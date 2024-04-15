Менингококки, которые чаще всего вызывают менингококковую инфекцию в Соединенных Штатах, относятся к серотипам В, С, Е. Серотипы А и W являются причиной заболеваний за пределами США. Современные вакцины направлены против некоторых, но не всех этих серотипов.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Для серотипов ACWY (четырехвалентная):
Конъюгированная менингококковая вакцина (MCV4): MenACWY-CRM или MenACWY-TT
Для серогруппы B (одновалентной):
Менингококковая вакцина группы В (3 штамма) (MenB-4C)
Менингококковая вакцина группы В (4 штамма) (MenB-FHbp)
Для серотипов ABCWY (пятивалентная)
Менингококковая вакцина групп А, В, С, W и Y (5-валентная)
Для получения дополнительной информации см. Консультативный комитет по практике иммунизации (ККПИ) - Рекомендации по вакцинации от менингококка от Консультативного комитета по практике иммунизации и Центры по контролю и профилактике заболеваний: менингокковая вакцинация [Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination]. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 Консультативного комитета по иммунизации.
Показания к вакцинации от менингококка
Четырехвалентная конъюгированная менингококковая вакцина входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей, предпочтительно в возрасте 11–12 лет, с бустерной дозой в возрасте 16 лет (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Она также рекомендуется детям младшего возраста с высоким риском заражения. Для получения дополнительной информации см. также the ACIP's Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale.
Конъюгированные вакцины MenACWY рекомендованы взрослым, находящимся в условиях повышенного риска развития менингококковой инфекции (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age), а именно:
Анатомическая или функциональная аспления (включая серповидноклеточную анемию)
Персистирующие дефициты компонентов комплемента
Использование ингибиторов комплемента (например, экулизумаб, равулизумаб)
Работа в микробиологической лаборатории, включающая постоянный контакт с Neisseria meningitidis
Военнослужащие
Путешествия или проживание в эндемичных районах
Первый год проживания в общежитии колледжа, если студенты ≤ 21 года еще не получили дозу до или после 16-летия
Контакты во время вспышек заболеваний, вызваных той же серогруппой, что в вакцине
Если студенты 1-го года колледжа в возрасте ≤ 21 год получили только 1 дозу вакцины перед их 16-летием, они должны получить бустерную дозу до зачисления в учебное заведение.
MenACWY рекомендуется для всех подростков (в возрасте от 11 до 18 лет), в том числе с ВИЧ-инфекцией.
MenACWY являетсся препаратом выбора для людей в возрасте от 11 до 55 лет, и для людей старше 55 лет, которые были вакцинированы MenACWY ранее и требуют ревакцинации, или для тех, кому может потребоваться несколько доз вакцины.
Рекомендуется проводить ревакцинацию MenACWY каждые 5 лет тем взрослым, которые ранее были привиты MenACWY или MPSV4 и которые остаются в группе повышенного риска инфицирования (например, взрослым с анатомической или функциональной аспленией, ВИЧ-инфекцией, персистирующим дефицитом компонентов комплемента, принимающие экулизумаб или равулизумаб, микробиологам, регулярно контактирующим с N. meningitidis).
MenACWY4 является препаратом выбора для людей из группы риска возрастом > 55 лет, которые не получили MenACWY ранее, и для тех, кому показано введение только одной дозы (например, путешественники).
