp)

Для серотипов ABCWY (пятивалентная)

  • Менингококковая вакцина групп А, В, С, W и Y (5-валентная)

Для получения дополнительной информации см. Консультативный комитет по практике иммунизации (ККПИ) - Рекомендации по вакцинации от менингококка от Консультативного комитета по практике иммунизации и Центры по контролю и профилактике заболеваний: менингокковая вакцинация [Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination]. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 Консультативного комитета по иммунизации.

Показания к вакцинации от менингококка

Четырехвалентная конъюгированная менингококковая вакцина входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей, предпочтительно в возрасте 11–12 лет, с бустерной дозой в возрасте 16 лет (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Она также рекомендуется детям младшего возраста с высоким риском заражения. Для получения дополнительной информации см. также the ACIP's Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale.

Конъюгированные вакцины MenACWY рекомендованы взрослым, находящимся в условиях повышенного риска развития менингококковой инфекции (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age), а именно:

  • Анатомическая или функциональная аспления (включая серповидноклеточную анемию)

  • ВИЧ-инфекция

  • Персистирующие дефициты компонентов комплемента

  • Использование ингибиторов комплемента (например, экулизумаб, равулизумаб)

  • Работа в микробиологической лаборатории, включающая постоянный контакт с Neisseria meningitidis

  • Военнослужащие

  • Путешествия или проживание в эндемичных районах

  • Первый год проживания в общежитии колледжа, если студенты ≤ 21 года еще не получили дозу до или после 16-летия

  • Контакты во время вспышек заболеваний, вызваных той же серогруппой, что в вакцине

Если студенты 1-го года колледжа в возрасте ≤ 21 год получили только 1 дозу вакцины перед их 16-летием, они должны получить бустерную дозу до зачисления в учебное заведение.

MenACWY рекомендуется для всех подростков (в возрасте от 11 до 18 лет), в том числе с ВИЧ-инфекцией.

MenACWY являетсся препаратом выбора для людей в возрасте от 11 до 55 лет, и для людей старше 55 лет, которые были вакцинированы MenACWY ранее и требуют ревакцинации, или для тех, кому может потребоваться несколько доз вакцины.

Рекомендуется проводить ревакцинацию MenACWY каждые 5 лет тем взрослым, которые ранее были привиты MenACWY или MPSV4 и которые остаются в группе повышенного риска инфицирования (например, взрослым с анатомической или функциональной аспленией, ВИЧ-инфекцией, персистирующим дефицитом компонентов комплемента, принимающие экулизумаб или равулизумаб, микробиологам, регулярно контактирующим с N. meningitidis).

MenACWY4 является препаратом выбора для людей из группы риска возрастом > 55 лет, которые не получили MenACWY ранее, и для тех, кому показано введение только одной дозы (например, путешественники).

MenB-4C или же MenB-FHbp показаны лицам ≥ 10 лет из группы высокого риска (включая лиц с функциональной аспленией или дефицитом комплемента, тех, кто принимает экулизумаб или равулизумаб, микробиологов, регулярно контактирующих с N. meningitidis, а также тех, кто подвержен риску инфицирования из-за вспышки менингококковой инфекции серогруппы B). Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) обычно не рекомендуют вакцины против менингококка серогруппы В для вакцинации подростков. Тем не менее, они могут быть назначены на основании индивидуального клинического решения любому подростку в возрасте от 16 до 23 лет; предпочтительным возрастом для вакцинации является возраст от 16 до 18 лет. MenB-4C и MenB-FHbp не являются взаимозаменяемыми, поэтому один и тот же продукт должен использоваться для всех последовательных доз.

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против менингококковой инфекции

Главным противопоказанием для менингококковой вакцины является

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты

Основные меры предосторожности при применении менингококковых вакцин

  • Умеренная или тяжелая болезнь с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления, если это возможно)

Менингококковые конъюгатные вакцины могут вводиться беременным женщинам, имеющим повышенный риск заражения менингококковой инфекцией серогрупп A, C, W или Y. Вакцинацию против менингококка серогруппы В рекомендуется отсрочить на время беременности. Исключение составляют женщины, подверженные повышенному риску возникновения заболевания, вызванного возбудителем серогруппы В, когда предполагается, что польза от вакцинации превышает потенциальные риски.

Детям с функциональной или анатомической аспленией MenACWY и пневмококковую конъюгированную вакцину не следует назначать во время одного и того же визита, но следует вводить раздельно с перерывом в ≥ 4 недели.

Дозировка и введение менингококковой вакцины

Доза составляет 0,5 мл внутримышечно для MenACWY.

Взрослым с анатомической или функциональной аспленией, ВИЧ-инфекцией, персистирующей дисфункцией компонентов комплемента или получающим экулизумаб или равулизумаб, показаны две дозы MenACWY, с интервалом ≥ 8 недель между ними, и с последующей ревакцинацией каждые 5 лет. Подростков (в возрасте от 11 до 18 лет) с ВИЧ-инфекцией прививают планово 2 дозами первичной серии вакцинации, с интервалом 8 недель.

Разовую дозу менингококковой вакцины MenACWY получают микробиологи, которые работают с N. meningitidis, новобранцы, лица, подверженные риску заражения во время вспышки заболевания, вызваного серотипом, аналогичным вакцинальному, и путешественники или жители эндемичных регионов. Если фактор риска сохраняется (например, микробиологи продолжают работать с N. meningitidis), они получают бустерные дозы вакцины каждые 5 лет.

Основываясь на совместно принятом клиническом решении, подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет (предпочтительно от 16 до 18 лет), которые не подвержены повышенному риску менингококковой инфекции, получают две дозы MenB-4C с интервалом не менее 1 месяца или серию из 2 доз MenB-FHbp, введенную на 0 и 6 месяце (если 2-я доза была введена менее чем через 6 месяцев после 1-й дозы, 3-я доза должна быть введена как минимум через 4 месяца после 2-й дозы). Та же вакцина MenB должна использоваться для всех доз.

Люди ≥ 10 лет с определенными состояниями высокого риска (включая людей с анатомической или функциональной аспленией, постоянным дефицитом компонентов комплемента, использованием ингибиторов комплемента [например, экулизумаб, равулизумаб], микробиологи, регулярно контактирующие с N. meningitidis), а также люди, которые были определены как находящиеся в группе повышенного риска из-за вспышки менингококковой инфекции, вызванной серогруппой В, получают 2-дозовые серии MenB-4C с интервалом ≥ 1 месяц или 3-дозовые серии MenB-FHbp при 0, 1 до 2 и 6 месяцев (если доза 2 была введена как минимум через 6 месяцев после дозы 1, доза 3 не требуется; если доза 3 была введена ранее, чем через 4 месяца после дозы 2, четвертая доза должна быть введена, по крайней мере, через 4 месяца после введения дозы 3).

MenB вакцины могут быть введены одновременно с MenACWY, если показано, но в другую анатомическую область, если это возможно. Пациенты могут получить однократную дозу пятивалентной вакцины MenABCWY в качестве альтернативы раздельному введению MenACWY и MenB, когда обе вакцины будут введены в один и тот же день.

Побочные эффекты вакцины от менингококковой инфекции

Побочные эффекты, как правило, незначительны. Они включают боль и покраснение в месте инъекции, лихорадку, головную боль и усталость.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations

  2. ACIP: Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale

  3. ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule

  4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination: Information for Healthcare Professionals

  5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Meningococcal Disease: Recommended vaccinations

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