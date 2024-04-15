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Вакцины против COVID-19

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Вакцины против COVID-19 обеспечивают защиту от коронавирусной инфекции COVID-19, это заболевание, вызванное инфицированием вирусом SARS-CoV-2. Вакцинация является наиболее эффективной стратегией для предотвращения тяжелой болезни и смерти от инфекции SARS-CoV-2. С января 2021 года по апрель 2022 года, когда преобладал вариант Omicron, частота госпитализаций была в 10,5 раз выше у невакцинированных лиц и в 2,5 раза выше у вакцинированных лиц, но без ревакцинации соответственно, по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу (1).

В настоящее время в мире используется несколько вакцин против COVID-19 (см. Обзор рынка вакцин UNICEF COVID-19 и Обзор ВОЗ рынка вакцин по коронавирусу [COVID-19]; эта информация включает только те вакцины, которые в настоящее время используются в США.

В США в 2023-2024 гг используются обновленные формулы следующих вакцин COVID-19:

  • мРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) производства компании Pfzer-BioNTech

  • МРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) производства компании Moderna

  • Рекомбинантная вакцина на основе спайк-белковых наночастиц против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) производства компании Novavax

Вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с аденовирусным вектором, производимая компанией Janssen/Johnson & Johnson, больше не доступна в Соединенных Штатах.

Для получения дополнительной информации см. ЦКЗ: "Промежуточные клинические рекомендации по применению вакцин против COVID-19 в США", "Рекомендации по COVID-19 Консультативного комитета по практике иммунизации", разработанные Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) инструкции по применению вакцин против COVID-19 Pfizer-BioNTech и Moderna, и информационные листки FDA для Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.

(См. также Обзор иммунизации и COVID-19).

Справочные материалы

  1. 1. Havers FP, Pham H, Taylor CA, et al: COVID-19-Associated Hospitalizations Among Vaccinated and Unvaccinated Adults 18 Years or Older in 13 US States, January 2021 to April 2022. JAMA Intern Med 182(10):1071-1081, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4299

Препараты вакцины против COVID-19

Существует две мРНК-вакцины против COVID-19:

  • Обновленная в 2023-2024 гг. мРНК-вакцина против SARS-CoV-2 (COVID-19) производства Pfizer-BioNTech

  • Обновленная в 2023-2024 гг. мРНК-вакцина против SARS-CoV-2 (COVID-19) производства Moderna

мРНК-вакцины не содержат вирусный антиген, а доставляют небольшой синтетический фрагмент мРНК, который кодирует желаемый антиген-мишень (спайковый белок). После захвата клетками иммунной системы мРНК вакцины, после подачи клетке сигнала для выработки вирусного антигена, разлагается. Затем антиген высвобождается и запускает требуемый иммунный ответ, необходимый для предотвращения развития тяжелой инфекции при последующем контакте с циркулирующим на тот момент вирусом.

Существует одна вакцина с шиповидным белком против COVID-19:

  • Обновленная рекомбинантная вакцина на основе спайк-белковых наночастиц против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) производства Novavax в 2023-2024

Вакцина с шиповидным белком содержит рекомбинантную форму шиповидного белка SARS-CoV-2, вызывающего впоследствии желаемый иммунный ответ.

Показания к вакцине против COVID-19

Людям в возрасте от 6 месяцев и старше рекомендованы обновленные в 2023-2024 гг. мРНК-вакцина против SARS-CoV-2 (COVID-19) производства Pfizer-BioNTech и вакцина производства Moderna.

Обновленная рекомбинантная вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), производимая на основе спайк-белковых наночастиц (выпускается компанией Novavax), рекомендована для лиц в возрасте 12 лет и старше в 2023–2024 годах.

Противопоказания и меры предосторожности для вакцины против COVID-19

Противопоказаниями к применению вакцины COVID-19 являются

  • Тяжелая аллергическая реакция после предыдущей дозы любой вакцины

  • Тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины

Мерами предосторожности для вакцин против COVID-19 являются

В случае возникновения острой анафилактической реакции после введения любой вакцины против COVID-19 должна быть немедленно доступна соответствующая медицинская помощь для лечения аллергических реакций немедленного типа. Реципиенты вакцин против COVID-19 должны быть проверены на наличие немедленных побочных реакций.

У лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе принимающих иммуносупрессивную терапию, реакция на эти вакцины может быть снижена.

В отношении мРНК-вакцин и вакцин на основе спайк-белков FDA выпустило предупреждение о том, что после введения этих вакцин были зарегистрированы миокардит и перикардит, что позволяет предположить повышенный риск этих событий после вакцинации (см. информацию FDA для вакцин, произведенных Pfizer-BioNTech, Moderna и Novavax). Наблюдаемый риск наиболее высок у молодых мужчин. Реципиенты вакцины должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них после вакцинации наблюдаются боль в груди, одышка или ощущение быстро бьющегося, трепещущего или колотящегося сердца. Хотя некоторые люди нуждались в интенсивной терапии, данные краткосрочных последующих исследований показывают, что симптомы обычно разрешались при консервативном лечении. (См. также ЦКЗ: "Клинические соображения: миокардит и перикардит после получения вакцины COVID-19 среди подростков и молодых взрослых").

См. также CDC: Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination.

Дозировка и введение вакцины против COVID-19

Информацию о вакцинации против COVID-19, доступной для использования в Соединенных Штатах, о дозировках и способах введения для всех возрастных групп и лиц с особыми состояниями, можно получить в ЦКЗ на Предварительные клинические соображения по использованию вакцин COVID-19, утвержденных или разрешенных в настоящее время в США.

Вакцины против COVID-19 следует вводить внутримышечно.

Побочные эффекты вакцины против COVID-19

Все вакцины против COVID-19 имеют сходные побочные эффекты.

Сообщалось о редких тяжелых аллергических реакциях, включая анафилаксию.

Другие распространенные побочные реакции:

  • Боль в месте инъекции, отек и покраснение

  • Усталость

  • Головная боль

  • Боли в мышцах и суставах

  • Лихорадка и озноб

  • Тошнота

  • Недомогание

  • Лимфаденопатия

Побочные эффекты обычно наблюдаются несколько дней.

После вакцинации против COVID-19 может возникнуть реактивная лимфаденопатия, что может привести к ложноположительным результатам при маммографии. Было проведено несколько исследований и самая последняя рекомендация от Общества визуализационных исследований молочной железы (ОВМЖ), опубликованная в феврале 2022 года, рекомендует не делать отсрочку между вакцинацией против COVID и скрининговой маммографией (см. Общество визуализационных исследований молочной железы: позиционные заявления и рекомендации 2022 года: пересмотренные рекомендации ОВМЖ по лечению аденопатии подмышечных впадин у пациентов, недавно прошедших вакцинацию COVID-19).

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Use of COVID-19 Vaccines in the United States

  2. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): COVID-19 ACIP Vaccine Recommendations

  3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Coronavirus Disease (COVID-19): Recommended vaccinations

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