MenB-4C или же MenB-FHbp показаны лицам ≥ 10 лет из группы высокого риска (включая лиц с функциональной аспленией или дефицитом комплемента, тех, кто принимает экулизумаб или равулизумаб, микробиологов, регулярно контактирующих с N. meningitidis, а также тех, кто подвержен риску инфицирования из-за вспышки менингококковой инфекции серогруппы B). Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) обычно не рекомендуют вакцины против менингококка серогруппы В для вакцинации подростков. Тем не менее, они могут быть назначены на основании индивидуального клинического решения любому подростку в возрасте от 16 до 23 лет; предпочтительным возрастом для вакцинации является возраст от 16 до 18 лет. MenB-4C и MenB-FHbp не являются взаимозаменяемыми, поэтому один и тот же продукт должен использоваться для всех последовательных доз.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против менингококковой инфекции
Главным противопоказанием для менингококковой вакцины является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Основные меры предосторожности при применении менингококковых вакцин
Умеренная или тяжелая болезнь с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления, если это возможно)
Менингококковые конъюгатные вакцины могут вводиться беременным женщинам, имеющим повышенный риск заражения менингококковой инфекцией серогрупп A, C, W или Y. Вакцинацию против менингококка серогруппы В рекомендуется отсрочить на время беременности. Исключение составляют женщины, подверженные повышенному риску возникновения заболевания, вызванного возбудителем серогруппы В, когда предполагается, что польза от вакцинации превышает потенциальные риски.
Детям с функциональной или анатомической аспленией MenACWY и пневмококковую конъюгированную вакцину не следует назначать во время одного и того же визита, но следует вводить раздельно с перерывом в ≥ 4 недели.
Дозировка и введение менингококковой вакцины
Доза составляет 0,5 мл внутримышечно для MenACWY.
Взрослым с анатомической или функциональной аспленией, ВИЧ-инфекцией, персистирующей дисфункцией компонентов комплемента или получающим экулизумаб или равулизумаб, показаны две дозы MenACWY, с интервалом ≥ 8 недель между ними, и с последующей ревакцинацией каждые 5 лет. Подростков (в возрасте от 11 до 18 лет) с ВИЧ-инфекцией прививают планово 2 дозами первичной серии вакцинации, с интервалом 8 недель.
Разовую дозу менингококковой вакцины MenACWY получают микробиологи, которые работают с N. meningitidis, новобранцы, лица, подверженные риску заражения во время вспышки заболевания, вызваного серотипом, аналогичным вакцинальному, и путешественники или жители эндемичных регионов. Если фактор риска сохраняется (например, микробиологи продолжают работать с N. meningitidis), они получают бустерные дозы вакцины каждые 5 лет.
Основываясь на совместно принятом клиническом решении, подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет (предпочтительно от 16 до 18 лет), которые не подвержены повышенному риску менингококковой инфекции, получают две дозы MenB-4C с интервалом не менее 1 месяца или серию из 2 доз MenB-FHbp, введенную на 0 и 6 месяце (если 2-я доза была введена менее чем через 6 месяцев после 1-й дозы, 3-я доза должна быть введена как минимум через 4 месяца после 2-й дозы). Та же вакцина MenB должна использоваться для всех доз.
Люди ≥ 10 лет с определенными состояниями высокого риска (включая людей с анатомической или функциональной аспленией, постоянным дефицитом компонентов комплемента, использованием ингибиторов комплемента [например, экулизумаб, равулизумаб], микробиологи, регулярно контактирующие с N. meningitidis), а также люди, которые были определены как находящиеся в группе повышенного риска из-за вспышки менингококковой инфекции, вызванной серогруппой В, получают 2-дозовые серии MenB-4C с интервалом ≥ 1 месяц или 3-дозовые серии MenB-FHbp при 0, 1 до 2 и 6 месяцев (если доза 2 была введена как минимум через 6 месяцев после дозы 1, доза 3 не требуется; если доза 3 была введена ранее, чем через 4 месяца после дозы 2, четвертая доза должна быть введена, по крайней мере, через 4 месяца после введения дозы 3).
MenB вакцины могут быть введены одновременно с MenACWY, если показано, но в другую анатомическую область, если это возможно. Пациенты могут получить однократную дозу пятивалентной вакцины MenABCWY в качестве альтернативы раздельному введению MenACWY и MenB, когда обе вакцины будут введены в один и тот же день.
Побочные эффекты вакцины от менингококковой инфекции
Побочные эффекты, как правило, незначительны. Они включают боль и покраснение в месте инъекции, лихорадку, головную боль и усталость.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Meningococcal ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Meningococcal Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Meningococcal Disease: Recommended vaccinations